CAGR 12,50 % Le marché du lithium va augmenter dans les années à venir

Analyse et taille du marché du lithium

Le marché mondial du lithium devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Il y a une augmentation de l’utilisation des batteries lithium-ion dans l’industrie automobile en raison de leurs nombreux avantages tels qu’une densité d’énergie élevée, un long cycle de vie, un faible taux d’autodécharge et une capacité de charge rapide. Parallèlement à cela, une augmentation de la demande d’appareils électroniques grand public tels que les téléphones portables, les appareils photo, les ordinateurs portables et les outils électriques alimentés par des batteries lithium-ion contribue largement à la croissance du marché du lithium.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du lithium était évalué à 6,83 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 17,52 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires , analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

La demande croissante de véhicules électriques , l’ utilisation accrue du lithium dans les batteries lithium-ion rechargeables à haute densité d’énergie, la croissance de la technologie des véhicules électriques et la hausse des coûts du carburant, la demande croissante de l’industrie de la fabrication du verre sont quelques-uns des facteurs cruciaux de ceux-ci. Et les facteurs choquants susceptibles de stimuler la croissance du lithium au cours de la période projetée 2023-2029. D’autre part, les progrès technologiques croissants associés à l’augmentation des activités de R&D contribueront davantage en générant de nombreuses opportunités qui conduiront à la croissance du marché du lithium au cours de la période prévue susmentionnée.

L’écart toujours plus grand entre l’offre et la demande du marché, couplé à la difficulté croissante pour les entreprises émergentes de produire du lithium, pourrait devenir des contraintes du marché pour la croissance du lithium au cours de la période estimée susmentionnée .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du lithium

Le paysage concurrentiel du marché du lithium fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, l’étendue et l’étendue de l’entreprise, les lancements de produits, les offres, l’application domaine. Les points de données ci-dessus fournis concernent uniquement l’approche de la société par rapport au marché du lithium.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du lithium sont Albemarle Corporation et FMC Corporation. Ganfeng Lithium Industry Co., Ltd. ; fourni par Lithium Exploration Group. LSC Lithium Corporation ; New Lithium ; SQM SA ; Tianqi Lithium ; Lithium Corporation. Gisements de lithium en Bolivie ; Exploitation des hautes terres ; Avalon Advanced Materials ; Lithium Key Elements Corporation ; Résidentiel. ; Limited Galactic Resources ; Ganfeng Lithium Co. Ltd. ; Lithium Nemaska ​​; ​​New Metals Ltd. ; Orocobre Ltd. ; Sayona Mining Ltd. ; Perseus Mining Ltd. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Ce rapport sur le marché du lithium détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’impact des changements de réglementation du marché, le marché stratégique Analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niches d’applications et de terrain, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché du lithium, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir des notes d’ analystes, notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché du lithium et taille du marché

Le marché du lithium est segmenté en fonction du type, de l’industrie de l’utilisateur final et de l’application. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient dominer le marché global et à développer différentes stratégies pour aider à identifier les domaines d’application clés et les différences dans les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché du lithium est segmenté en métaux , composés et alliages. Ce composé a été subdivisé en carbonates, chlorures et hydroxydes. Les carbonates ont la part de marché la plus élevée car le composé le plus stable est le carbonate de lithium (Li2CO3), qui est capable de former d’autres composés tels que l’hydroxyde de lithium (LiOH) et le lithium pur.

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché du lithium est segmenté en électronique industrielle, grand public , véhicules électriques, stockage d’énergie et médical. Les véhicules électriques atteindront leur plus grande part de marché en raison de la demande croissante pour le produit dans les économies développées.

Le marché du lithium est segmenté en fonction de la valeur marchande, du volume, des opportunités de marché et des niches dans de multiples applications. Les applications du marché du lithium comprennent les batteries, les lubrifiants, les moulages et alliages d’aluminium, le traitement de l’air, les produits pharmaceutiques, le verre et la céramique, la métallurgie, les polymères et autres. La métallurgie a été subdivisée en revêtements d’acier. Analyse au niveau national du marché mondial du lithium

Analyser le marché du lithium et la taille du marché, fournir des informations sur le volume par pays, type, industrie des utilisateurs finaux et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du lithium comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La Chine domine le marché du lithium en Asie-Pacifique en raison de la disponibilité facile des réserves de lithium, de la main-d’œuvre bon marché, de nombreux fabricants et de l’utilisation croissante du produit dans la production de batteries dans la région. L’Allemagne devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché du lithium en Europe en raison de la production croissante de véhicules électriques et de la prédominance des principaux fabricants dans la région.

Les facteurs d’influence du marché individuel au niveau national et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché sont également fournis dans la section pays du rapport. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence forte ou faible des marques locales et nationales sont également pris en compte,

