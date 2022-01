Blockchain Sur Le Marché De La Fabrication A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant + 77% d’ici fin 2027 Avec Des Acteurs Clés Renommés IBM Corporation, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Amazon.Com

La Blockchain peut être définie comme un ensemble d’enregistrements qui contrôlent et gardent une trace des transactions exécutées via Bitcoin ainsi que d’autres formes de crypto-monnaie.

La Blockchain Sur le marché de la fabrication était évaluée à 14,49 millions USD en 2021 et devrait atteindre 321,19 millions USD d’ici 2027, avec une croissance de + 77% de 2021 à 2027.

Chaque section de la blockchain contient des données de la transaction ainsi qu’un horodatage qui, par nature, ne peut pas être transformé. Blockchain stocke les données, sans autorité nécessaire. Il peut y avoir de nombreuses applications dans lesquelles la blockchain peut être utilisée, telles que la gestion de l’intégrité, les devises numériques ainsi que le transfert de devises.

En termes d’industrie manufacturière, la Blockchain peut être utilisée pour des applications telles que la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la mémoire de produits numériques, l’Internet des objets et les applications de l’Industrie 4.0, l’impression 3D, etc.

Les technologies émergentes impliquant la Blockchain contribuent à la croissance de la Blockchain mondiale sur le marché de la fabrication. La mise en œuvre de la technologie blockchain dans le secteur manufacturier permet aux partenaires commerciaux de faire confiance à l’identité et à la stature de la contrepartie dans toute relation commerciale ou commerciale.

Acteurs Clés

Société IBM, Société Intel, Société Microsoft, Amazon.Com , Inc., Nvidia Corporation, Advanced Micro Devices, Factom, Wipro Limited, Oracle et Xain AG

La sécurité inhérente à la technologie blockchain, ainsi que sa capacité à suivre une seule version d’une donnée, la rendent idéale pour le contrôle de la qualité et la conformité réglementaire dans l’industrie manufacturière.

De plus, le registre blockchain crée une trace immuable de données concernant les machines, les processus, les matériaux, etc. Les inspecteurs internes utilisent ces registres lors des audits pour s’assurer que les locaux sont sûrs et que la réglementation est respectée.

La gestion des identités Blockchain fournit des informations en temps réel sur une personne ou une entité spécifique, permettant aux industries d’authentifier ou de prouver leur identité.

De plus, plusieurs secteurs bénéficient de la technologie blockchain en raison de sa transparence, de sa sécurité et d’autres aspects, qui ajoutent de la valeur à leurs activités.

En conséquence, il est en passe de transformer l’état existant de la gestion des identités de manière très sécurisée. Par exemple, LeewayHertz propose une solution de gestion des identités blockchain, une solution décentralisée et sécurisée qui redonne le contrôle aux utilisateurs.

Il examine également l’état de croissance dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique. Les difficultés majeures qui peuvent entraver la croissance du marché sont également mentionnées dans le rapport.

Segmentation du Marché

En Offrant

• Solution

• Service

o Consultation et consultation

o Conception et développement

o Autres

Par Application

* Gestion de la Logistique et de la Chaîne d’Approvisionnement

* Suivi des actifs

* Optimisation des Processus Métier

* Détection des Contrefaçons

* Contrôle de la Qualité et Conformité Réglementaire

* Gestion des Identités

* Autres

Par Industrie

* Soins de santé et produits pharmaceutiques

* Aérospatiale et Défense

* Énergie et Puissance

* Pétrole et Gaz

• Automobile

* Nourriture et boissons

* Autres

Principaux points forts de la Blockchain mondiale Sur le marché de la fabrication:

– Analyse approfondie complète du marché parent.

– Des informations détaillées sur les facteurs qui accéléreront la croissance de la Blockchain Sur le marché manufacturier au cours des cinq prochaines années.

– Des prévisions précises sur les tendances à venir et les changements de comportement des consommateurs.

– Analyse de marché ancienne, en cours et projetée en termes de volume et de valeur.

– La croissance de la Blockchain Dans l’industrie manufacturière à travers les Amériques, l’APAC et la région EMEA.

– Des détails complets sur les facteurs qui défieront la croissance de la Blockchain Dans les entreprises manufacturières.

La blockchain Sur le marché de la fabrication est adoptée principalement par les entreprises manufacturières et les entreprises chimiques pour réduire le gaspillage d’eau et pour une utilisation efficace de leurs ressources. La technologie d’Autocollimator aide les organisations à identifier les problèmes de réseau, améliore l’engagement des clients dans la conservation de l’eau et est principalement utilisée pour réduire les pertes d’eau non génératrices de revenus dues aux dommages causés aux infrastructures.

TOC Détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur la Blockchain Dans la Fabrication-

– Blockchain Dans l’Introduction du Marché de la Fabrication et Aperçu du Marché

– Blockchain Sur Le Marché de La Fabrication, par Application

– Blockchain Dans L’Analyse De La Chaîne De L’Industrie Du Marché De La Fabrication

– Blockchain Sur Le Marché de la Fabrication, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– Blockchain Mondiale Dans l’État du Marché de la Fabrication et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure de la Blockchain Sur le Marché de la Fabrication

i) Blockchain Mondiale Dans Les Ventes Sur Le Marché De La Fabrication

ii) Blockchain Mondiale Dans Les Revenus Du Marché De La Fabrication et la part de marché

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

