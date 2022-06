Bitcoin Market Business Outlook 2022, nouvelles tendances à venir, croissance du TCAC et de la demande, types, applications, prévisions de revenus 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché Bitcoin . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et professionnels des études de marché a organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes utilisent une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse) , analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Bitcoin .

La taille du marché mondial du bitcoin était de 755,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial du bitcoin devrait atteindre 5471,3 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Le bitcoin est une monnaie numérique qui permet d’effectuer des transactions sans recourir à une banque centrale. Les bitcoins peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services auprès de fournisseurs comme moyen de paiement. La technologie peer-to-peer du réseau peut être utilisée pour exécuter des transactions commerciales entre bitcoins. Parce qu’ils sont open source, leur structure et leurs réglementations sont accessibles à tous. Les monnaies traditionnelles sont gérées par la banque centrale, mais les bitcoins sont gérés par une communauté Internet plutôt que par un gouvernement.

Facteurs influençant le marché Les

transactions Bitcoin sont établies sur les principes de la blockchain et de la cryptographie. Bitcoin réduit considérablement le coût de possession et les transactions sont considérablement plus rapides et plus fiables. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial du bitcoin. En outre, le marché du bitcoin devrait croître au cours de la période d’étude en raison de taux de change, de taux d’intérêt, etc. minimaux.

En supprimant le besoin d’un traitement intermédiaire centralisé, les systèmes de grand livre distribué permettent une manière décentralisée de payer pour un système de monnaie numérique. Les transactions financières peuvent être suivies à l’aide de la technologie des titres distribués. Il génère de l’argent numérique et permet un suivi et un commerce virtuels de toute valeur. Ainsi, tous les facteurs susmentionnés accéléreront la croissance du marché mondial du bitcoin au cours de la période de prévision.

Les perspectives de Bitcoin gagnent régulièrement du terrain dans les paiements commerciaux. L’étude d’ICO a révélé que près de 15558 entreprises dans le monde acceptaient les Bitcoins, la Slovénie en ayant le plus en 2019. Ainsi, de tels événements décrivent la portée potentielle du Bitcoin au cours de la période de prévision. D’un autre côté, le manque de réglementation et l’instabilité pourraient entraver la croissance du marché mondial du bitcoin au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact du COVID-19 Le

coronavirus a entraîné une pandémie dévastatrice avec lui, comme l’a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. Elle a plongé les investisseurs dans la panique et a eu une influence sur les marchés financiers du monde entier. L’industrie du bitcoin a également été touchée par la pandémie, les consommateurs ayant ressenti la baisse du pouvoir d’achat. Cependant, Bitcoin, l’une des crypto-monnaies les plus populaires, a promu l’utilisation de crypto-monnaies telles que Bitcoin. En raison des changements de style de vie provoqués par l’épidémie de coronavirus, il existe un intérêt croissant pour les actifs numériques.

Analyse régionale

Le marché Asie-Pacifique du Bitcoin devrait enregistrer un taux de croissance important. La croissance de ce marché est attribuée à la présence de grandes entreprises minières dans la région. La Chine est considérée comme le plus grand marché de bitcoins de la région au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Bitfinex

• BitPay Inc

• Bitfury Group Limited

• Unocoin Technologies Private Limited

• OKEx

• Bitstamp

• Coinbase Inc.

• Circle Internet Financial Limited

• Ripple Labs Inc.

• BitGo

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du bitcoin se concentre sur l’utilisateur final, l’application et la région.

Par utilisateur final :

• Médias et divertissements

• BFSI

• Commerce électronique

• Type d’hôtellerie

Par application

• Paiement peer-to-peer

• Vente au détail

• Négoce

• Transfert de fonds

• Commerce électronique

• Paiement

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

