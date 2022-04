Biopehmittimien markkina-analyysi, koko, tutkimustrendi, valmistusprosessianalyysi 2021-2030

Maailmanlaajuisten biopehmittimien markkinoiden arvoksi arvioitiin 1 364 miljoonaa dollaria vuonna 2021, ja sen odotetaan nousevan 1 709 miljoonaan dollariin vuoteen 2027 mennessä, mikä merkitsee 3,3 prosentin CAGR-arvoa vuosina 2021–2027.

Biopehmittimet ovat materiaaliin lisättyjä lisäaineita, jotka lisäävät sen joustavuutta, työstettävyyttä, repäisylujuutta ja kestävyyttä. Nämä alentavat mikromolekyylien toisen asteen siirtymälämpötilaa, kimmokerrointa, vetolujuutta, tiheyttä sekä materiaalin kovuutta ja sulaviskositeettia tehden siten materiaalista pehmeän ja kimmoisan.

Markkinatilastot:

Tiedosto tarjoaa markkinoiden koon ja ennusteen viidessä ensisijaisessa valuutassa – USD, EUR GBP, JPY ja AUD. Se auttaa yritysjohtajia tekemään parempia valintoja, kun ulkomaiset rahanvaihtotiedot ovat helposti saatavilla. Tässä raportissa vuosia 2020 ja 2021 pidetään historiallisina vuosina, 2020 perusvuosina, 2021 arviovuonna ja vuodet 2021-2030 ennustejaksona.

Biopehmittimet vähentävät myös polymeeri-polymeeriketjujen toissijaista sitoutumista levittämällä ne erilleen, lisäämällä vapaata tilavuutta, mikä lisää joustavuutta, murtovenymää, sitkeyttä, tehokerrointa ja dielektrisyysvakiota. Tehokkaan biopehmittimen tulee sisältää kahden tyyppisiä rakenneosia – polaarisia ja ei-polaarisia. Polaarinen komponentti sitoutuu reversiibelisti polymeeriin pehmentäen sitä, kun taas ei-polaarinen osa ohjaa polymeerin vuorovaikutusta säilyttääkseen kiteisyytensä.

Ihmisten tietoisuus kestävien ja ympäristöystävällisten hyödykkeiden käytöstä, elämäntapojen muutos ja kuluttajien käytettävissä olevien tulojen kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa ovat johtaneet kulutuselektroniikka- ja lääketeollisuuden kasvun lisääntymiseen, mikä on antanut tilaa korkealle biopehmittimien markkinapotentiaali. Väestönkasvu ja kaupungistuminen kehittyvissä talouksissa, kuten Intiassa ja Kiinassa, vauhdittavat rakennustoimintaa ja autotuotantoa, mikä edelleen vauhdittaa markkinoiden kasvua.

Biopehmittimien korkean hinnan odotetaan kuitenkin jarruttavan markkinoiden kasvua. Biopehmittimien tutkimus- ja kehitystyö, joka tekee siitä hyödyllisemmän ja edullisemman, tuo suuren mahdollisuuden globaaleille markkinoille ennustejaksolla. Myös joidenkin ftalaattien kielto tiettyjen tuotteiden osalta saa avaintoimijat lisäämään tuotevalikoimaansa biopehmittimiä.

Raportti segmentoi globaalit biopehmittimien markkinat tyypin, sovelluksen ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Tyypin mukaan markkinat on jaettu epoksideihin, sebakaatteihin, meripihkahappoon, sitraatteihin, glyseroliestereihin ja muihin. Sovelluksen mukaan markkinat luokitellaan lattia- ja seinäpinnoitteisiin, kalvo- ja levypäällysteisiin, johtoihin ja kaapeleihin, päällystettyihin kankaisiin, kulutustavaroihin ja muihin. Maantieteellisesti sitä analysoidaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä LAMEAssa.

Iranin Shahid Beheshti -yliopiston Omranin ym. äskettäinen tutkimus, joka suoritettiin lokakuussa 2016 öljyhaposta valmistetusta biopohjaisesta pehmittimestä, viittaa siihen, että se antaa PVC-koostumuksille parempia ominaisuuksia kuin perinteinen pehmitin, ftalaatti.

Tärkeimmät tässä tutkimuksessa profiloidut pelaajat ovat seuraavat:

Bioamber Inc.

DuPont

DOW Chemical Company

Emery Oleochemicals

Evonik Industries

Lanxess AG

Matr?ca SpA

Myriant Corporation

PolyOne Corporation

Vertellus Holdings LLC

KESKEISET EDUT SIDOSRYHMÄILLE

Tämä raportti tarjoaa laajan analyysin nykyisistä suuntauksista ja uusista arvioista ja dynamiikasta globaaleilla biopehmittimien markkinoilla vuosina 2014–2022 arvon ja määrän osalta, mikä auttaa tunnistamaan vallitsevat mahdollisuudet.

Maantieteellisesti markkinoita analysoidaan eri alueiden, kuten Pohjois-Amerikan, Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren ja LAMEA-alueen perusteella, mukaan lukien kunkin alueen eri maat.

Yksityiskohtainen markkinoiden analyysi tyypeittäin auttaa ymmärtämään tällä hetkellä käytössä olevia erityyppisiä biopehmitintuotteita sekä muunnelmia, joiden odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Porterin Five Forces -analyysi korostaa ostajien ja toimittajien kykyä tarjota sidosryhmille kilpailuetua tehdä voittohakuisia liiketoimintapäätöksiä ja auttaa vahvistamaan toimittaja- ja ostajaverkostoaan.

Laaja markkina-analyysi tehdään seuraamalla keskeisten tuotteiden asemointia ja seuraamalla huippukilpailijoita markkinoiden puitteissa.

COVID-19 vaikutus

COVID-19-pandemia vuonna 2019 nielaisi maailman. Se aiheutti maailmanlaajuisen pysähdyksen. Koko maailmantalous kärsi. Lisäksi monet ihmiset ovat myös menettäneet henkensä. Maailmassa on toistaiseksi raportoitu noin 252 297 094 COVID-19-tapausta ja 5 091 465 kuolemantapausta. Pandemia levisi lähes kaikkiin maailman maihin. Useimmilla toimialoilla pandemia johti jonkinlaiseen tappioon. Pandemian seurauksena myös globaalit kemikaalimarkkinat hidastuivat. Statista arvioi, että kemianteollisuuden maailmanlaajuinen kokonaistulo oli noin 3,94 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2019. Vuonna 2014 kemianteollisuuden liikevaihto oli 5,4 biljoonaa dollaria ennätyksellisesti.

Merkittävien globaalien yritysten välisen kilpailun astetta on kehitetty analysoimalla useita johtavia Biopehmitinmarkkinoita, mukaan lukien markkinakilpailu, markkinaosuus, alan viimeisimmät saavutukset, innovatiiviset tuotelanseeraukset, kumppanuudet, fuusiot ja johtavien yritysten yritysostot.

Markkinasegmenttianalyysi: Asiakirja tarjoaa ensisijaisen katsauksen toimialasta sekä määritelmät, luokitukset ja yritysketjun muoto. Markkina-analyysi on tarkoitettu maailmanlaajuisille markkinoille, jotka sisältävät parannustrendejä, aggressiivista panoraamaarviointia ja avainalueiden kehitysmainetta. Valmistusstrategioiden lisäksi keskustellaan kehityspolitiikoista ja -suunnitelmista ja analysoidaan myös maksujärjestelmiä. Tämä tiedosto ilmoittaa lisäksi tuonti-/vientikulutuksen, tarjonnan ja kysynnän, maksun, myynnin ja bruttomarginaalit.

Biopehmittimien markkinoiden avainsegmentit:

Tyypin mukaan

Epoksidit

Sebakaatit

Meripihkahappo

Sitraatit

Glyseroliesterit

Muut

Hakemuksella

Lattia- ja seinäkalvot

ja levypäällysteet

johdot ja kaapelit

päällystetyt kankaat

kulutustavarat

muut

Maantieteen mukaan

Pohjois-Amerikka

Yhdysvallat

Meksiko

Kanada

Eurooppa Iso-

Britannia

Saksa

Ranska

Italia

Espanja

Venäjä

Puola

Muu Eurooppa

Aasia ja Tyynenmeren alue

Kiina

Japani

Intia

Korea

Australia

Taiwan

Thaimaa

Indonesia

Muu Aasia ja Tyynenmeren alue

LAMEA

Arabiemiirikunnat

Brasilia

Etelä-Afrikka

KSA

Muu LAMEA

MUUT AVAINPELAajat

Galata Chemicals

ROQUETTE

Jungbunzlauer Suisse AG

OXEA GmbH

Proviron

Jiangxi East Huge Dragon Chemical Co., Ltd.

Hebei Jingu Pehmitin Co., Ltd.

Jiangxi East Huge Dragon Chemical Co., Ltd.

Suzhou Sunbo Chemical Building Materials Co., Ltd.

Rakennus Binzhou Chengli Materials Co., Ltd.

Sisällysluettelo:

LUKU 1: JOHDANTO

1.1. Raportin kuvaus

1.2. Keskeiset edut sidosryhmille

1.3. Tärkeimmät markkinasegmentit

1.3.1. Luettelo raportissa profiloiduista avaintoimijoista

1.4.Tutkimuksen metodologia

1.4.1.Toissijainen tutkimus

1.4.2.Primääritutkimus

1.4.3.Analyytikkotyökalut ja mallit

LUKU 2: TIIVISTELMÄ

2.1.Tutkimuksen keskeiset havainnot

2.1.1.CXO-näkökulma

LUKU 3: MARKKINOIDEN YLEISKATSAUS

3.1.Markkinoiden määritelmä ja soveltamisala

3.2.Tärkeimmät havainnot

TOC:n kattamat tärkeimmät pisteet:

Markkinakatsaus : Se koostuu kuudesta osasta, tutkimuksen laajuudesta, laajasta päättäjien peitosta, markkinapaikkafragmenteista tyypin mukaan, markkinapaikan osista hyödyllisyyden, opiskelutoiveiden ja tarkasteluvuosien mukaan.

Markkinamaisema : Maailmanlaajuisten markkinoiden oppositiota eritellään tässä palkkion, voittojen, tarjousten ja kakun osien perusteella agentuurien, markkinapaikkamaksun, katkonaisten tilanteiden Maiseman ja viimeaikaisten mallien, konsolidoinnin, parantamisen, saamisen ja osia huipputoimistojen yleisestä toimialasta.

Markkinoiden tila ja näkymät alueen kautta: Tässä vaiheessa raportissa tarkastellaan suunnilleen Internet-osaa, tarjouksia, tuloja, tuloa, yleisen teollisuuden osuutta, CAGR:ää ja markkinapaikan kokoa alueiden avulla. Täällä globaaleja markkinoita testataan perusteellisesti pääasiassa alueiden ja kansakuntien perusteella, kuten Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Kiina, Intia, Japani ja MEA.

Sovellus tai loppukäyttäjä: Tämä tutkimuksen osio viittaa siihen, kuinka merkittävät kuluttaja-/ohjelmistoosiot lisäävät maailmanlaajuisia markkinoita.

Markkinaennuste: Tuotantopuoli: Tässä levyn kappaleessa tekijät ovat ottaneet huomioon luomisen ja adventin arvostusoletukset, avaintekijät sekä luomisen ja luomisen arvostusarvion tyypin avulla.

Tutkimustulokset ja johtopäätökset : Tämä on yksi asiakirjan viimeisistä osista, jossa esitetään tutkijoiden löydöt ja tutkimustutkimuksen loppu.

Markkinaraportin tavoitteet:

Luonnehdi, kuvaa ja arvaa vuotta 2030 tyypin, sovelluksen, loppuasiakkaan ja piirin mukaan. Osallistu ilmastotutkimuksen ja PESTEL-tutkimuksen ulkopuolelle. Anna organisaatioille järjestelmiä COVID-19:n vaikutusten hallitsemiseksi. Anna markkinoiden dynaamiselle tutkimukselle, mukaan lukien markkinaa ohjaavat muuttujat, markkinoiden etenemisvaatimukset.

Suorita markkinoiden läpikulkutekniikan tutkimus uusille tai markkinoille tuloa valmistautuneille toimijoille, mukaan lukien markkinaosien määrittely, asiakastutkimus, levikkimalli, tuotetiedot ja -paikannus sekä kustannusjärjestelmän tutkimus. Pysy tietoisena globaalien markkinoiden ajautumisesta ja tutki COVID-19-ruton vaikutusta merkittäviin osiin maailmassa. Tutki kumppaneiden markkinamahdollisuuksia ja anna markkinoiden pioneereille vakavia hienouksia.

Raportti välittää kattavan tutkimuksen osien suhteellisen suuresta määrästä ja tarjoaa tietoja tärkeimmistä havainnollisevista alueista. Tässä raportissa mainitaan lisäksi tuonti/lähetyskäyttö, luonnonmukaiset markkinaluvut, kustannukset, toimialan osuus, strategia, arvo, tulot ja bruttoreunat.

