Blockchain sur le marché de la santé d’une valeur de 3,70 milliards USD d’ici 2027

mondial santé devrait atteindre 5,72 milliards USD d’ici 2027. De nombreux hôpitaux et organisations mettent en œuvre des technologies pour enregistrer, analyser et surveiller les informations des patients. De plus, l’offre de médicaments contrefaits augmente et ce problème peut être résolu en introduisant la technologie blockchain dans le domaine de la santé. Les gouvernements du monde entier prennent des initiatives pour remédier à cette situation.

Des réglementations strictes, telles que l’incidence accrue des violations de données médicales, stimuleront l’application de la technologie sur le terrain. Par exemple, en mai 2019, il a été révélé que l’American Medical Collection Agency, un fournisseur de services de facturation, avait été piraté pendant huit mois, du 1er août 2018 au 30 mars 2019. On estime qu’environ 25 millions de données de patients ont été compromis à ce jour. violation. La technologie Blockchain dans les soins de santé augmentera l’efficacité, responsabilisera les utilisateurs et rationalisera les processus grâce à l’interopérabilité. Vous pouvez également protéger vos données avec des fonctions de sécurité uniques.

Aux États-Unis, la FDA a défini des exigences pour développer et améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en médicaments d’ici 2023. Cela améliorera la technologie de la chaîne de blocs dans la région alors que l’entreprise s’efforce de gérer la qualité et la sécurité des produits. Le marché croît également à un TCAC plus rapide au Canada. Une augmentation du nombre de startups et des dépenses gouvernementales en technologie augmentera la demande du marché.

Impact du COVID-19 :La pandémie de COVID-19 oblige les gouvernements et les entreprises à utiliser la blockchain pour les opérations de santé. La blockchain a gagné en attrait en ces temps critiques de crise mondiale en raison de ses riches fonctionnalités et caractéristiques. Des particuliers, des entreprises et des organisations du monde entier s’efforcent de lutter contre la propagation du virus et explorent la technologie de la chaîne de blocs pour trouver des solutions pour prévenir cette catastrophe imminente. Même le plein potentiel de cette technologie n’a pas encore été exploré, mais l’épidémie de coronavirus de ces derniers mois l’a rendue encore plus pertinente. La blockchain dans le domaine de la santé est essentielle pour les organisations qui suivent en temps réel l’impact du COVID-19 sur les personnes. La technologie fonctionne sur des données en temps réel avec la plus grande précision et transparence exigées de l’époque. La blockchain aide également les entreprises à sensibiliser les personnes et les organisations à la maladie et à sa propagation. Le marché connaît une forte augmentation de la demande et les entreprises investiront davantage dans le développement après la résolution de la pandémie, ce qui est une tendance positive sur le marché.

Dynamique du marché :

le secteur pharmaceutique et de la santé s’est considérablement développé ces dernières années et devrait enregistrer une croissance des revenus plus stable que prévu. L’innovation rapide dans les technologies de la santé, l’augmentation des investissements, l’augmentation des dépenses de santé et l’adoption élevée de produits et de systèmes avancés sont à l’origine de la prévalence croissante dans le monde des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurologiques, l’augmentation des cas de coronavirus, les infrastructures de santé et Des facteurs tels que l’amélioration des installations de recherche, les services de surveillance à distance des patients et l’adoption accrue des milieux de soins à domicile sont anticipés. Stimuler la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires, la forte demande de médecine personnalisée, l’augmentation des investissements dans le développement de nouveaux médicaments et l’augmentation des investissements des secteurs public et privé devraient stimuler la croissance du marché mondial à l’avenir.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société et son portefeuille de produits et services. La blockchain sur le marché de la santé est très compétitive et se compose de plusieurs acteurs majeurs au niveau régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement de leur présence sur le marché et de leurs portefeuilles de produits en adoptant une variété de stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations.

Les entreprises opérant sur le marché sont

IBM, Microsoft, Gem, Chronicled, Hashed Health, Factom, Guardtime, Pokitdok, Patientory et Blockpharma.

Le rapport fournit également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et des quartiers régionaux

.

milliards USD, 2017-2027)

autorisées

Autres

Prévisions (revenus, milliards USD, 2017-2027)

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Échange de données cliniques et interopérabilité

Réclamations Adjudication et gestion des réclamations

Autres

perspectives pour les utilisateurs finaux (revenus, milliards USD, 2017-2027)

Pharmaceutique Entreprises

Prestataires

de soins de santé Payeurs

Autres

régions Perspectives :

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Autres Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée APAC Reste

Amérique latine Brésil Autres LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste MEA



