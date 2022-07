Blockchain pour le marché des soins de santé Perspective de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions

Le rapport d’étude de marché sur la blockchain pour les soins de santé a beaucoup à offrir et joue donc un rôle très important dans la croissance. Il décrit une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. En tant que rapport d’étude de marché premium, ce rapport fonctionne comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché révolutionnaire d’aujourd’hui. Ce rapport de marché donne le meilleur résultat car il est structuré avec un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies les plus récentes. Le rapport de marché universel A prend en compte de nombreux aspects de l’analyse de marché exigés par de nombreuses entreprises.

Data Bridge Market Research analyse que la blockchain pour le marché de la santé devrait croître à un TCAC de 72,0 % au cours de la période de prévision. La «gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments» représente le plus grand segment d’applications de la blockchain pour le marché des soins de santé au cours de la période de prévision.

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, la blockchain pour la croissance du marché de la santé a ralenti en raison d’obstacles réglementaires et comportementaux à l’adoption de la télésanté. Cependant, l’importance du diagnostic, des soins et de la consultation à distance a de nouveau été soulignée après le COVID-19, car de nombreux prestataires de soins de santé expérimentent actuellement la vidéoconférence et les appels téléphoniques, la croissance de ce segment va monter en flèche dans les prochaines années. De plus, le marché devrait croître au même rythme après COVID en raison de l’importance croissante de cette technologie.

Définition du marché

La blockchain pour les soins de santé est essentiellement un système décentralisé qui enregistre, stocke et conserve des enregistrements transactionnels ou historiques sur un réseau peer-to-peer d’ ordinateurs personnels appelés nœuds. En d’autres termes, il s’agit d’un grand livre numérique public et immuable qui fonctionne de la même manière qu’une base de données. En tant que technologie puissante et perturbatrice pouvant provoquer un changement sismique dans n’importe quelle industrie, la blockchain est nécessaire.

La blockchain dans les soins de santé présente un certain nombre d’avantages, notamment la sécurité de l’infrastructure réseau à tous les niveaux, un modèle normalisé d’autorisation d’accès aux dossiers de santé électroniques et la vérification de l’identité.

Blockchain pour la dynamique du marché de la santé

Conducteurs

INCIDENCE CROISSANTE DES VIOLATIONS DE DONNÉES DE SANTÉ

L’incidence croissante des violations de données de santé ainsi que la préoccupation croissante concernant les informations confidentielles des patients sont le facteur le plus important de la croissance de ce marché. Les violations de données de santé exposent fréquemment des informations hautement sensibles, allant des informations personnellement identifiables telles que les numéros de sécurité sociale, les noms et les adresses aux informations de santé sensibles telles que les numéros d’identification Medicaid, les informations d’assurance et les antécédents médicaux des patients.

De plus, la menace croissante des médicaments contrefaits, l’adoption croissante de la blockchain en tant que service (BaaS), ainsi que la transparence et l’immuabilité de la technologie des registres distribués devraient également alimenter la croissance du marché. L’utilisation de la blockchain pour réduire les coûts informatiques et opérationnels dans le processus d’assurance et l’augmentation des initiatives gouvernementales et des investissements croissants dans le développement de systèmes de dossiers de santé efficaces amortit également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

En outre, l’émergence de la blockchain en tant que solution valable pour les acteurs du secteur de la santé offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les divers investissements des organismes gouvernementaux du monde entier dans la blockchain pour la recherche élargiront encore le blockchain pour le taux de croissance du marché de la santé à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, la réticence à divulguer les données et l’absence d’une entité centrale et d’un ensemble commun de normes ainsi que le manque de personnel qualifié et formé devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de connaissances sur la technologie des registres distribués et son application dans le secteur de la santé devrait remettre en question la blockchain pour le marché de la santé au cours de la période de prévision 2022-2029.

Impact de Covid-19 sur la blockchain pour le marché de la santé

Le secteur de la santé à travers le monde a été fortement touché par le COVID-19 . La pandémie a cependant offert à la blockchain pour le marché des soins de santé des opportunités de croissance cruciales pour le car le besoin de blockchain pour les soins de santé a doublé pendant la pandémie COIVD-19. L’épidémie de coronavirus a accéléré l’adoption de technologies numériques émergentes dans les soins de santé, telles que la technologie blockchain qui a joué un rôle fondamental dans le soutien de la croissance du marché. De plus, il y a eu une augmentation de divers investissements dans les infrastructures de santé pour améliorer les installations, ce qui a incité l’utilisation de dispositifs médicaux avancés dans les hôpitaux, ce qui a encore joué en faveur du marché. En conclusion, l’adoption accrue de la technologie a eu un impact positif sur la blockchain pour le marché de la santé.

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2021, la pratique Digital Health Healthy Returns d’IBM collabore avec des responsables informatiques de la santé pour fournir des informations d’identification numériques COVID-19. L’IBM Digital Health Pass est un outil qui permet aux entreprises de vérifier les résultats des tests COVID-19 et le statut de vaccination des employés, des clients et des visiteurs entrant dans leur établissement, comme un stade de sport, un avion, un bâtiment gouvernemental ou un lieu de travail. L’IBM Digital Health Pass est une alternative numérique sécurisée et volontaire aux résultats de test papier ou aux cartes de vaccination qui utilise une combinaison de cryptage, de codes QR et de technologie blockchain pour fournir une autre option, si nécessaire, aux personnes pour partager qu’elles ont été testées négatives ou été vacciné contre le COVID-19.

En janvier 2022, Aetna, Anthem et la Cleveland Clinic se sont associés pour annoncer une nouvelle initiative de soins de santé basée sur la blockchain, le dernier signe de l’impact potentiel de la blockchain sur le secteur de la santé.

Blockchain mondiale pour la portée du marché des soins de santé

La blockchain pour le marché de la santé est segmentée en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Public

Privé

Sur la base du type, la blockchain pour le marché de la santé est segmentée en public et privé.

Application

Échange de données cliniques et interopérabilité

Adjudication des réclamations et gestion de la facturation

Gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments

Découverte de médicaments et essais cliniques

Abus de médicaments sur ordonnance

Les autres

Sur la base du niveau d’application, la blockchain pour le marché des soins de santé est segmentée en échange de données cliniques et interopérabilité, règlement des réclamations et gestion de la facturation, gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, découverte de médicaments et essais cliniques, abus de médicaments sur ordonnance et autres. La gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments devrait afficher une croissance significative dans le segment des applications au cours de la période de prévision.

Utilisateur final

Compagnies pharmaceutiques

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs de soins de santé

Les autres

Sur la base du niveau d’utilisateur final, la blockchain pour le marché de la santé est segmentée en sociétés pharmaceutiques, prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé et autres.

Blockchain pour l’analyse régionale / aperçus du marché des soins de santé

Le marché de la blockchain pour les soins de santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la blockchain pour les soins de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine la blockchain pour le marché des soins de santé en raison du nombre croissant de violations de données dans le domaine des soins de santé, des réglementations strictes pour améliorer la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique et l’augmentation des facturations frauduleuses stimuleront la croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’amélioration des infrastructures de santé, de l’adoption croissante des systèmes de DSE et d’autres solutions informatiques de santé, de la demande croissante d’échange d’informations sur la santé entre les différentes parties prenantes du secteur de la santé dans le Région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Ce rapport complet fournira :

Accroître vos connaissances de l’industrie

Vous tenir au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettre de développer des stratégies de croissance éclairées

Construire votre vision technique

Illustrer les tendances à exploiter

Renforcer votre analyse des concurrents

Fournir une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges d’autres entreprises pourraient en fin de

compte vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.