Blockchain pour le marché des soins de santé Analyse 2022 par région, perspectives, stratégies de paysage concurrentiel et prévisions 2029

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que la blockchain pour les acteurs du marché de la santé devrait cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que l’Amérique du Nord dominera la blockchain pour le marché des soins de santé en raison du nombre croissant de violations de données dans le domaine des soins de santé, des réglementations strictes pour améliorer la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique et l’augmentation des facturations frauduleuses stimuleront la croissance du marché.

Blockchain pour la portée du marché des soins de santé

La blockchain pour le marché de la santé sur la base des pays est segmentée en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché de la blockchain pour les soins de santé sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Basé sur l’application, la blockchain pour le marché des soins de santé est segmentée en échange de données cliniques et interopérabilité, gestion des réclamations et de la facturation, gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, découverte de médicaments et essais cliniques, abus de médicaments sur ordonnance et autres. La blockchain pour le marché des soins de santé a également été segmentée en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques, prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé et autres.

La technologie Blockchain est largement utilisée pour offrir des services de soins de santé bien organisés dans le monde entier. Les industries pharmaceutiques sont confrontées à des défis majeurs liés à la contrefaçon de médicaments, où les ingrédients et les dosages inclus dans les médicaments varient en fonction du produit qui activerait des effets secondaires soudains et pourrait entraîner des décès.

Par géographie :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Société IBM

Microsoft

Temps de garde

PokitDok, Inc.

Gemme

Santé hachée

Chronique

iSolve, LLC

Patientoire

Factom

Medicalchain SA

Preuve. Fonctionne

SimplyVital Health, Inc.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.