Blockchain dans la croissance du marché de la chaîne du froid à un taux de 13,50% par opportunité commerciale mondiale, applications et perspectives futures

Analyse du marché et informations sur le marché mondial de la blockchain de la chaîne du froid

Le marché mondial de la chaîne du froid Blockchain était évalué à 287,16 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 790,83 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Traçabilité des produits dans les segments d’application du marché en raison de l’utilisation intensive de solutions de blockchain pour automatiser les procédures de la chaîne d’approvisionnement. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’importation / exportation une analyse. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production,

La blockchain est un enregistrement de base de données numérique ou des blocs de transactions immuables et validés. La technologie Blockchain agit comme un registre ouvert afin que chaque transaction sur le réseau soit enregistrée et disponible pour toutes les entités ou tous les participants impliqués dans le réseau afin de les visualiser et de les vérifier.

Étendue du marché et blockchain mondiale sur le marché de la chaîne du froid

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Blockchain dans la chaîne du froid sont IBM, Microsoft, BASF SE, DSM, Oracle, Huawei Technologies Co., Ltd., Bitfury Group Limited., TIBCO Software Inc., Applied Blockchain Ltd, GUARDTIME, OARO, Peer Ledger Inc., Venture Proxy Ltd., Datex Corporation, Omnichain Solutions, Amazon Web Services, Inc., Bitnation, Blockverify, BTL Group Ltd., Cambridge Blockchain, LLC, d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Blockchain mondiale dans la portée du marché de la chaîne du froid et taille du marché

Le marché de la blockchain de la chaîne du froid est segmenté en fonction du type, du composant, de l’application et de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

Transport

composants de surveillance

Espace de rangement

Composant

plates-formes

Prestations de service

Application

contrats intelligents

Paiement et règlement

Traçabilité des produits

suivi des stocks

gestion de la conformité

Autres

secteurs verticaux de l’industrie

Détail

Fabrication

Nourriture et boissons

Les soins de santé

pétrole et gaz

Autres

La blockchain dans la dynamique du marché de la chaîne du froid

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation des investissements dans la blockchain

L’augmentation du financement par capital-risque et des investissements dans la technologie de la chaîne de blocs est un facteur essentiel de la croissance du marché, ainsi qu’une demande accrue pour une sécurité accrue des transactions de la chaîne d’approvisionnement, des coûts d’exploitation réduits et une augmentation sur le marché de la chaîne du froid.

Demande d’interopérabilité

L’augmentation de l’adoption de la technologie blockchain dans la chaîne du froid en raison du grand besoin d’interopérabilité accélère la croissance du marché. Cette technologie aide les entreprises à échanger des données et des informations en toute sécurité avec des distributeurs, des vendeurs et des fournisseurs.

Augmentation de la demande de produits pharmaceutiques

El aumento de la demanda de ofertas de la cadena de suministro de blockchain por parte de las empresas farmacéuticas para reducir las actividades ilegítimas, incluida la producción ilegal de medicamentos nocivos, el control inadecuado de existencias y los medicamentos falsificados, entre otros, influye aún más dans le marché.

De plus, le changement de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue aux avantages du plan nutritionnel affectent positivement la blockchain sur le marché de la chaîne du froid.

Des opportunités

En outre, le besoin accru d’automatiser les activités de la chaîne d’approvisionnement et de supprimer les intermédiaires offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales étendra encore plus le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le statut et les normes réglementaires incertains et les problèmes de gestion du volume croissant de données devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de connaissances techniques et la rareté des chocs d’offre et de demande pendant le COVID-19 devraient défier le marché de la blockchain de la chaîne du froid au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la blockchain de la chaîne du froid fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, la réglementation du marché changements, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur la blockchain sur le marché de la chaîne du froid, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

