Biometría como servicio en el cuidado de la salud Tendencias de crecimiento del mercado, jugadores clave, estrategias competitivas y pronósticos para 2029

Este informe de mercado pone énfasis en la dinámica de mercado clave de la industria y proporciona datos históricos, tendencias actuales del mercado, entorno, innovación tecnológica, próximas tecnologías y el progreso técnico en la industria aliada. Además, este informe de estudio de mercado presenta un resumen completo del mercado donde descubre las tendencias de la industria, determina el conocimiento y la influencia de la marca, brinda información sobre la industria y ofrece inteligencia competitiva. Al generar este informe comercial, se llevó a cabo una recopilación y análisis sistemáticos de información sobre individuos u organizaciones a través de investigaciones sociales y de opinión. Con la amplia gama de este informe, las empresas pueden establecer una organización sólida y tomar mejores decisiones que lleven a las empresas hacia el gran nivel de éxito.

El informe de análisis de mercado Biométrico como servicio en el cuidado de la salud proporciona información que enfoca claramente el mercado y, por lo tanto, ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones. Según el informe Biometric as a Service in Healthcare, se espera que el mercado crezca en varias regiones geográficas. Algunos de los jugadores clave perfilados en el estudio M2SYS Technology, MorphoTrust USA, Nuance Communications, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., SecuGen Corporation, Uniphore, lumenvox, VoiceVault Voice Authentication y otros.

Se espera que la biometría global como servicio en el mercado de la salud alcance los USD 6.738,10 millones para 2026 y se proyecta que registre una CAGR saludable del 23,3 % en el período de pronóstico de 2019 a 2026.

Panorama competitivo del mercado biométrico como servicio en el cuidado de la salud

Los jugadores clave mencionados en el estudio son Gemalto NV, agnitio, BioAXS Co. Ltd., Cenmetrix (Pvt) Ltd., FUJITSU, HID Global Corporation, Hitachi, Ltd., Integrated Biometrics, Innovatrics, IRITECH, INC., LaserLock International, Inc. .,

Aspectos destacados clave del estudio de mercado Biométrico como servicio en el cuidado de la salud.

Estimación de ingresos y ventas: se presentan los ingresos históricos y el volumen de ventas y se triangulan más datos con enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño completo del mercado y estimar los números de pronóstico para las regiones clave cubiertas en el informe junto con tipos clasificados y bien reconocidos. y la industria de uso final. Además, los factores macroeconómicos y las políticas regulatorias se determinan en la evolución de la industria y el análisis predictivo de Biometría como servicio en el cuidado de la salud.

Análisis de fabricación: el informe se analiza actualmente en relación con varios tipos de productos y aplicaciones. El mercado Biométrico como servicio en el cuidado de la salud ofrece un capítulo que destaca el análisis del proceso de fabricación validado a través de información primaria recopilada a través de expertos de la industria y funcionarios clave de empresas perfiladas.

Competencia: se han estudiado los jugadores líderes según el perfil de su empresa, cartera de productos, capacidad, precio del producto/servicio, ventas y costo/beneficio.

Demanda, oferta y eficacia: el informe biométrico como servicio en el cuidado de la salud también proporciona información sobre distribución, producción, consumo y EXIM** (exportación e importación). ** Si es aplicable

Segmentación de mercado

El mercado global Biometría comercial como servicio en el cuidado de la salud se ha dividido en tipos de productos, aplicaciones y regiones. Estos segmentos proporcionan cálculos y pronósticos precisos para las ventas en términos de volumen y valor. Este análisis puede ayudar a los clientes a aumentar su negocio y tomar decisiones calculadas.

, Tipo de Modalidad (Unimodal y Multimodal),

Control de acceso y autenticación (autenticación de factor único y autenticación de factor múltiple),

Modelo (Nube Pública, Nube Privada y Nube Híbrida),

Canal de Acceso (Online, Presencial, Tablet, IoS y Android),

Aplicación (dispensación de farmacia, autenticación del proveedor de atención, seguridad de registros médicos y seguridad del centro de datos, identificación y seguimiento de pacientes, acceso de pacientes en el hogar/remoto, seguridad de narcóticos, fraudes contra seguros y otros),

Análisis regional para el mercado biométrico como servicio en el cuidado de la salud global:

Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México)

Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia e Italia)

Asia-Pacífico (China, Japón, Corea, India y Sudeste Asiático)

América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia, etc.)

Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria y Sudáfrica)

Además, los años considerados para el estudio son los siguientes:

Año histórico – 2015-2020

Año base – 2020

Período de pronóstico** – 2021 a 2028 [** a menos que se indique lo contrario]

**Además, también incluirá las oportunidades disponibles en los micromercados para que las partes interesadas inviertan, un análisis detallado del panorama competitivo y los servicios de productos de los jugadores clave.

Biometría global como servicio en la dinámica del mercado de atención médica:

Desarrollos recientes:

En septiembre de 2018, HID Global (EE. UU.) adquirió Crossmatch (EE. UU.), que comprende hardware y software de gestión de identidad biométrica que mejorará la cartera de productos de HID, que incluye productos y servicios de identidad de confianza. En virtud de este acuerdo, la empresa fortalecerá su producto cartera relacionada con la seguridad biométrica y podrá satisfacer la necesidad de los clientes.

En septiembre de 2018, HID Global Corporation (EE. UU.) adquirió Crossmatch (EE. UU.) de Francisco Partners. Los productos Crossmatch incluyen hardware y software de administración de identidad biométrica que brindarán soporte a la cartera de productos de HID. Por lo tanto, ayudará a la empresa a mantener la gestión de la cartera de productos.

En junio de 2018, el banco de la República Checa implementó tecnología biométrica de voz de Nuance Communications, Inc. (EE. UU.) para aumentar la seguridad en el sistema de banca móvil. La empresa ha experimentado un aumento espectacular de consumidores en 2017, que ronda los 300 millones.

En marzo de 2016, MorphoTrust USA (EE. UU.) anunció que firmó contratos para proporcionar servicios de toma de huellas dactilares para la Policía Estatal de Virginia Occidental (WVSP) y la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York (DCJS). Esto ayudará a la empresa a transmitir la toma de huellas dactilares y otros servicios biométricos y relacionados con la identidad a diferentes estados para múltiples programas.

En septiembre de 2018, SecuGen Corporation (EE. UU.) anunció que exhibirá el lector de huellas dactilares Bluetooth Unity, así como el sensor Bluetooth OEM U20-ASF-BT en una próxima feria comercial. Esto ayudará a maximizar su cartera de productos.

El informe de mercado Biométrico como servicio en el cuidado de la salud proporciona una imagen meticulosa del sector mediante el resumen de datos, la producción y el método de estudio originado en varias fuentes. El análisis competitivo comprende la identificación de las tendencias mutuas clave y los principales actores del mercado. Además, el informe también incluye una evaluación de diferentes factores esenciales para los actores del mercado existentes y los nuevos actores del mercado, junto con un estudio metódico de la cadena de valor.

TOC detallado del informe de investigación de mercado global Biométrico como servicio en el cuidado de la salud:

1 Introducción biométrica como servicio en el cuidado de la salud y descripción general del mercado

2 Análisis de la cadena de la industria

3 Mercado global de Biometría como servicio en el cuidado de la salud, por tipo

4 Mercado biométrico como servicio en el cuidado de la salud, por aplicación

5 Producción global de biometría como servicio en el cuidado de la salud, valor por región

6 Producción, consumo, exportación e importación global de Biometría como servicio en el cuidado de la salud por regiones

7 Estado global del mercado Biometría como servicio en el cuidado de la salud y análisis FODA por regiones

8 Panorama competitivo

9 Análisis y pronóstico del mercado global de Biometría como servicio en el cuidado de la salud por tipo y aplicación

10 Análisis y pronóstico del mercado biométrico como servicio en el cuidado de la salud por región

11 Análisis de factibilidad de nuevos proyectos

12 Hallazgo y conclusión de la investigación

13 Apéndice

TOC detallado de Global Biometric As A Service In Healthcare Market @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-biometric-as-a-service-in-healthcare-market

Qué esperar de este informe sobre biometría como servicio en el mercado de la salud:

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de mercado que enfrentan los proveedores en el mercado biométrico como servicio en el cuidado de la salud?

