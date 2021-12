Biostimulants 2021 Rapport sur la Meilleure Croissance du : Eastman Chemical Company, OMEX, LALLEMAND Inc., Agrinos, Brandt Consolidated, Inc., FMC Corporation

Le rapport universel Biostimulants présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à fournir des solutions à une large population. Les aspects fréquents qui sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport de marché incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans le rapport d’activité BIO STIMULANTS de classe mondiale.

Le rapport sur le marché des biostimulants présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Eastman Chemical Company, OMEX, LALLEMAND Inc., Agrinos, Brandt Consolidated, Inc., FMC Corporation, Valagro SpA, Biolchim SPA, Isagro, Italpollina SpA, ADAMA Ltd, KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, Haifa Group, Novozymes, ACADIAN SEAPLANTS LIMITED, ATLÁNTICA AGRICOLA, Biostadt India Limited, Trade Corporation International, AGROENZYMAS, MICROMIX, Syngenta et Bayer AG

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des biostimulants, catégorise la taille du marché mondial des biostimulants (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des biostimulants par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par ingrédients actifs (à base d’acide, à base d’extrait, hydrolysats de protéines, amendements microbiens, chitine, chitosan, vitamines B et autres), type de culture (fruits et légumes, céréales et céréales, oléagineux et légumineuses, gazon et plantes ornementales et autres cultures) , méthode d’application (traitement foliaire, traitement du sol et traitement des semences), forme (liquide et sec), utilisateur final (agriculteurs, industries connexes et instituts de recherche), origine (biostimulants naturels et biostimulants synthétiques), canal de distribution (direct et indirect )

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

