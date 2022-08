Boswellia Market Analyse détaillée du rapport de l’ industrie Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

Le marché du boswellia devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du boswellia fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du besoin de phytothérapie accélère la croissance du marché du boswellia.

Boswellia est connu comme un produit à base de plantes indien qui est largement disponible dans le pays, principalement autour des forêts du centre et de l’ouest de l’Inde. Cette plante botanique particulière est reconnue comme l’oliban indien. D’autres formes d’arbres Boswellia comprennent Boswellia Sacra et Boswellia carteri, qui fleurissent dans les territoires d’Oman (Moyen-Orient) et d’Afrique du Nord. De plus, le Boswellia semble inoffensif et a une histoire d’utilisation dans l’industrie pharmaceutique.

Principaux fabricants du marché Boswellia:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du boswellia sont Sabinsa, Arjuna Natural Pvt Ltd, PLT Health Solutions, Alchem ​​International Pvt. Ltd., Nutra Green Biotechnology Co., Ltd., Gurjar Phytochem Pvt. Ltd., SA Herbal Bioactives LLP, Alpspure Lifesciences Private Limited., NOW Foods, Jayshreenath Herbals, Venkatesh Naturals Extract Pvt. Ltd., Herbal Creations, Ambe Ns Agro Product Pvt Ltd, MANUS AKTTEVA, Marven Bio Chem, Sydler Group of Companies, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Table des matières

Perspectives du marché mondial de Boswellia – par grande entreprise, régions, type, application et prévisions de segment, 2022-2028

Aperçu du marché

Analyse de la concurrence par joueurs

Profils d’entreprise (meilleurs joueurs)

Taille du marché Boswellia par type et application

État et perspectives du marché régional

État et perspectives du marché de Boswellia

Prévisions de marché par région, type et application

Dynamique du marché

Analyse factorielle de l’effet de marché

Constatation de la recherche/Conclusion

annexe

avantages clés de la connaissance Est-ce que la couverture statistique Boswellia?

Quelle est la taille du marché mondial Boswellia global et de ses segments ?

Quels sont les segments et sous-segments clés du marché ?

Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché Boswellia et comment ils devraient affecter le marché?

Quelles sont les opportunités d’investissement attrayantes sur le marché Boswellia?

Quelle est la taille du marché Boswellia aux niveaux régional et national?

Sur quoi se concentrent les principaux acteurs du marché ?

Quelles sont les stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché Boswellia?

Quelles sont les tendances récentes du marché Boswellia?

Quels sont les défis de la croissance du marché Boswellia?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance de la taille du marché Boswellia?

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

