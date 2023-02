CAGR 5,20%, le marché des produits chimiques textiles dépassera 39,75 milliards USD d’ici 2029

Les produits chimiques textiles sont des produits chimiques utilisés pour traiter les textiles à différentes étapes du processus de production. Ce produit est indispensable pour obtenir la qualité textile souhaitée. L’utilisation croissante de produits chimiques textiles dans diverses industries verticales alimentera la croissance globale du marché dans les années à venir. Le marché est sur le point de se développer en raison des investissements importants de grandes entreprises du monde entier dans le développement de produits chimiques textiles hautement efficaces.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché des produits chimiques textiles était évalué à 26,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 39,75 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,20% sur la période de prévision de 2022 à 2029. L’équipe d’étude de marché Data Bridge comprend analyse experte approfondie, analyse import / export, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et des scénarios de la chaîne climatique.

Le rapport World-Class Textile Chemicals Marketing révèle les conditions communes du marché, les tendances, les préférences, les principaux acteurs, les opportunités, l’analyse géographique et de nombreux autres paramètres qui permettent d’orienter l’entreprise dans la bonne direction. L’étude de marché approfondie et complète menée dans ce rapport donne un aperçu des opportunités les plus récentes et à venir d’investir dans le marché futur. Les informations fournies dans ce rapport d’étude de marché sont basées sur une analyse SWOT à laquelle les entreprises peuvent se fier en toute confiance. Un rapport sur le marché international des produits chimiques textiles est prévu en collectant des données d’études de marché de différents coins du monde à l’aide d’une équipe expérimentée de ressources linguistiques.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits chimiques textiles

Le paysage concurrentiel du marché des produits chimiques textiles fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine de l’application. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché des produits chimiques textiles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits chimiques textiles sont:

Dow Jones (États-Unis)

BASF (Allemagne)

Wacker Chemie AG (Allemagne)

Solvay (Belgique)

Archrome (Suisse)

Industries Evonik AG (Allemagne)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Dow DuPont (États-Unis)

TANATEX Chemicals B.V. (Pays-Bas)

Rudolf GmbH (Allemagne)

GIOVANNI BOZZETTO SpA (Italie)

AkzoNobel N.V. (Pays-Bas)

Kemin Industries Inc. (ETATS-UNIS)

Covestro (Allemagne)

OMNOVA Solutions Inc (États-Unis)

Croda International Limited (Royaume-Uni)

Clariant (Suiza)

Bayer SA (Allemagne)

GIOVANNI BOZZETTO SpA (Italie)

Buckman (États-Unis)

Lubrizol Corporation (États-Unis)

Jay Chemical Industries Pvt Ltd (Inde)

Univar Solutions inc. (ETATS-UNIS)

Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)

Étendue du marché mondial des produits chimiques textiles

Le marché des produits chimiques textiles est segmenté en fonction du type de fibre, du type de produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

type de fibre

Fibre naturelle

fibre synthétique

En fonction du type de fibre, le marché des produits chimiques textiles est segmenté en fibres naturelles et fibres synthétiques. Le segment du caoutchouc naturel est subdivisé en coton et en laine. Le segment du caoutchouc synthétique est en outre segmenté en polyester, polyamide, viscose et autres.

catégorie de produit

Revêtements et encollage

agent de finition

tensioactif

eau de Javel

autre

En fonction du type de produit, le marché des produits chimiques textiles est segmenté en revêtements et agents d’encollage, agents de finition, tensioactifs , agents de blanchiment et autres. Le segment des revêtements et des agents d’encollage est en outre segmenté en agents mouillants, démoussants et autres.

application

usure

Textiles pour l’industrie textile de la maison

autre

Sur la base de l’application, le marché des produits chimiques textiles est segmenté en vêtements, textiles de maison, textiles techniques et autres. Les vêtements sont subdivisés en vêtements de sport et sous-vêtements. Les textiles de maison sont ensuite segmentés en draps et tapis.

Zone de couverture :

La couverture régionale du marché est mentionnée dans le rapport et se concentre principalement sur les domaines suivants :

Kitami

Amérique du Sud

Asie Pacifique

moyen-orient et afrique

Europe

Une évaluation de l’attractivité du marché de la concurrence que les nouveaux acteurs et produits peuvent présenter aux acteurs établis est fournie dans le message. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies marketing, les technologies de marque et les produits des principaux acteurs du marché mondial des produits chimiques textiles. Afin de présenter une vision claire du marché, nous avons analysé en profondeur le paysage concurrentiel à l’aide d’une analyse de la chaîne de valeur. La publication met également en évidence les opportunités et les menaces futures auxquelles sont confrontés les principaux acteurs du marché.

Réponses aux questions clés dans ce rapport sur le marché des produits chimiques textiles

Combien de revenus le marché Produits chimiques textiles générera-t-il à la fin de la période de prévision? Quel segment devrait avoir la plus grande part de marché ? Quels sont les facteurs qui influencent le marché Textiles chimiques et son impact? – Quelles régions détiennent actuellement la part la plus élevée du marché global des produits chimiques textiles? Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché des produits chimiques textiles ? Quelles sont les stratégies clés utilisées par les principaux acteurs du marché Produits chimiques textiles pour étendre leur présence géographique? Quels sont les principaux développements du marché des produits chimiques textiles? Quel est l’impact des normes réglementaires sur le marché des produits chimiques textiles ?

