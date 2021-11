Blockchain pour le marché de la santé : perspective de l’industrie, analyse d’impact COVID-19, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028 | IBM Corporation Microsoft Guardtime PokitDok, Inc Gem

Le rapport Blockchain for Healthcare Market aide à identifier les tendances dans la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et à interpréter en conséquence les stratégies de marketing, de promotion et de vente pour la croissance de l’entreprise et un succès optimal. Le rapport aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Ce rapport d’analyse de l’industrie a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que la blockchain pour les acteurs du marché de la santé devrait cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que l’Amérique du Nord dominerait le marché de la blockchain pour les soins de santé en raison du nombre croissant de violations de données sur les soins de santé, des réglementations strictes pour améliorer la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique et de l’augmentation des facturations frauduleuses stimulera la croissance du marché.

Blockchain for Healthcare Portée du marché

La blockchain pour le marché de la santé sur la base des pays est segmentée en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays de la blockchain pour le marché des soins de santé sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de l’application, la blockchain pour le marché des soins de santé est segmentée en échange de données cliniques et interopérabilité, gestion des réclamations et de la facturation, gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, découverte de médicaments et essais cliniques, abus de médicaments sur ordonnance et autres. La blockchain pour le marché de la santé a également été segmentée en fonction de l’utilisateur final en sociétés pharmaceutiques, prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé et autres.

La technologie Blockchain est largement utilisée pour offrir des services de santé bien organisés dans le monde entier. Les industries pharmaceutiques sont confrontées à des défis majeurs liés à la contrefaçon de médicaments, où les ingrédients et les dosages inclus dans les médicaments varient en fonction du produit qui déclencherait des effets secondaires soudains et pourrait entraîner des décès.

Par géographie :

Amérique

du Nord Amérique du Sud

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

IBM Corporation

Microsoft

Guardtime

PokitDok, Inc

Gem

Hashed Health

Chronicled

iSolve, LLC

Patientory

Factom

Medicalchain SA

Proof.Works

SimplyVital Health, Inc.

