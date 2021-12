Blockchain in Retail Market Insights par tendances émergentes, croissance future, analyse des revenus, prévision de la demande jusqu’en 2028

La blockchain ou la technologie du grand livre distribué sert le secteur de la vente au détail pour transformer les processus de production. L’industrie de la vente au détail est témoin de divers obstacles et goulots d’étranglement dans leurs processus ; blockchain aide à fournir transparence, responsabilité et sécurité renforcée pour économiser de l’argent et du temps. Il existe un besoin croissant de transparence pour les processus des produits et pour répondre à la demande du secteur de la vente au détail. Cela a principalement conduit la blockchain sur le marché de la vente au détail. En outre, des facteurs tels que le besoin croissant de réduire les données redondantes et le besoin croissant de limiter le coût total de possession ont complété la demande de blockchain dans le secteur de la vente au détail. Cependant, l’absence de normes universelles entrave considérablement la croissance du marché. La prolifération de l’IoT devrait créer des opportunités de croissance pour la blockchain sur le marché de la vente au détail.

Principaux acteurs clés : Amazon Web Services, Auxesis Group, Bitfury, Blockpoint, Blockverify, Cegeka, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation et SAP SE, entre autres.

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Blockchain dans le dimensionnement du marché de détail

Blockchain dans les prévisions du marché de détail

Blockchain dans l’analyse de l’industrie du marché de détail

Rapport sur la blockchain dans le marché de détail par type de segmentation :

Fournisseur d’infrastructure, fournisseur de middleware et fournisseur d’applications

Rapport sur la blockchain dans le marché de détail par application de segmentation :

Gestion des identités, gestion de la conformité, gestion des paiements, gestion de la fidélité et des récompenses, contrats intelligents, gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des tests d’allergènes alimentaires du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Test des allergènes alimentaires dans ces régions.

Points clés traités dans le rapport sur le marché Blockchain in Retail :

– Aperçu de la blockchain dans le commerce de détail, définition et classification Perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Blockchain dans la concurrence sur le marché de détail par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPRE00003060-19 sur la blockchain sur le marché de détail

– Blockchain en part de détail, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Blockchain dans l’analyse du marché de détail par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Blockchain dans l’approvisionnement au détail, la consommation, l’exportation, l’importation par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Informations clés transmises

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de COVTIPRE00003060-19 sur la blockchain sur le marché de détail

Blockchain dans les variables, les tendances et les moteurs du marché de détail

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

