CAGR 4,20%, le marché de la fabrication de pièces aérospatiales pourrait atteindre 1 490,19 milliards USD d’ici 2028

Le marché de la fabrication de pièces aérospatiales devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 490,19 USD milliards d’ici 2028. L’augmentation de la production d’avions due au taux croissant de remplacement de la flotte intensifie le marché de la fabrication de pièces aérospatiales .

Un grand nombre d’entreprises de fabrication d’avions sont très actives dans le processus de fabrication de pièces et intégrées à travers la chaîne de valeur. Ces sociétés disposent d’installations de production en interne couplées à des contrats fournisseurs pour l’approvisionnement de ces pièces. Les fabricants contribuent également au processus de contrôle de la qualité et de conception des pièces aérospatiales proposées par des fournisseurs tiers et à l’approvisionnement en matières premières.

La demande croissante d’avions légers, économes en carburant et de nouvelle génération est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la fabrication de pièces aérospatiales. L’augmentation du taux de production d’avions en raison de l’augmentation du remplacement de la flotte, des progrès technologiques et du besoin croissant d’avions conçus pour des missions spécifiques accélère la croissance du marché. L’augmentation des activités de collaboration entre les principaux acteurs du développement de produits aérospatiaux affecte positivement le marché. De plus, les principaux fabricants étendent leurs installations de fabrication en Asie pour répondre à la demande croissante de services MRO fournisseurs influencent le marché de la fabrication de pièces aérospatiales. En outre, la longue période de service des avions offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, les investissements élevés en capital et la fluctuation des prix des matières premières sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché. La baisse des dépenses militaires et les réglementations strictes en matière d’aviation devraient défier le marché de la fabrication de pièces aérospatiales au cours de la période de prévision 2021-2028.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

JAMCO Corporation.

Intrex Aérospatiale.

Rolls-Royce plc

Camar Aircraft Parts Company

Safran, Woodward, Inc.

Eaton.

Aequs, Aero Engineering & Mfg. Co.

GE

Société Avco.

Pièces d’air supérieures.

MTU Aero Engines SA

Honeywell International Inc.

Raytheon Technologies Corporation

CTRM Sdn. Bhd.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

SOCIÉTÉ SUBARU.

IHI Corporation

Lufthansa Technik

Fondation Diehl & Co. KG, EME

GKN Aerospace Services Ltd

Ce rapport sur le marché de la fabrication de pièces aérospatiales fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la fabrication de pièces aérospatiales, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché de la fabrication de pièces aérospatiales et taille du marché

Le marché de la fabrication de pièces aérospatiales est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché de la fabrication de pièces aérospatiales est segmenté en moteurs, fabrication d’avions, intérieurs de cabine, avionique, composants et équipements d’isolation, système et support.

Sur la base de l’ application , le marché de la fabrication de pièces aérospatiales est segmenté en avions commerciaux, avions d’affaires, avions militaires et autres.

L’évaluation géographique du marché Fabrication de pièces aérospatiales est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, nation asiatique, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

