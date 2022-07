biostimulants à base humique 2022-2027 : demande croissante pour Biostimulants Dans Le Domaine De L’agriculture.

Le marché mondial des biostimulants humiques devrait atteindre une taille de marché de 1 037,5 millions USD d’ici 2027 et enregistrer un TCAC considérablement élevé au cours des sept prochaines années, selon un nouveau rapport de Reports and Data . La demande croissante de biostimulants humiques peut être attribuée à la demande croissante de rendements élevés des cultures.

biostimulants à base humique trouvent une large application dans l’agriculture biologique, la production de légumes en serre et l’horticulture. Des biostimulants à base humique comprenant de l’acide humique et fulvique aident à stimuler la croissance des plantes, à augmenter la hauteur des plantes, à augmenter le poids frais/sec et à améliorer l’absorption des nutriments. Les biostimulants à base humique possèdent une capacité de rétention d’eau très élevée, permettant un accès facile des nutriments du sol aux racines des plantes pour un meilleur rendement.

L’ impact du

COVID -19 L’industrie des biostimulants à base humique a été largement épargnée par l’impact de la pandémie de COVID-19. Toute influence de la pandémie sur l’industrie était due à la réduction de la production causée par la pénurie de main -d’œuvre et l’approvisionnement en produits en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Au fur et à mesure que la condition s’est atténuée, la demande de biostimulants à base d’ humiques a repris.

Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Biostimulants à base humique .

Le marché Biostimulants à base d’ humiques a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation. , la contribution aux revenus et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche offre des détails sur les principales entreprises du marché mondial des biostimulants humiques ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Groupe Haïfa,

Bayer SA,

Systèmes biologiques Koppert ,

FMC Corporation,

Les autres

Segmentation du marché :

des biostimulants à base humique par type :

Acide humique

Acide fulvique

Humate de potassium

des biostimulants à base humique par formulation :

Poudre

Granulés

Liquide

Les autres

des biostimulants à base humique par application :

Traitement foliaire

Traitement des semences

Traitement du sol

Pour une couverture complète, le rapport examine les perspectives de croissance, les opportunités et les défis. Le rapport de marché prend en compte divers facteurs clés dans les principales régions.

des biostimulants à base humique par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial des Biostimulants à base d’ humiques :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

