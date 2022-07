cache transparente 2022-2028: la demande croissante d’ amélioration de la bande passante du réseau est susceptible de stimuler la croissance du marché dans les années à venir

Le marché mondial de la mise en cache transparente devrait atteindre 23,82 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La mise en cache transparente est un type particulier de technique de mise en cache réseau, qui est transparente pour les entités réceptrices et émettrices. Le terminal de cache transparent intercepte de manière transparente la demande de contenu et fournit le contenu demandé, à condition que son cache en ait une copie.

La mise en cache transparente permet aux fournisseurs de services d’offrir du contenu vidéo et de données OTT (over the top) rapidement et à moindre coût en le récupérant plus près des abonnés, améliorant ainsi la QoE (Quality of Experience), un moteur important de la satisfaction et de la fidélisation des clients. De plus, une solution de mise en cache transparente contribue à réduire les coûts en diminuant la charge du réseau et en lissant les pics.

À l’heure actuelle, il y a eu une demande croissante des consommateurs pour la vidéo et d’autres contenus Internet, en particulier le streaming vidéo. La mise en cache transparente apporte une solution à la congestion du réseau attribuée aux contraintes de bande passante. Il aide à résoudre les problèmes de bande passante sur le réseau en déplaçant la musique, la vidéo, les jeux et tout autre trafic de diffusion de contenu over-the-top vers la périphérie du réseau, plus près des utilisateurs finaux.

Les préoccupations relatives à la sécurité et à la confidentialité des fournisseurs de contenu peuvent créer des obstacles à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Chapitre 1. Méthodologie et sources

1.1. Définition du marché

1.2. Portée de la recherche

1.3. Méthodologie

1.4. Sources de recherche

1.4.1. Sources primaires

1.4.2. Sources secondaires

1.4.3. Sources payantes

1.5. Technique d’estimation du marché

Chapitre 2. Résumé exécutif

2.1. Aperçu sommaire, 2020-2030

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. Segmentation du marché mondial de la pharmacie et des soins de santé

4.1. Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché mondial de la pharmacie et des soins de santé

4.2. Perspectives industrielles

4.2.1. Analyse des indicateurs de marché

4.2.2. Analyse des moteurs du marché

4.2.3. Analyse des contraintes du marché

4.3. Aperçus technologiques

4.4. Analyse des cinq forces de Porter

4.5. Cadre réglementaire

4.6. Analyse de la tendance des prix

4.7. Analyse de l’espace métrique concurrentiel

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les 10 principales entreprises opérant sur le marché mondial des amplificateurs de détection de courant :

Cisco Systems Inc.,

Qwilt ,

Ericsson AB,

Google,

Akamai Technologies

Les autres

Principaux points à retenir de la section Aperçu concurrentiel :

Aperçu des profils d’entreprise de chaque acteur du marché

Analyse de la chaîne industrielle de chaque acteur

Contribution au partage des revenus

Réseau de vente et canaux de distribution et profits et pertes nets de chaque entreprise

Principales stratégies de croissance des entreprises entreprises par ces acteurs

