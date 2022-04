Blockchain dans la croissance du marché des télécommunications, analyse de la part des revenus, profils d’entreprise et prévisions jusqu’en 2028

Support et maintenance croissants pour les procédures des systèmes de support opérationnel/systèmes de support aux entreprises dans les entreprises de télécommunications.

Taille du marché – 291,8 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 31%, tendances du marché – Nécessité croissante de protection et de sécurité des données

Le marché mondial de la blockchain dans les télécommunications devrait atteindre 2,52 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports et Données. Les fournisseurs de services de télécommunications dans leur chaîne de valeur impliquent de fournir l’infrastructure essentielle pour la grille de connectivité réseau pour permettre la voix, les médias de divertissement et d’information, le transfert de données et d’autres services connexes. L’échange de données entre les réseaux qui nécessitent la protection et la sécurité des données transférées, l’évaluation des données, l’intégrité des données et la dissuasion des escroqueries devrait alimenter les progrès de la technologie blockchain dans les secteurs mondiaux des télécommunications. Un autre facteur qui peut agir comme un moteur pour ce marché est la nécessité généralisée du support et de la maintenance fournis par la technologie blockchain pour les procédures des systèmes de support opérationnel/systèmes de support aux entreprises dans les entreprises de télécommunications.

Les normes réglementaires indéterminées à travers le monde concernant l’utilisation de la technologie blockchain dans le secteur des télécommunications ont été un sujet de préoccupation parmi les opérateurs de télécommunications et le manque d’existence de normes communes à suivre par les fournisseurs de services fait perdre confiance aux utilisateurs et peut donc agir comme un frein pour ce marché émergent.

L’Amérique du Nord est la principale région génératrice de revenus pour la blockchain sur le marché des télécommunications et devrait croître à un TCAC de 31,04 % au cours de la période de prévision. Selon une enquête du Forum économique mondial, 10% du PIB mondial serait stocké sur blockchain d’ici 2027.

Les principaux participants sont IBM (États-Unis), AWS (États-Unis), Guardtime (Pays-Bas), SAP (Allemagne), Microsoft (États-Unis), Bitfury (EAU), Cegeka (Pays-Bas), Clear (Singapour), Reply (Italie) et Oracle (États-Unis).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

la progression du segment des fournisseurs de solutions et de services d’applications devrait être au taux le plus élevé de TCAC de 31,1 %, car l’émergence de la technologie de la chaîne de blocs a vu le niveau d’acceptation défini parmi les entreprises de télécommunications du monde entier, créant ainsi une augmentation. en demande pour la blockchain

Le segment des installations de connectivité est estimé avoir un taux de progression plus élevé de 31,01 % CAGR, car la technologie blockchain aide les fournisseurs de télécommunications à faciliter les entreprises de connectivité telles que la facilitation des services réseau 5G, la connectivité des appareils IoT et la connectivité M2M, entre autres.

L’Amérique du Nord est la région la plus progressiste en termes de progrès et d’utilisation de la technologie, ainsi que d’infrastructures et devrait connaître un taux de croissance de 31,04 %. Diverses activités impliquant la technologie blockchain sont entreprises ou sont en cours dans cette région en raison de l’existence de principaux fournisseurs de solutions et de services de technologie blockchain qui, à leur tour, devraient aider l’Amérique du Nord à acquérir une position dominante sur ce marché.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des biostimulants agricoles en fonction du type de solution et de service, de la solution et des fournisseurs de services , application, taille de l’organisation et région :

perspectives des types de solutions et de services (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

blockchain publics Solutions et services

de blockchain privés

Perspectives des fournisseurs de solutions et de services (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Infrastructure

Application

Middleware

Perspectives des applications (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Installations de connectivité

Procédures OSS/BSS

Gestion des transactions financières

d’identité

accords intelligents

Autres

Taille de l’organisation Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandesentreprises

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

