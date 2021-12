Big Data sur le marché de la Consommation du secteur Pétrolier et Gazier Croissance étonnante dans le monde Entier avec les principaux acteurs clés – IBM Corporation, Microsoft Corporation, Amazon Web Services.

L’analyse de données sismiques et micro-sismiques, l’amélioration de la caractérisation et de la simulation de réservoir, la réduction du temps de forage et l’augmentation de la sécurité de forage, l’optimisation des performances des pompes de production, une meilleure gestion des actifs pétrochimiques, une amélioration de l’expédition et du transport, et une amélioration de la sécurité au travail

Une utilisation du Big data couvre les objectifs commerciaux qui nécessitent l’accès aux données, leurs analyses et leur intégration dans la prise de décision commerciale. Ce chapitre donne un aperçu des applications du big data, en mettant l’accent sur l’aide à la décision à travers le big data dans différents secteurs. En appliquant des analyses avancées et une intelligence artificielle, les sociétés pétrolières et gazières peuvent identifier les tendances et prévoir les événements tout au long des processus afin de réagir rapidement aux perturbations et d’améliorer l’efficacité.

Obtenir un Exemple de Copie @:

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=104669

Acteurs clés-

La société Ibm Corporation, Microsoft Corporation, Amazon Web Services, SAP SE, Oracle Corporation, Splunk Inc., Hewlett-Packard Co., Teradata Corporation, Cloudera Inc. et Tableau Software, Inc.

L’enquête sur les informations énormes est la méthode utilisée pour inspecter des collections d’informations énormes et décalées afin d’aider les associations à s’adapter à des choix commerciaux plus éclairés. De plus, la présentation d’énormes informations dans le domaine pétrolier et gazier a élargi la compétence de l’office en matière d’information, en intégrant la création, le soutien et la conception continus d’informations pour développer davantage la navigation, l’efficacité et le bien-être.

Le Big Data sur le Marché de la Consommation du Secteur Pétrolier et Gazier

PAR APPLICATION-

* EN AMONT

* MILIEU DE PARCOURS

• AVAL

• CONVENTIONNEL

• CONVENTIONNEL

PAR COMPOSANT-

• LOGICIEL

• SERVICE

Enquête avant d’acheter ce rapport premium –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=104669

Principaux Avantages-

Ce rapport donne un large examen des tendances et des éléments actuels et en développement du secteur des entreprises dans les informations mondiales importantes sur le marché de l’utilisation du pétrole et du gaz.

L’enquête de haut en bas est menée par des évaluations du marché de la construction pour les sections clés du marché quelque part dans la gamme de 2021 et 2027.

Ce rapport implique une étude quantitative approfondie du marché actuel et des évaluations jusqu’en 2021-2027, ce qui aide à reconnaître les ouvertures globales du marché.

Un examen approfondi du marché est dirigé en suivant la localisation des éléments clés et en vérifiant les principaux prétendants à l’intérieur de la structure du marché

Un examen approfondi de tous les districts est donné qui décide des chances prédominantes dans ces géologies

Table des Matières

Chapitre 1 Aperçu du Marché de la Consommation du secteur Pétrolier et Gazier

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Mégadonnées mondiales dans le secteur de la Consommation du Pétrole et du Gaz Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur) par Région

Chapitre 5 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur), Évolution des prix par Type, par Application

Chapitre 6 Analyse des Coûts de Fabrication

Chapitre 7 Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 8 Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 9 Big Data du Marché dans l’Analyse des Facteurs d’Effet de Consommation du secteur Pétrolier et Gazier

Chapitre 10 Données Volumineuses dans les Prévisions du Marché de la Consommation du secteur Pétrolier et Gazier

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant – Un leader mondial de l’analyse, de la recherche et du conseil qui peut vous aider à rénover votre entreprise et à modifier votre approche. Avec nous, vous apprendrez à prendre des décisions avec intrépidité. Nous analysons les inconvénients, les opportunités, les circonstances, les estimations et les informations en utilisant nos compétences expérimentées et nos méthodologies vérifiées.

Nos rapports de recherche vous donneront une expérience exceptionnelle de solutions et de résultats innovants. Grâce à nos études de marché, nous avons efficacement dirigé les entreprises du monde entier et sommes parfaitement positionnés pour mener les transformations numériques. Ainsi, nous créons une plus grande valeur pour les clients en présentant des opportunités avancées sur le marché mondial.