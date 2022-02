Briefing mondial sur le marché du système de surveillance de la pression des pneus et perspectives futures 2022 à 2028

Le système de surveillance de la pression des pneus Market est un système électronique qui surveille la pression et la température de l’air dans le pneu du véhicule et affiche les informations sur l’écran en temps réel. Cela avertit le conducteur s’il existe un risque associé au changement de pression des pneus du véhicule. De nombreux facteurs influencent la réduction de pression d’un véhicule. La durée de vie réduite des pneus, les performances du véhicule, le kilométrage et la sécurité sont tous des facteurs majeurs. L’introduction d’un tel système sur le marché présentait des avantages significatifs, notamment un confort accru pour le conducteur et une réduction du nombre de blessures causées par l’utilisation de tels systèmes. De tels systèmes ont amélioré la consommation de carburant, la longévité des pneus et la maniabilité du véhicule.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus sur https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPAT00002642/

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Continental AG, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, VALEO, NXP Semiconductor, Denso Corporation, Sensato Technologies Inc., Harman automotive technology co. Ltd., Bendix Commercial Vehicle Systems LLC, Dunlop Tech GmbH

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type de système, le marché mondial du système de surveillance de la pression des pneus est segmenté en TPMS direct et TPMS indirect.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en TPMS intelligents et TPMS conventionnels.

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en OEM et après-vente.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs:

les fonctionnalités telles que les indicateurs de pression des pneus, les systèmes anti-freinage et la stabilité électronique du véhicule ont régulé la croissance.

Le changement des mentalités et les préoccupations croissantes concernant la sécurité des consommateurs

Contraintes

manque de standardisation et prix élevés associés au système de surveillance de la pression des pneus

To Speak analyste sur le rapport de recherche sur la croissance du marché du système de surveillance de la pression des pneus à https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPAT00002642

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS

Lors de l’épidémie de Covid-19, le marché a connu une chute en termes de fabrication et de production. La plupart des industries ont été entravées par la pandémie et sont encore en train de se redresser. Le marché mondial des systèmes de surveillance de la pression des pneus a connu un impact négatif sur la demande de ces systèmes, car le monde entier était bloqué et tous les principaux pays ont été touchés pour cette raison. Cependant, maintenant que la vie reprend son cours normal, la demande pour les produits devrait augmenter de la manière habituelle. Le marché du système de surveillance de la pression des pneus a été à l’arrêt pendant un certain temps, mais maintenant, plusieurs gouvernements ont donné un effet de levier aux échanges d’import-export. La chaîne offre-demande sera de nouveau en service et le marché maintiendra le rythme dans les temps à venir.

Order Copy of this Tire Pressure Monitoring System Market Research Study at https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPAT00002642/

About Us:

The Insight Partners is a one stop industry research provider of actionable intelligence. We help our clients in getting solutions to their research requirements through our syndicated and consulting research services. We specialize in industries such as Semiconductor and Electronics, Aerospace and Defense, Automotive and Transportation, Biotechnology, Healthcare IT, Manufacturing and Construction, Medical Device, Technology, Media and Telecommunications, Chemicals and Materials.

Contact Us:

If you have any queries about this report or if you would like further information, please contact us:

Contact Person: Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876