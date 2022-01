CAD / CAM Marché des appareils dentaires: perspective de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2029

En gardant à l’esprit les exigences des clients, le meilleur rapport d’étude de marché est construit avec une étude professionnelle et approfondie. Ce rapport de haute qualité estime l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements nécessaires requis dans les futurs produits. Acquérir des informations précieuses sur le marché avec les nouvelles compétences, les derniers outils et les programmes innovants via ce document de marché est sûr d’aider les entreprises à atteindre les objectifs souhaités. Un rapport sur le marché mondial comprend une étude globale des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Le marché des dispositifs dentaires CAD / CAM devrait croître de sa valeur initiale prévue de 2,18 milliards USD en 2018 à un coût déterminé de 4,20 milliards USD d’ici 2026, affichant une croissance annuelle au taux de 8,5%. La germination dans cette entreprise s’étend à mesure que les besoins en chirurgie dentaire progressent.

La conception dentaire assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur, ou CAD-CAM, est la technologie d’automatisation qui facilite la restauration dentaire. La CAO/FAO améliore les technologies antérieures utilisées pour ces solutions dentaires en améliorant la vitesse de conception et de fabrication, en élargissant la pertinence et l’acceptation des procédures de conception, de création et d’introduction. Cette technologie a rendu possible des rénovations qui n’auraient alors pas été réalisables. D’autres objectifs consistent à réduire le coût unitaire et à rendre les rénovations peu coûteuses.

Segmentation du marché : Marché mondial des dispositifs dentaires CAD / CAM, par produit (systèmes CAD / CAM et matériaux CAD / CAM (céramique de verre, céramique à base d’alumine, disilicate de lithium et zircone), application (couronnes, prothèses dentaires, ponts, facettes et incrustations /On-lays), Utilisateur final (Laboratoire dentaire, Clinique dentaire, Institut de recherche/universitaire), Prosthodontie (Inlays et Onlays, Facettes, Couronnes et Bridges, Prothèse partielle fixe, Pilier implantaire, Reconstruction complète de la bouche), Logiciel (Cerec, Delcam , Worknc dental, Renishaw plc), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie , Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël,Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Scénario de marché des dispositifs dentaires CAD / CAM

Selon Data Bridge Market Research, le marché des dispositifs dentaires CAD / CAM se développe en raison de certaines régions telles que l’évolution de la population de personnes souffrant de dents manquantes ou édentées, les proportions croissantes de caries dentaires dues aux infections buccales , la progression des revenus disponibles, le besoin croissant d’esthétiques plus conventionnelles et l’exigence croissante de solutions dentaires de haut niveau fonctionnent comme des moteurs du marché. La connaissance croissante des problèmes dentaires, l’exigence croissante pour les chirurgies indolores et le taux d’exécution minimum propulsent également l’entreprise pour les appareils dentaires CAD / CAM.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par l’intuitif ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance en Asie-Pacifique (APAC). L’échange dans la province Asie-Pacifique (APAC), en particulier en Thaïlande, en Corée du Sud et en Chine, en Inde, est censé voir une avance dans l’appel d’outils dentaires CAD/CAM en raison de son expansion commerciale ainsi que du montage ratio du tourisme dentaire dans ce pays.

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée et taille du marché des dispositifs dentaires CAD / CAM

Le marché des dispositifs dentaires CAD/CAM est segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final, de la prosthodontie et du logiciel. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs dentaires CADCAM est segmenté en systèmes CAD/CAM et matériaux CAD/CAM. Les matériaux CAD/CAM sont en outre sous-segmentés en vitrocéramique, céramique à base d’alumine, disilicate de lithium et zircone. En fonction de l’application, le marché des dispositifs dentaires CAD/CAM est segmenté en couronnes, prothèses dentaires, bridges, facettes et inlays/on-lays



En fonction de l’utilisateur final, le marché des dispositifs dentaires CAD/CAM est segmenté en laboratoire dentaire, clinique dentaire, institut de recherche ou universitaire.



Basé sur la prosthodontie, le marché des dispositifs dentaires CAD/CAM est segmenté en inlays et onlays, facettes, couronnes et bridges, prothèse partielle fixe, pilier implantaire, reconstruction complète de la bouche.

Sur la base du logiciel, le marché des appareils dentaires CAD/CAM est segmenté en cerec, delcam, worknc dental, renishaw plc.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs dentaires CAD / CAM

Le marché des dispositifs dentaires CAD/CAM est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par produit, application, utilisateur final, prosthodontie et logiciel, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs dentaires CAD / CAM sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs dentaires CAD/CAM en raison du besoin des dentistes et des clients pour toutes les restaurations en céramique en raison de la qualité supérieure, de la biocompatibilité et de la maîtrise des coûts du matériau céramique. Les producteurs de CAO/FAO se concentrent sur l’architecture ouverte, de sorte que leur logiciel puisse être utilisé en accord avec n’importe quelle unité d’usinage, ce qui stimulera la croissance du marché des appareils dentaires CAO/FAO dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique observe une croissance importante du marché des dispositifs dentaires CAD / CAM en raison de la croissance de la population vieillissante, ainsi que de l’augmentation du revenu disponible qui, à son tour, devrait propulser la croissance du marché dentaire CAD / CAM. marché des appareils dans la région au cours de la période de prévision.

