câbles et des chargeurs 2022-2030 : demande croissante de smartphones et d’appareils électroniques

La taille du marché des câbles et chargeurs était de 33,94 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,2% sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de smartphones et d’appareils électroniques pour une charge rapide et ultrarapide stimule la demande de câbles et de chargeurs. La charge rapide et ultra-rapide est devenue une caractéristique principale des smartphones et les grandes marques d’électronique grand public lancent leurs nouveaux appareils avec une capacité de batterie en milliampères-heures ( mAh ) plus élevée. Par conséquent, une demande importante devrait accélérer la croissance des revenus du marché au cours des prévisions. période.

De plus, la demande croissante d’appareils Android, iOS et d’accessoires pour la maison intelligente contribue à la croissance des revenus du marché des câbles et des chargeurs. Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT) en 2020, le nombre d’abonnements cellulaires mobiles dans le monde est de 8,27 milliards. Les leaders du marché des concepteurs et fabricants de chargeurs et de câbles tels que Qualcomm, Anker, Xiaomi, NuPower et plusieurs autres marques conçoivent des câbles et des chargeurs exclusivement pour une fonctionnalité de charge rapide et ultra-rapide, qui permettra des vitesses de charge de 0 à 50 % en cinq minutes. Ces innovations stimulent la croissance des revenus du marché.

Principales entreprises opérant sur le marché mondial des câbles et chargeurs :

Apple Inc.,

Samsung Electronics Co., Ltd.,

Xiaomi Corporation,

Société Sony,

OnePlus,

Fantasia Trading LLC (Anker)

Les autres

Segmentation du marché :

Par type de clé USB

USB Type A

USB Type B

USB de type C

Connecteur foudre

Les autres

Par puissance de sortie Outlook

30W et moins

30W – 75W

75W et plus

Par type de chargeur Outlook

chargeur mural

Chargeur de voiture

Les autres

Par application Outlook

Téléphone intelligent

Tablette

Portable

Bureau

Les autres

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principaux points à retenir de la section Aperçu concurrentiel :

Aperçu des profils d’entreprise de chaque acteur du marché

Analyse de la chaîne industrielle de chaque acteur

Contribution au partage des revenus

Réseau de vente et canaux de distribution et profits et pertes nets de chaque entreprise

Principales stratégies de croissance des entreprises entreprises par ces acteurs

Table des matières:

Chapitre 1. Méthodologie et sources

1.1. Définition du marché

1.2. Portée de la recherche

1.3. Méthodologie

1.4. Sources de recherche

1.4.1. Sources primaires

1.4.2. Sources secondaires

1.4.3. Sources payantes

1.5. Technique d’estimation du marché

Chapitre 2. Résumé analytique

2.1. Aperçu sommaire, 2020-2030

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. Segmentation du marché mondial de la pharmacie et des soins de santé

4.1. Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché mondial de la pharmacie et des soins de santé

4.2. Perspectives industrielles

4.2.1. Analyse des indicateurs de marché

4.2.2. Analyse des moteurs du marché

4.2.3. Analyse des contraintes du marché

4.3. Aperçus technologiques

4.4. Analyse des cinq forces de Porter

4.5. Cadre réglementaire

4.6. Analyse de la tendance des prix

4.7. Analyse de l’espace métrique concurrentiel

