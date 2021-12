Big Data sur le marché du pétrole et du gaz 2021 Stratégies technologiques, avancées commerciales et paysage des principaux fournisseurs jusqu’en 2028

La dernière étude publiée sur le marché mondial des mégadonnées sur le pétrole et le gaz offre un aperçu détaillé des facteurs influençant la portée mondiale des activités. Le rapport d’étude de marché Big Data dans le pétrole et le gaz montre les dernières informations sur le marché, l’analyse de la situation actuelle avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part, les facteurs de croissance de l’industrie du Big Data dans le pétrole et le gaz.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché Big Data In Oil and Gas. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle.

Dynamique du marché :

Les solutions Big Data permettent aux sociétés pétrolières et gazières de prendre des décisions efficaces et améliorées, ce qui entraîne une efficacité opérationnelle accrue, ainsi qu’une réduction des coûts et des risques. Étant donné que les sociétés pétrolières et gazières génèrent une quantité massive de données, il devient essentiel pour elles de mettre en œuvre des solutions de mégadonnées pour enregistrer et analyser efficacement les informations à des fins utiles.

Principaux acteurs clés : Accenture, MapR Technologies, Inc., General Electric Company, Hitachi Vantara Corporation, Microsoft Corporation, IBM Corporation, Drillinginfo, Hortonworks Inc., Datameer, Inc. et Datawatch, entre autres.

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Big Data dans le dimensionnement du marché du pétrole et du gaz

Big Data dans les prévisions du marché du pétrole et du gaz

Big Data dans l’analyse de l’industrie du marché du pétrole et du gaz

Le rapport sur le marché Big Data In Oil and Gas est un segment basé sur le produit, le type, l’application et la région. Les régions étudiées comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest et l’Asie-Pacifique. L’étude a été menée à l’aide d’une combinaison de recherches primaires et secondaires, qui ont ensuite été vérifiées par des experts de l’industrie.

Rapport sur le marché du Big Data dans le pétrole et le gaz par type de segmentation :

Structuré, non structuré et semi-structuré

Rapport sur le marché du Big Data dans le pétrole et le gaz par application de segmentation :

Amont, intermédiaire, aval et administration

La recherche primaire comprend des entretiens avec divers acteurs de l’industrie et la recherche secondaire implique la collecte de données à partir des sites Web des entreprises, des sites Web du gouvernement, des sources de données payantes et des rapports annuels des entreprises. Une approche descendante est utilisée pour déterminer les chiffres des segments et ces chiffres sont contrebalancés par une approche ascendante.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des tests d’allergènes alimentaires du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Test des allergènes alimentaires dans ces régions.

Points clés traités dans le rapport sur le marché des mégadonnées dans le pétrole et le gaz :

– Aperçu du Big Data dans le pétrole et le gaz, perspectives du marché de la définition et de la classification, facteurs moteurs et demandes

– Concurrence du Big Data sur le marché du pétrole et du gaz par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPRE00002846-19 sur le Big Data sur le marché du pétrole et du gaz

– Big Data dans la part, la taille, les revenus (valeur) du pétrole et du gaz par région (2021-2028)

– Analyse du marché du Big Data dans le pétrole et le gaz par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Big Data dans l’approvisionnement, la consommation, l’exportation, l’importation de pétrole et de gaz par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Informations clés transmises

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de COVTIPRE00002846-19 sur le Big Data sur le marché du pétrole et du gaz

Big Data dans les variables, les tendances et les moteurs du marché du pétrole et du gaz

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

