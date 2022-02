Bon rapport qualité-prix et marge de croissance pour le marché de la vente au détail de mode en ligne | Flipkart, Snapdeal, Yepme, Paytm

La dernière étude de marché publiée sur le marché de la vente au détail de mode en ligne donne un aperçu de la dynamique actuelle du marché dans l’espace de la vente au détail de mode en ligne, ainsi que ce à quoi nos répondants à l’enquête, tous des décideurs de l’externalisation, prédisent que le marché ressemblera en 2028. marché par chiffre d’affaires et volume (le cas échéant) et historique des prix pour estimer la taille et l’analyse des tendances et identifier les lacunes et les opportunités. Certains des acteurs couverts par l’étude sont Amazon India, Flipkart, Snapdeal, Yepme, Paytm, Ebay.in, Shopclues, Homeshop18, Limeroad, FashionAndYou Etc.

Préparez-vous à identifier les avantages et les inconvénients du cadre réglementaire, des réformes locales et de son impact sur l’industrie. Découvrez comment les leaders de la vente au détail de mode en ligne gardent une longueur d’avance grâce à notre dernière analyse d’

enquête

L’industrie indienne de la vente au détail en ligne a connu des bonds en avant ces dernières années, principalement en raison de la pénétration accrue des smartphones et de l’infrastructure Internet plus rapide. La démographie influente du pays contribuera à déchirer la majeure partie du marché mondial de la mode au détail dans les années à venir. Le commerce de détail a été observé comme l’un des secteurs clés du pays, de grandes entreprises telles que le groupe Aditya Birla, le groupe TATA et les industries Reliance ont récolté l’avantage grâce à leur présence dans le commerce de détail en ligne. La croissance du commerce électronique dans le pays a pris le dessus sur le commerce de détail indien, ce qui pourrait nuire au commerce de briques et de mortier dans les années à venir.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché indien de la vente au détail de mode en ligne ainsi qu’une segmentation détaillée du marché par catégorie de produits et mode de paiement. La prolifération des téléphones intelligents abordables a joué un rôle essentiel dans l’adoption croissante du commerce électronique et ce sera l’un des principaux facteurs moteurs qui influenceront la croissance du marché indien de la mode au détail.

Les objectifs de ce rapport sont les suivants:

– Fournir un aperçu du marché indien de la vente au détail de mode en ligne

– Analyser et prévoir le marché indien de la vente au détail de mode en ligne sur la base de la catégorie de produits et du mode de paiement

– Évaluer la dynamique du marché affectant le marché pendant la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures

– Fournir une analyse PEST exhaustive pour le marché

– Pour dresser le profil des principaux acteurs de la vente au détail de mode en ligne influençant le marché, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché

Certains des acteurs importants en Inde en ligne Le marché de la vente au détail de mode comprend Amazon India, Flipkart, Snapdeal, Yepme, Paytm, Ebay.in, Shopclues, Homeshop18, Limeroad et FashionAndYou, entre autres.

