Busway Market 2022 La taille devrait être anticipée avec un TCAC de 6,66% dans le monde avec les données des principaux pays | Tendances émergentes, région par prévision jusqu’en 2025

Marché des bus : paysage concurrentiel et développements clés

Schneider Electric, Siemens, Eaton, ABB Ltd et GE sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché et offrant un large portefeuille de solutions. L’APAC, avec un grand nombre de pays émergents ainsi qu’un taux élevé d’industrialisation et d’urbanisation croissante, est en tête du marché des busbus. L’Amérique du Nord, étant un marché saturé, était le deuxième plus grand adopteur du système Busway en raison du marché de la rénovation et de certains nouveaux projets dans l’application des énergies renouvelables.

Demande croissante de système de conservation de l’énergie avec un nombre croissant de villes intelligentes et de constructions vertes. Avec le nombre croissant de villes intelligentes dans le monde, le besoin de nouvelles infrastructures intelligentes pour répondre aux exigences avancées des résidents et des entreprises augmente également. Un moyen efficace de soutenir ces objectifs de la ville consiste à utiliser une technologie qui prend en charge la conservation de l’énergie et à optimiser et contrôler les systèmes et infrastructures clés. Le nombre croissant de villes intelligentes et de constructions vertes influence le marché des busway de manière cohérente.

En dehors de cela, le marché devrait connaître une forte croissance en raison de l’augmentation substantielle des activités résidentielles et de construction et de la modernisation des infrastructures de distribution d’énergie électrique dans les secteurs commercial et industriel. Il est prévu que d’ici 2050, plus des deux tiers de la population mondiale vivront dans des villes et que ces villes seront entièrement électrifiées. Cette augmentation de la transmission de puissance stimulera également le marché des busbus, qui est le premier choix pour la transmission et la distribution de puissance entre divers utilisateurs finaux, en particulier ceux des immeubles de grande hauteur et des locaux industriels.

Marché des bus : informations clés – tendance future

En plus de cela, les constructions vertes soutiennent également une distribution et une conservation de l’énergie efficaces, en particulier grâce à l’utilisation d’équipements compacts et avancés tels que des busway pour distribuer efficacement l’électricité dans toute l’installation.

L’accès à l’électricité est particulièrement crucial pour le développement du comté, comme certaines applications significatives telles que l’industrialisation, les applications résidentielles et commerciales. L’électrification peut aider à atteindre des objectifs économiques et sociaux. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que 1,5 milliard de personnes n’avaient pas accès à l’électricité en 2008, soit plus d’un cinquième de la population mondiale. Environ. 85 % des personnes sans électricité vivent en milieu rural, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

Marché des bus : aperçu segmentaire

Des progrès considérables ont été réalisés grâce à l’initiative gouvernementale dans ces pays en développement. La réalisation d’un accès universel durable à l’électricité d’ici 2030 est l’un des objectifs mondiaux importants et cela influencera le marché des busway de manière positive. Il est évident qu’un accent encore plus fort sera mis sur l’accès à l’électricité au cours de l’année à venir pour répondre aux besoins de la faible électrification et surmonter cette contrainte au développement.

Au sein de ce marché, on observe que différentes régions présentent différentes tendances de croissance. L’Amérique du Nord (NA) et l’Europe (UE) sont des marchés matures et représentent donc une part importante du marché global, cependant, les pays en développement dans des zones géographiques telles que l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (ME), l’Afrique et le Sud Amérique (SAM) affichent une forte croissance en raison de divers facteurs tels que l’augmentation du nombre de nouvelles industries et infrastructures et son besoin d’électrification.

L’adoption de Busway devrait s’accélérer à un taux de croissance élevé au cours des prochaines années en raison du nombre croissant de réseaux électriques et du développement de centrales d’énergie renouvelable dans presque partout dans le monde. Ses divers avantages par rapport au câblage par câble attirent les utilisateurs finaux de différents secteurs tels que l’industrie, les centres de données, les transports et le secteur résidentiel, et influencent donc les revenus du marché et les taux de croissance à l’échelle mondiale.

