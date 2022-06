Big Data Analytics sur le marché de détail | Dynamique fondamentale et évaluation complète jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), les mégadonnées mondiales sur le marché de détail étaient évaluées à 5 096 millions USD en 2021 et devraient atteindre 26 806 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 23,1 % de 2022 à 2030. L’analytique dans le commerce de détail permet aux entreprises de créer des recommandations de clients en fonction de leur historique d’achat, ce qui se traduit par des expériences d’achat personnalisées. Ces solutions d’analyse de données volumineuses aident également à prévoir les tendances et à prendre des décisions stratégiques basées sur l’analyse du marché.

Une augmentation des dépenses consacrées aux outils d’analyse de données volumineuses, une augmentation de la nécessité d’offrir une expérience client personnalisée pour augmenter les ventes, une augmentation de l’adoption de stratégies centrées sur le client et une sensibilisation accrue aux avantages de l’analyse de données volumineuses dans le commerce de détail sont majeurs facteurs qui alimentent la croissance de l’analyse des mégadonnées sur le marché de la vente au détail. De plus, l’accélération de la croissance du secteur du commerce électronique propulse également la croissance de ce marché. Cependant, les problèmes de collecte et de collecte de données à partir de systèmes disparates devraient entraver l’analyse des mégadonnées dans la croissance du marché de détail.

L’épidémie de COVID-19 devrait avoir un impact minimal sur la croissance des mégadonnées sur le marché de l’analyse de détail. Les innovations et les progrès de l’analyse des mégadonnées dans le commerce de détail pour suivre et prévoir les tendances du commerce de détail et les habitudes d’achat des consommateurs après l’émergence de COVID-19 ont soutenu la croissance du marché. En outre, l’augmentation du nombre de détaillants en ligne et d’entreprises de vente au détail basées sur le commerce électronique, en raison du verrouillage des centres commerciaux et des magasins locaux, a également profité aux fournisseurs d’analyse de données pendant la pandémie.

Global Big Data Analytics dans la définition du marché de détail

L’analyse de mégadonnées dans le commerce de détail permet aux entreprises de créer des recommandations de clients en fonction de leur historique d’achat, ce qui se traduit par des expériences d’achat personnalisées. Ces solutions d’analyse de données volumineuses aident également à prévoir les tendances et à prendre des décisions stratégiques basées sur l’analyse du marché.

Global Big Data Analytics dans la dynamique du marché de détail

Facteurs : Augmentation du besoin d’offrir une expérience client personnalisée pour augmenter les ventes

Les détaillants adoptent l’analyse de données volumineuses pour libérer l’intelligence afin de proposer des offres plus personnalisées aux clients. La personnalisation peut offrir cinq à huit fois le retour sur investissement (ROI) sur les dépenses marketing et augmenter les ventes jusqu’à 10 % ou plus.

Par exemple, en collaboration avec RetailNext, Montblanc a installé l’analyse vidéo dans ses espaces de vente hors ligne, générant des cartes qui montrent où les clients passent la plupart de leur temps dans un magasin. L’analyse de mégadonnées dans les logiciels de vente au détail profite aux entreprises de vente au détail en générant de nouvelles sources de revenus et en améliorant l’interaction avec les clients. De même, des entreprises telles qu’Amazon et FedEx utilisent l’analyse de données depuis plus d’une décennie. Amazon a construit des algorithmes axés sur les besoins quotidiens de ses consommateurs.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/big-data-analytics-in-retail-market

Contraintes : Complexités dans la capture des données clients

La plupart des détaillants ont du mal à obtenir des données sur leurs clients, car les clients sont réticents à partager des détails en raison de problèmes de sécurité. Il est difficile pour les détaillants de gagner la confiance des clients pour capturer leurs données. Bien que les étapes nécessaires pour garantir la sécurité des données soient nécessaires, il est également important de bien obtenir le consentement du client et de lui assurer que les données collectées doivent être utilisées en toute sécurité, ce qui ne profiterait qu’au client.

En outre, des politiques telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne sont mises en place pour aider à garantir la confidentialité et la sécurité des données privées des clients. Le RGPD impose sept principes de licéité, d’équité et d’ouverture ; limitation des finalités ; minimisation des données ; précision : limitation de stockage ; l’intégrité et la confidentialité (sécurité) et la responsabilité.

Opportunités : Intégration de nouvelles technologies telles que l’IA, l’IdO et l’apprentissage automatique dans l’analyse de données volumineuses dans le commerce de détail

Les organisations de vente au détail adoptent l’IA et l’apprentissage automatique pour remodeler la façon dont les détaillants font évoluer leurs activités, les opérations de la chaîne d’approvisionnement et les engagements des clients. De plus, les algorithmes d’apprentissage automatique sont importants pour détecter les actions frauduleuses telles que les faux profils et les accès illégaux. Selon une étude réalisée par Emerj Artificial Intelligence Research, plus que toute autre catégorie de cas d’utilisation, les applications de fraude et de cybersécurité reçoivent environ 26 % des investissements initiaux levés pour l’IA dans le secteur bancaire.

Cela suggère un grand intérêt pour les capacités de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine de la détection des fraudes. En outre, il devrait également aider à trouver de nouvelles opportunités pour les entreprises d’améliorer leurs revenus, de facturer et de facturer les clients et de prédire l’avenir de l’entreprise.

Portée du marché mondial Big Data Analytics sur le marché de détail

L’étude classe l’analyse des mégadonnées sur le marché de la vente au détail en fonction du composant, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Perspectives par composant ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Logiciel

Prestations de service

Par perspectives de déploiement ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Nuage

Par taille d’organisation Outlook ( Ventes/Re, Millions USD, 2017 – 2030 )

Grande entreprise

Petites et moyennes entreprises

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Analyses des ventes et du marketing

Gestion des opérations de la chaîne d’approvisionnement

Analyse de marchandisage

Analyse client

Les autres

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/big-data-analytics-in-retail-market?opt=2950

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/big-data-analytics-in-retail-market

Le segment des logiciels représente la plus grande part de marché, par composant

Sur la base des composants, l’analyse de données volumineuses sur le marché de détail est classée en logiciels et services. En 2021, le segment des logiciels était le plus gros contributeur du marché, avec une part de marché de 69,8 % dans l’analyse mondiale des mégadonnées sur le marché de détail. Le segment des logiciels comprend différents outils et plates-formes d’analyse de données volumineuses pour la gestion, le stockage et l’analyse d’informations précieuses collectées à partir de grands ensembles de données dans les entreprises de vente au détail.

Les entreprises de vente au détail se concentrent actuellement au-delà de l’analyse descriptive et exploratoire traditionnelle pour automatiser la prise de décision basée sur l’analyse avancée et l’apprentissage automatique. Ces nouvelles analyses de données volumineuses dans les logiciels de vente au détail améliorent la personnalisation à une échelle transformationnelle en permettant aux entreprises de vente au détail d’améliorer l’expérience client et de fournir des recommandations plus personnalisées aux consommateurs. Ainsi, l’intégration de technologies avancées telles que l’IA devrait stimuler la croissance de ce segment dans les années à venir.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Par région, l’analyse mondiale des mégadonnées sur le marché de la vente au détail est analysée en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 27,4 % sur le marché mondial de l’analyse de données volumineuses sur le marché de détail au cours de la période de prévision (2022-2030) . L’analyse des mégadonnées en Asie-Pacifique sur le marché de la vente au détail est analysée en Chine, en Inde, au Japon, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. L’analyse de la vente au détail est un processus qui fournit des informations d’analyse sur les niveaux d’actifs, les achats d’actifs, la demande des consommateurs et les ventes. Une telle perspicacité est essentielle pour le marketing ainsi que pour la documentation sur les achats.

L’adoption de l’analyse des mégadonnées dans le cloud dans les logiciels de vente au détail devrait connaître une croissance dans la région, en raison de l’augmentation de la popularité de la connectivité Internet rapide, y compris les connexions 4G, de l’augmentation de la pénétration des smartphones, de la croissance de la popularité des entreprises de commerce électronique, de l’évolution de la les habitudes d’achat des clients et une concurrence forte et croissante entre les détaillants. Ces technologies ont conduit à une grande quantité d’échanges de données sur les réseaux mobiles et Internet, permettant ainsi aux entreprises de capturer d’énormes volumes d’informations sur les interactions avec les clients.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de l’analyse des mégadonnées sur le marché de détail

Les clients peuvent accéder à toutes les informations sur les produits de consommation à l’aide de sites mobiles, de médias sociaux et de commerce électronique. Ainsi, pour comprendre les décisions d’achat des clients, les entreprises utilisent l’analyse du parcours client. Ceci, à son tour, stimule la croissance de l’analyse des mégadonnées sur le marché de la vente au détail.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/big-data-analytics-in-retail-market

Les principaux concurrents sur le marché sont :