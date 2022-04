Blockchain pour le marché des soins de santé 2022 Taille mondiale, développement de la croissance des revenus, opportunités commerciales | IBM, Microsoft, Guardtime, Gem, santé hachée

Blockchain For Healthcare Market est un rapport de marché professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Des modèles de pratique exceptionnels et une méthode de recherche brillante ont été utilisés pour générer ce rapport de marché qui aide les entreprises à découvrir les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. Une méthode de recherche facile à comprendre et l’utilisation d’excellents outils et techniques rendent ce rapport d’étude de marché Blockchain For Healthcare exceptionnel. Le rapport d’analyse de l’industrie examine les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie Blockchain For Healthcare par les principaux acteurs.

On estime que le marché de la blockchain pour les soins de santé atteindra une valeur marchande de 8362,01 millions USD d’ici 2027 et croît à un taux de TCAC de 72,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 avec des facteurs tels que le manque de sécurité des données et l’ensemble de normes agira comme frein à la croissance du marché.

L’adoption croissante de la technologie blockchain, la demande croissante d’interopérabilité des données rentables et sécurisées à l’aide de la blockchain, l’introduction de la transparence et de l’immuabilité de la technologie du grand livre distribué et les menaces croissantes de médicaments contrefaits sont quelques-uns des facteurs qui accéléreront la croissance du blockchain pour le marché de la santé au cours de la période de prévision f 2020-2027. D’autre part, l’augmentation des initiatives du gouvernement et l’augmentation des investissements pour le développement de solutions avancées créeront davantage de nouvelles et amples opportunités pour la croissance de la croissance de la blockchain pour le marché de la santé au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le manque de sécurité des données et d’ensemble de normes agira comme une contrainte de marché pour la blockchain pour les soins de santé au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les principaux acteurs clés du rapport sur le marché de la blockchain pour les soins de santé sont

IBM Corporation

Microsoft

Guardtime

PokitDok, Inc

Gem

Hashed Health

Chronicled

iSolve, LLC

Patientory

Factom

Medicalchain SA

Works

SimplyVital Health, Inc

Blockchain AI Solutions Ltd

Change Healthcare

ai, Inc

Segmentation clé du marché Blockchain pour les soins de santé:

Blockchain pour les segments de marché des soins de santé par application:

Échange de données cliniques et interopérabilité

Adjudication des réclamations et gestion de la facturation Gestion

de la chaîne d’approvisionnement en

médicaments Découverte de médicaments et essais cliniques

Abus de médicaments sur ordonnance

Autres

Blockchain pour les segments du marché des soins de santé par utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques

Prestataires de soins de

santé Payeurs de soins de santé

Autres

Blockchain pour les segments du marché des soins de santé par géographie

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Blockchain mondiale pour la portée du marché des soins de santé et la taille du marché

Le marché de la blockchain pour les soins de santé est segmenté en fonction de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur l’application, la blockchain pour le marché des soins de santé est segmentée en échange de données cliniques et interopérabilité, gestion des réclamations et de la facturation, gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, découverte de médicaments et essais cliniques, abus de médicaments sur ordonnance et autres.

La blockchain pour le marché des soins de santé a également été segmentée en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques, prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé et autres.

Ce rapport d’étude / d’analyse sur la blockchain pour le marché des soins de santé contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Blockchain pour les soins de santé ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces développements ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de cette blockchain pour le marché des soins de santé? Quel est le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était le statut du marché mondial de Blockchain pour le marché des soins de santé? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Blockchain pour les soins de santé?

Quel est l’état actuel du marché de la blockchain pour l’industrie de la santé ? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois au niveau de l’entreprise et du pays ? Quelle est l’analyse du marché de Blockchain pour le marché des soins de santé en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de la blockchain mondiale pour l’industrie de la santé compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que la blockchain pour l’analyse de la chaîne du marché des soins de santé par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur la blockchain pour l’industrie de la santé ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont le marché dynamique du marché Blockchain pour les soins de santé? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique, les canaux de commercialisation de la blockchain pour l’industrie de la santé ?

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial Blockchain pour les soins de santé :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché Blockchain pour les soins de santé

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Blockchain for Healthcare.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la blockchain pour les soins de santé

Chapitre 4: Présentation de la Blockchain pour l’analyse des facteurs du marché de la santé Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Blockchain pour les soins de santé qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Blockchain for Healthcare Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.