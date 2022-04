Breast Lesion Localization Methods Market Scope and overview, Estimates Forecast, By Application, segments 2022?2030

Report Ocean presents a new report on global healthcare market size, share, growth, industry trends, and forecast 2026, covering various industry elements and growth trends helpful for predicting the market’s future.

The global breast lesion localization methods market is estimated to reach USD 1.98 billion by 2026 and is estimated to grow at a CAGR of 14.9% between 2018 to 2026 as per a new study published by Report Ocean.

Request To Download Sample of This Strategic Report:-https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=5237

Le rapport «Taille du marché des méthodes de localisation des lésions mammaires par type (biopsie de localisation par fil, localisation radio-isotopique (localisation des lésions occultes radio-guidées et localisation des graines radioactives), traceur magnétique et autres); et par régions, segments et prévisions, 2018 – 2026′ fournit une analyse approfondie et estime les tendances futures.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché mondial des soins de santé 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=5237

Les changements anormaux dans les cellules mammaires dus à des blessures ou à des problèmes sont qualifiés de lésions mammaires. La maladie bénigne du sein favorise la croissance des tumeurs dans les zones non cancéreuses où il y a une croissance rapide des cellules mammaires formant des grumeaux à l’intérieur des seins. Cependant, d’autre part, les lésions malignes se développent de manière hystérique et sont dangereuses car elles peuvent être mortelles. Il n’y a pas de limite d’âge particulière pour que cette affection survienne chez les femmes, mais elle est courante pendant les années de procréation et la majorité des plaintes proviennent de femmes âgées de 40 à 69 ans. L’analyse d’investigation de cette maladie peut être effectuée à la fois par des examens physiques, en étudiant les antécédents médicaux du patient et en utilisant l’échographie, la mammographie, l’IRM et le prélèvement de tissus. Si l’examen évalue que la croissance est maligne, il est nécessaire d’exécuter un traitement chirurgical de la lésion. Des appareils de localisation des lésions sont utilisés pour effectuer des traitements sur ces affections. La sélection de l’approche de localisation idéale est en outre un choix essentiel car elle est prise par les professionnels de la santé en fonction de la variété d’éléments comprenant l’efficacité, le temps de localisation moyen, la commodité d’utilisation, les frais de traitement chirurgical, la sécurité et l’âge de l’individu.

L’augmentation des cas de cancer du sein à travers le monde est l’un des principaux facteurs qui animent le marché global des méthodes de localisation des lésions mammaires. Selon l’American Institute for Cancer Research, il y a eu 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein en 2018, la Belgique et le Luxembourg ayant la plupart des cas suivis par les Pays-Bas et la France. Le Canada et les États-Unis ont également une fréquence plus élevée de cancer du sein avec environ 84 sur 100 000 personnes. Cela a amené les gouvernements de différents pays à introduire des politiques d’indemnisation pour le diagnostic du cancer de la glande mammaire, les examens pré-chirurgicaux, la biopsie et d’autres options de traitement. En raison de l’augmentation des occurrences de cancer du sein et de la sensibilisation croissante de la population, le marché s’est développé à l’échelle mondiale, mettant ainsi en œuvre des procédures de localisation des lésions mammaires.

On estime que la biopsie par localisation par fil, communément appelée biopsie guidée par fil ou localisation par aiguille, contrôle le marché des méthodes de localisation des lésions mammaires en 2018. Cela était principalement dû à son utilisation accrue par les médecins, à sa mise en œuvre croissante dans les hôpitaux et les centres de diagnostic du cancer. Les traceurs magnétiques, d’autre part, devraient être l’un des segments à la croissance la plus rapide sur ce marché, car il y a eu une adoption significative de nouvelles technologies telles que le nœud sentinelle magnétique et la localisation des lésions occultes (MagSNOLL) par rapport aux méthodes traditionnelles telles que la localisation par fil. La localisation des graines de radio-isotopes, d’autre part, est considérée comme l’une des approches les plus privilégiées parmi toutes les techniques de localisation des radio-isotopes en raison de ses avantages tels que la simplicité de la localisation quelques semaines avant l’intervention chirurgicale d’excision ainsi qu’une demande minimale de ré-opération. . L’adoption précoce des dispositifs et un changement de paradigme des procédures et produits de traitement traditionnels aux produits scientifiquement avancés, la région nord-américaine devrait dominer le marché en 2018. Elle est suivie par la région Asie-Pacifique qui devrait croître à un rythme plus élevé en raison de l’augmentation médicale infrastructures, augmentation de la capacité d’achat des habitants de pays comme l’Inde et la Chine, sensibilisation croissante au cancer du sein et large population cible.

Parmi les principaux acteurs clés de cette industrie figurent Argon Medical Devices, Inc., Cook Medical, Cianna Medical, CP Medical, Inc., CR BARD, Inc., STERYLAB et SOMATEX Medical Technologies GmbH, entre autres.

Report Ocean a segmenté le marché mondial des méthodes de localisation des lésions mammaires en fonction du type et de la région:

Méthodes de localisation des lésions mammaires par type (revenu, millions USD, 2016 – 2026)

Biopsie de localisation de fil

Localisation des radio-isotopes

Localisation des lésions occultes radioguidée

Localisation des grains radioactifs

Traceur magnétique

Les autres

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=5237

Méthodes de localisation des lésions mammaires par région (revenu, millions USD, 2016 – 2026)

Amérique du Nord

nous

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

La France

Italie

Espagne

Belgique

Russie

Pays-Bas

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Argentine

Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=5237

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=5237

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com