Blockchain sur le marché des soins de santé 2021 Développements récents, données segmentées et analyse des données d’exploitation commerciale d’ici 2027

La taille du marché mondial de la blockchain dans les soins de santé est estimée à 494,0 millions USD en 2021 et atteindra 3 661,9 millions USD en 2027, enregistrant un TCAC de 44,99 % au cours de la période de prévision, 2021-2027. L’industrie de la santé assiste à une intervention rapide des technologies de pointe, ce qui devrait encourager de manière significative la pénétration de la blockchain dans les applications de santé. La technologie Blockchain est une technologie innovante et importante car elle constitue la preuve de toutes les transactions sur le réseau. Les industries de la santé et de la pharmacie sont confrontées à de nombreux défis concernant la contrefaçon de médicaments, où les ingrédients et les dosages inclus dans les médicaments peuvent différer en fonction du produit qui déclencherait des impacts soudains et entraînerait des décès. L’adoption de la technologie blockchain revêt donc une immense importance car elle sert à enregistrer des données et des informations d’une manière qui rend difficile, voire impossible, le piratage, la modification ou la fraude du système.

Investissement croissant dans la technologie blockchain dans le secteur de la santé

Le taux d’adoption de la blockchain augmente à un rythme significatif à travers le monde. De ce fait, l’investissement dans la technologie blockchain a considérablement augmenté, les principaux acteurs du marché cherchant à saisir l’opportunité sur le marché. Compte tenu du potentiel de la blockchain, il n’est pas surprenant que plusieurs nouvelles start-up tentent de trouver des applications logicielles uniques en dehors de l’écosystème financier conventionnel. Certains des moteurs importants de l’adoption de la blockchain peuvent être attribués à l’augmentation des investissements des organisations publiques et gouvernementales. De plus, cette hausse des investissements et des financements permet aux nouvelles start-up d’augmenter leur R&D. Par exemple, selon la Stanford Graduate School of Business, les start-up basées sur la blockchain ont levé près de 4 milliards de dollars rien qu’en 2017 grâce à un processus appelé «ICO» ou un événement de génération de jetons. Cela comprenait plusieurs sociétés de soins de santé telles que SimplyVital Health. Dans ce processus, une société de blockchain crée une monnaie numérique appelée «tokens» et la vend à des investisseurs publics et privés.

La technologie Bitcoin a trouvé des applications dans divers secteurs, notamment la fabrication, la santé, la fintech, la logistique, etc. L’un des plus grands potentiels d’investissement de la technologie blockchain réside dans le secteur de la santé. Les applications de la blockchain dans les soins de santé incluent l’échange de dossiers de santé numériques, la gestion de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, le DSE, etc. Blockchain offre une solution plus sécurisée, décentralisée et efficace qui serait autrement difficile à réaliser dans bon nombre de ces domaines. En raison des facteurs ci-dessus, les investisseurs traditionnels et les équipes de conseil de différentes entreprises explorent désormais activement les investissements possibles dans l’industrie de la blockchain pour le secteur de la santé. Par exemple, en janvier 2018, la startup blockchain Akiri a levé un financement de 10 millions de dollars pour construire un système de registre de données de santé décentralisé. Health2047, une entreprise d’incubateur technologique, a été celle qui a fourni le financement à cette entreprise. Akiri a développé la plate-forme Akiri Switch, un outil de « réseau en tant que service » pour l’échange sécurisé d’informations de santé publique et de dossiers de patients à travers le système de santé américain. De plus, en 2017, une startup du secteur de la santé basée aux États-Unis, Patientory, a utilisé des enchères de jetons pour lever des fonds auprès de 1 700 investisseurs individuels ; en seulement 3 jours, les fonds ont été levés à 7,2 millions de dollars. Les ventes de jetons sont standard sur les plateformes de blockchain où un individu utilise la crypto-monnaie pour acheter des jetons. Outre les entreprises publiques et les investisseurs individuels, les gouvernements de divers pays soutiennent la technologie blockchain pour renforcer la dynamique numérique de plusieurs pays, tels que les États-Unis, le Japon, la Chine, l’Australie et l’Espagne. La Chine est l’un des pays leaders en matière d’adoption de la blockchain. Malgré la position abrasive du gouvernement chinois sur la crypto-monnaie, la technologie blockchain est considérée comme un investissement futur potentiel par le gouvernement. En août 2019, Hangzhou, une ville chinoise, a reçu un financement de 1,6 milliard de dollars pour investir dans des startups blockchain, y compris des entreprises dédiées à la santé. En cela, le gouvernement chinois a contribué à plus de 30% du financement. D’autres villes du pays, telles que le gouvernement local de Shenzhen et de Guiyang, ont fourni respectivement 79 millions de dollars et 790 000 dollars aux startups de la blockchain. Plus loin,

De plus, en Australie, selon le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, la proportion de startups technologiques blockchain dans le pays était passée à 8,1% en 2019, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2016-2017, alors qu’elle n’était que 3,4 %.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Estonie sont les principaux pays qui ont adopté la technologie blockchain et investissent en permanence. Les autres grands pays adoptant la technologie blockchain sont l’Australie, Singapour, Malte, le Japon, les Émirats arabes unis et l’Inde. Voyant le potentiel futur de la blockchain, le gouvernement australien a adopté un projet de loi supprimant la taxe sur les transactions de crypto-monnaie. Alors que des pays comme l’Inde, avec l’une des plus grandes industries pharmaceutiques, tentent d’affiner leur chaîne d’approvisionnement en médicaments en utilisant la blockchain. Le gouvernement indien envisage en outre la blockchain comme une solution potentielle pour lutter contre les faux médicaments circulant dans le pays.

Facteurs clés susceptibles d’influencer la blockchain dans le secteur de la santé au cours de la période de prévision :

Outre la gestion des données EMR et EHR, l’industrie a été encline à utiliser la technologie blockchain pour la protection des données et la gestion des dossiers de santé personnels (patients). La gestion de la génomique au point de service (POC) est devenue un domaine d’application lucratif au cours des dernières années, donnant une forte impulsion à l’adoption de la blockchain dans les applications de soins de santé. De nombreuses recherches sont en cours pour améliorer la base d’applications potentielles de la blockchain dans les segments de la santé, repoussant ainsi les perspectives de croissance du marché. L’un de ces domaines de recherche en cours comprend l’utilisation de la technologie pour créer un système unique qui permet finalement des soins aux patients moins chers, plus rapides et de qualité supérieure.

La croissance de la blockchain sur le marché de la santé est motivée par la demande croissante de technologies avancées et innovantes, l’augmentation des dépenses dans le secteur de la santé et l’augmentation des cas de violations des soins de santé, ce qui entraîne une nouvelle augmentation du besoin et de la demande d’une technologie de grand livre distribué transparente et immuable. , accélérant ainsi la croissance du marché mondial de la blockchain dans le secteur de la santé. Des initiatives gouvernementales favorables et un cadre réglementaire strict, en plus de l’augmentation des financements et des investissements en capital par des organisations privées et gouvernementales, devraient également jouer le rôle de moteurs de la blockchain sur le marché de la santé. Cependant, le manque de sensibilisation des prestataires de soins de santé et du grand public aux avantages potentiels de la technologie blockchain continue de freiner l’expansion rapide du marché. Les controverses autour du bitcoin sont également anticipées sur la croissance de la blockchain sur le marché de la santé au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur la Blockchain sur le marché des soins de santé :

En 2020, le virus COVID-19 est apparu comme une pandémie et a largement touché les régions, les pays, les communautés et les individus de manière innombrables, de l’éducation à l’assurance maladie. Sur le marché mondial, les gouvernements de différents pays développés et en développement investissent des sommes importantes pour résoudre les problèmes dus au virus. En outre, pour minimiser l’impact du virus, différentes solutions basées sur les technologies de la blockchain ont été introduites, et ces solutions visent à aider les gens dans le monde entier.

La blockchain dans les soins de santé est apparue comme une technologie essentielle pour transformer l’opération en un modèle commercial de soins de santé efficace et transparent. La technologie est intégrée par les entreprises pour répondre aux degrés de précision et de confiance les plus élevés, car la technologie est un grand livre privé inviolable. De plus, la technologie blockchain ne minimise pas l’impact du virus COVID-19 lui-même. Pourtant, il peut être mis en œuvre dans les processus de soins de santé en tant que première ligne de protection rapide via un réseau d’appareils connectés qui peuvent alerter l’utilisateur en cas d’épidémie. Par conséquent, on s’attend à ce que l’incorporation de la technologie blockchain dans le secteur de la santé puisse réduire l’effet mortel des virus en permettant une détection précoce des maladies, des essais cliniques efficaces et une gestion de l’impact des épidémies et des traitements.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché de la blockchain dans les soins de santé en fonction de l’application et de l’utilisateur final.

Le marché de la blockchain dans les soins de santé a été segmenté sur la base de l’application–

Gestion de la chaîne logistique

Échange de données cliniques et interopérabilité

Adjudication des réclamations et gestion de la facturation

Autres, par utilisateur final (prestataires de soins, acteurs de la santé, laboratoires pharmaceutiques, autres)

La blockchain sur le marché de la santé a été segmentée sur la base de l’utilisateur final –

Les fournisseurs de soins de santé

Acteurs de la santé

Compagnies pharmaceutiques

Les autres

Blockchain sur le marché des soins de santé : perspectives régionales

En fonction de la région, la blockchain sur le marché de la santé a été segmentée en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de la blockchain sur le marché de la santé, suivie de l’Europe en raison de la mise en œuvre croissante et du strict respect des actes réglementaires. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante des facturations frauduleuses et des violations de données et du besoin croissant de réduire les coûts globaux des soins de santé.

Blockchain sur le marché des soins de santé : analyse SWOT

Force

Rapport coût-efficacité

Accès rapide aux données médicales

Autonome

Partage d’informations infalsifiable

La faiblesse

Un plus petit nombre de fournisseurs de logiciels et de systèmes

Peu évolutif

manque de capacité de stockage pour une grande quantité de données

Opportunités

Réduction du risque de fraude dans la chaîne d’approvisionnement médicale

Les bénéficiaires ont plus de contrôle sur les données

Potentiel pour les startups et partenariat forgé dans le domaine de la santé

Anonymat des données

Des menaces

Adoption sociale hésitante de la technologie

Non-normalisation

Problèmes d’interopérabilité

Préoccupations culturelles et de confiance pour adopter la blockchain pour les données sensibles

Les principaux concurrents mondiaux de la blockchain dans le marché des soins de santé comprennent –

Les principaux acteurs de la blockchain sur le marché de la santé se concentrent davantage sur le développement et le lancement de nouveaux produits, les partenariats et les collaborations, et les mises à niveau technologiques innovantes. Par exemple, en janvier 2019, Aetna, Anthem, Health Care Service Corporation (HCSC), IBM Corp. et PNC Bank ont ​​annoncé une collaboration visant à tirer parti de la technologie blockchain pour améliorer la transparence et l’interopérabilité dans les soins de santé. Les entreprises utiliseront la blockchain pour améliorer une gamme de problèmes de santé, notamment en permettant des échanges transparents d’informations sur la santé, en promouvant un traitement efficace des réclamations et des paiements et en maintenant des répertoires de fournisseurs actuels et précis. De plus, en septembre 2019, Nebula Genomics, Inc. a lancé un séquençage d’ADN basé sur une chaîne de blocs dans le but d’éliminer la nécessité pour les clients de révéler des informations personnelles.

IBM

Temps de garde

Microsoft

PokitDokComment

iRésoudre

Gem Santé

Santé hachée

Chroniques

Factom

Santé simplement vitale

FarmaTrust

Blockpharma

Patientoire

Génomique des nébuleuses

Emblème.

Le rapport sur le marché de la blockchain dans les soins de santé analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de chaque acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la blockchain dans les soins de santé couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la blockchain dans les soins de santé comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Blockchain sur le marché de la santé : public cible