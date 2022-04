Big Data Analytics dans l’aperçu du marché de la fabrication par informations sur la chaîne industrielle, les matières premières en amont et l’industrie en aval

L’étude effectue une évaluation historique de la Big Data Analytics in Manufacturing de 2021 à 2028, en se concentrant sur les tendances du marché, la part des revenus, le taux de croissance, la capacité de production, la structure de prix et d’autres aspects essentiels au cours de cette période. Le rapport met l’accent sur les demandes et les tendances en cours du marché mondial Big Data Analytics in Manufacturing, plus important encore, dans les principales régions du marché. De plus, nos analystes ont inclus l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter dans le rapport pour offrir une meilleure compréhension du spectre concurrentiel de cette industrie en constante évolution. De plus, le rapport met en lumière les stratégies d’expansion de pointe adoptées par les concurrents du marché, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et collaborations, les lancements de nouveaux produits et les promotions de marques.

Selon la dernière analyse d’Emergen Research, le marché mondial de l’analyse de données volumineuses sur le marché manufacturier devrait atteindre une taille de marché de 11,03 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de revenus élevés. L’un des principaux facteurs déterminants est l’application croissante de l’analyse des mégadonnées dans l’industrie manufacturière pour la prévision de la demande.

La demande croissante de solutions d’optimisation des actifs devrait alimenter davantage la croissance de l’analyse mondiale des mégadonnées dans la croissance du marché de la fabrication au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de l’automatisation dans l’industrie manufacturière devrait également propulser l’analyse mondiale des mégadonnées dans la croissance du marché manufacturier.

Le marché mondial de l’analyse des mégadonnées dans la fabrication se compose de divers segments, y compris les perspectives du type de produit, le spectre d’application, la vue d’ensemble de l’utilisateur final, les principales régions et le analyse compétitive. Le rapport fournit en outre des informations sur la chaîne de valeur, les secteurs des marchés émergents et les avancées technologiques de l’industrie au profit des lecteurs et des entreprises qui cherchent à investir dans cette industrie.

Principaux concurrents du marché présentés dans le rapport :

Microsoft Corporation, International Business Machines Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., TIBCO Software Inc., Alteryx Inc., Fair Isaac Corporation, MicroStrategy Incorporated et Angoss Software Corporation.

Principaux faits saillants du rapport :

L’adoption croissante de logiciels d’analyse de données volumineuses pour la prévision de la production et la mesure des performances commerciales stimule actuellement la croissance des revenus du segment des solutions, qui devrait enregistrer un TCAC significativement élevé de 33,2 % sur la période de prévision.

En termes de part de marché, le segment basé sur le cloud devrait être en tête des autres segments de déploiement sur le marché mondial de l’analyse de données volumineuses sur le marché manufacturier au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre croissante de la technologie cloud dans l’industrie manufacturière.

Le besoin croissant de réduire le nombre de pannes pendant la production devrait contribuer à la croissance des revenus du segment de la maintenance prédictive sur le marché mondial de l’analyse des mégadonnées dans la fabrication au cours de la période de prévision.

Les forces motrices importantes qui façonnent l’avenir du marché de l’analyse du Big Data dans la fabrication pour la période de prévision 2021-2028 trouvent une mention spéciale dans l’étude et sont étayées par une statistique en temps réel. Une segmentation approfondie de l’industrie par type, application, classification et géographie donne un élan à l’augmentation des chiffres de vente et à l’amélioration des perspectives commerciales, parallèlement aux obstacles qui limitent souvent la croissance de l’industrie. En outre, la bifurcation du marché sur la base du volume de consommation, de la préférence des clients, de l’utilisateur final et de la capacité de production est expliquée par des ressources importantes, notamment des graphiques, des images graphiques et des tableaux.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’analyse de données volumineuses sur le marché de la fabrication en fonction des composants, du déploiement, de l’application et de la région.

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

solutions

des services de

Perspectives de déploiement

2021-2028

basées sur le cloud sur

site (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Qualité

prédictive Maintenance prédictive

Détection des anomalies

Optimisation du cycle de vie des outils

Vision par ordinateur

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Prévision de production

cellules de travail

du cycle de vie des produits (PLM)

Autres

Optimisation

Couverture clé du marché de Big Data Analytics dans la fabrication:

informations pertinentes concernant le marché mondial de Big Data Analytics dans la fabrication

Identification de la croissance dans divers segments et sous-segments de Big Data Analytics dans Marché manufacturier

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que des produits, appli cations, analyse des prix, demande et offre, et taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Accélère le processus de prise de décision grâce à la disponibilité des moteurs et des limites

Le rapport sur le marché mondial de Big Data Analytics in Manufacturing évalue le dernier scénario économique en termes de valeur et de volume. Il met en évidence les principaux moteurs de croissance, les contraintes, la capacité de production, le rapport demande/offre, le statut des importations/exportations, le taux de croissance et d’autres aspects critiques. En outre, le rapport effectue également une analyse SWOT, une analyse des cinq forces de Porter, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour d’entreprise.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous contacter. Nous vous assurons que votre rapport sera conçu selon vos exigences.

