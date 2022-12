Blockchain dans la taille du marché mondial de la chaîne du froid avec un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

» Des informations remarquables sur l’industrie et un savoir-faire sur les plus grandes opportunités de marché sur les marchés importants nécessaires à une croissance commerciale réussie peuvent être obtenus avec le meilleur rapport d’étude de marché Blockchain in Cold Chain . Ce rapport de marché fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, importer et exporter pour toutes les grandes régions du monde.L’intelligence économique a été appliquée pour générer ce rapport sur le marché, ce qui est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations approfondies et étendues sur le marché.Le rapport convaincant Blockchain in Cold Chain Market est doté de potentiel de marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour un produit particulier et des scénarios de demande et d’offre du marché.

Le rapport Blockchain in Cold Chain Market à grande échelle illustre les valeurs du TCAC pour les années historiques 2020, l’année de base 2021 et les prévisions pour les années 2022-2029. Ces valeurs CAGR jouent un rôle clé dans la détermination des coûts et des valeurs ou stratégies d’investissement. L’engagement, la qualité, le dévouement et la transparence du rapport de recherche sont suivis tout au long du rapport pour donner le meilleur résultat aux clients. De plus, les entreprises peuvent obtenir des informations pour une croissance rentable et un programmeur de durabilité avec ce rapport. Ainsi, un rapport fiable Blockchain sur le marché de la chaîne du froid est une excellente solution pour les entreprises si elles souhaitent garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui.

Blockchain mondiale sur le marché de la chaîne du froid, par type (transport, composants de surveillance, stockage), composant (plates-formes, services), application (contrats intelligents, paiement et règlement, traçabilité des produits, surveillance des stocks, gestion de la conformité, autres), secteur vertical (vente au détail , fabrication, aliments et boissons, soins de santé, pétrole et gaz et autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 OBTENEZ UN EXEMPLE EXCLUSIF DE COPIE DE CE RAPPORT ICI Blockchain dans l’analyse et la taille du marché de la chaîne du froid La blockchain a acquis une immense popularité parmi les grandes entreprises et les startups, et étend ses applications en dehors du secteur des services financiers. De nombreuses organisations investissent dans la recherche et le développement de la technologie blockchain pour répondre à une gamme de besoins. Cette technologie améliore la transparence de la chaîne, améliore l’efficacité et la gestion globale de la chaîne d’approvisionnement tout en réduisant les risques. La blockchain mondiale sur le marché de la chaîne du froid était évaluée à 287,16 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 790,83 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Traçabilité des produits dans les segments d’application du marché en raison de la forte utilisation des solutions de blockchain pour automatiser les procédures de la chaîne d’approvisionnement. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs. Définition du marché La blockchain est un enregistrement de base de données numérique ou de blocs de transactions validées et immuables. La technologie blockchain agit comme un registre ouvert, de sorte que chaque transaction sur le réseau est enregistrée et mise à la disposition de toutes les entités ou participants impliqués dans le réseau pour les voir et les vérifier. Blockchain dans la portée et la segmentation du marché de la chaîne du froid MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (transport, composants de surveillance, stockage), composant (plates-formes, services), application (contrats intelligents, paiement et règlement, traçabilité des produits, surveillance des stocks, gestion de la conformité, autres), secteur vertical (vente au détail, fabrication, aliments et boissons, soins de santé , pétrole et gaz, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts IBM (États-Unis), Microsoft (États-Unis), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Oracle (États-Unis), Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine), Bitfury Group Limited. (Pays-Bas), TIBCO Software Inc. (États-Unis), Applied Blockchain Ltd (États-Unis), GUARDTIME (Estonie), OARO (Canada), Peer Ledger Inc. (Canada), Venture Proxy Ltd. (Royaume-Uni), Datex Corporation (États-Unis) , Omnichain Solutions (États-Unis), Amazon Web Services, Inc. (États-Unis), Bitnation (États-Unis), Blockverify (Royaume-Uni), BTL Group Ltd. (Royaume-Uni) et Cambridge Blockchain, LLC (États-Unis), entre autres Opportunités de marché Augmentation du financement en capital-risque et des investissements dans la technologie blockchain

Besoin élevé d’interopérabilité

Augmentation du besoin d’automatisation des activités de la chaîne d’approvisionnement OBTENEZ UN EXEMPLE EXCLUSIF DE COPIE DE CE RAPPORT ICI Blockchain dans la dynamique du marché de la chaîne du froid Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous: Conducteurs Hausse des investissements dans la blockchain L’augmentation du financement par capital-risque et des investissements dans la technologie de la chaîne de blocs est un facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que de la demande accrue pour une sécurité accrue des transactions de la chaîne d’approvisionnement, des coûts opérationnels réduits et la popularité croissante de la technologie de la chaîne de blocs dans la vente au détail et la gestion de la chaîne d’approvisionnement sont les principaux facteurs parmi d’autres conduisent la blockchain sur le marché de la chaîne du froid. Demande d’interopérabilité L’augmentation de l’adoption de la technologie blockchain dans la chaîne du froid en raison du besoin élevé d’interopérabilité accélère la croissance du marché. Cette technologie aide les entreprises à échanger en toute sécurité des données et des informations avec des distributeurs, des vendeurs et des fournisseurs. Augmentation de la demande des produits pharmaceutiques L’augmentation de la demande d’offres de chaîne d’approvisionnement blockchain de la part des sociétés pharmaceutiques pour réduire les activités illégitimes, y compris la production illégale de médicaments nocifs, le contrôle inapproprié des stocks et les médicaments contrefaits, entre autres, influence davantage le marché. De plus, le changement de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation aux avantages du plan de nutrition affectent positivement la blockchain sur le marché de la chaîne du froid. Des opportunités En outre, l’augmentation du besoin d’automatiser les activités de la chaîne d’approvisionnement et d’éliminer les intermédiaires offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales élargira davantage le marché.

