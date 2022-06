Le marché du vélo devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché du vélo était évaluée à 21 639,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 31 487,3 millions USD d’ici 2030 , avec une croissance à un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2030. Bicycles is a pedal- véhicule à moteur, à propulsion humaine ou à batterie. Principalement, les vélos électriques sont plus demandés dans les pays développés, en raison du revenu disponible et du pouvoir d’achat élevés des consommateurs, ce qui leur permet d’acheter des produits haut de gamme. De plus, les vélos de sport sont utilisés pour la conduite hors route et la conduite en montagne. Cela favorise les sports de vélo et offre aux utilisateurs une expérience de sensations fortes et d’aventure.

De plus, les sports cyclistes offrent des options de carrière en tant qu’analyste, entraîneur ou chef de l’association cycliste aux cyclistes et aux athlètes. Les associations cyclistes jouent un rôle dynamique dans la croissance du marché mondial. Ces associations partagent un objectif commun de promouvoir et d’accroître le cyclisme dans le monde. L’Association mondiale des événements cyclistes est l’une des plus grandes associations cyclistes, qui organise divers événements cyclistes prestigieux et les plus importants au monde. Ces événements cyclistes incluent Cape TD Five Boro Bike Tour, Vatternunrnad, RideLondon, Town Cycle Tour et Grant Fondo Campagnolo Roma. Ainsi, une augmentation des événements cyclistes ajoute à la popularité de ces véhicules, ce qui contribue de manière significative à la croissance du marché mondial.

Définition du marché mondial du vélo

Un vélo est un mode de transport respectueux de l’environnement, disponible dans une gamme de variétés telles que les vélos électriques, les vélos cargo et les vélos de montagne.

Dynamique du marché mondial du vélo

Conducteurs : avantages pour la santé associés aux vélos

Un vélo est un outil d’exercice efficace et accessible. Actuellement, le vélo ne se limite pas seulement aux déplacements, mais est également associé à de multiples avantages pour la santé. Par exemple, le cyclisme aide à améliorer la forme cardiovasculaire, améliore la flexibilité et la force musculaire, facilite la mobilité des articulations, diminue le niveau de stress et facilite la perte de graisse. Une sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits du vélo pour la santé agit comme un moteur clé du marché mondial.

De plus, les consommateurs adoptent le vélo dans leurs activités quotidiennes car ils ont compris l’importance de rester en forme et d’adopter un mode de vie sain. Une augmentation des embouteillages et des espaces de stationnement limités a encouragé les consommateurs à opter pour le vélo pour se rendre aux bureaux et aux magasins. De plus, les personnes âgées préfèrent le vélo comme source fiable de déplacement, car l’utilisation du vélo provoque moins de tensions musculaires. En conséquence, les risques de blessures sont minimisés, propulsant ainsi la croissance du marché.

Contraintes : Utilisation limitée des vélos en cas de climat défavorable

Les vélos sont idéaux pour les balades en ville et la couverture de courtes distances. Cependant, dans des conditions météorologiques défavorables telles que la pluie et la neige, l’utilisation de vélos est peu pratique. De plus, faire du vélo dans de telles conditions météorologiques peut entraîner des accidents et des blessures graves pour les cyclistes. Au contraire, les fabricants se concentrent sur la mise à niveau des vélos. Par exemple, les derniers vélos sont équipés de plaquettes de frein pour temps humide, de pneus plus larges, de pédales plates et de feux de vélo. Cependant, cette mise à niveau est limitée à certains climats. En cas de chute de neige, la circulation des vélos est totalement restreinte sur les routes.

De plus, lors de fortes pluies, rouler à vélo limite la visibilité du cycliste, augmentant ainsi les risques d’accidents. De plus, les athlètes préfèrent les vélos de gym stationnaires d’intérieur pour leurs pratiques dans des conditions climatiques extrêmes. De plus, les consommateurs préfèrent les voitures et les transports en commun pour se déplacer par mauvais temps. Ainsi, tous ces facteurs réunis limitent l’utilisation des vélos, ce qui, à son tour, entrave la croissance du marché mondial.

Segmentation du marché mondial du vélo

L’étude classe le marché du vélo en fonction du type, du canal de vente et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Vélo électrique cargo

Vélo électrique non cargo

Vélo cargo non électrique

Vélo non électrique non cargo

Par perspectives du canal de vente ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Plateformes en ligne

Magasins physiques

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Hommes

Femmes

Des gamins

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des vélos non électriques non cargo représente la plus grande part de marché, par type

Selon le type, le marché est classé en vélo électrique cargo, vélo électrique non cargo, vélo non électrique cargo et vélo non électrique non cargo. En 2021, le segment des vélos non électriques non cargo représentait la plus grande part de marché de 61,2 % sur le marché mondial des vélos . Les vélos non électriques non cargo sont des vélos ordinaires, légers, car il n’y a pas de moteur ni de support installé dans le vélo. Avec cette simplicité, le vélo non électrique non cargo est l’un des vélos les moins chers disponibles sur le marché. De plus, le coût d’entretien de ces vélos est minime, ce qui stimule leur vente à l’échelle mondiale. De plus, les vélos non électriques non cargos sont facilement disponibles sur le marché.

La demande pour le vélo non électrique non cargo augmente dans les pays en développement en raison de sa disponibilité facile et de son faible coût. De plus, en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19, les consommateurs évitent les transports en commun, augmentant ainsi la vente de vélos non électriques non cargo. De plus, avec la hausse des coûts de carburant, les utilisateurs adoptent des vélos non électriques non cargo, car l’adoption de ces vélos permet d’économiser sur les coûts de carburant et aide à maintenir un mode de vie sain.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du vélo a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6,7 % sur le marché mondial du vélo au cours de la période de prévision . L’Asie-Pacifique est un marché mature pour les industries du vélo avec des pays potentiels tels que la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, la Malaisie, l’Indonésie et le reste de l’Asie-Pacifique. En Asie-Pacifique, le vélo est considéré comme l’un des modes de transport les plus pratiques. En outre, diverses associations promeuvent les activités cyclistes telles que les tournois sportifs, les aventures et les tournées en Asie-Pacifique.

Une augmentation de la demande de vélos électriques en Asie-Pacifique a entraîné une concurrence accrue entre les fabricants. Les fusions et acquisitions entre marques étrangères et nationales se multiplient considérablement. En plus d’un tel environnement concurrentiel, les clients se voient proposer une gamme de prix attrayante avec une meilleure qualité et de meilleures fonctionnalités, favorisant ainsi la croissance du marché du vélo. De plus, la demande de vélos électriques a augmenté dans les industries du tourisme. Les touristes peuvent louer des vélos électriques pour une période déterminée, car ces vélos constituent le moyen de transport le moins cher et le plus simple.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du vélo

Les sports cyclistes sont une tendance constante sur le marché. Des pays comme les États-Unis, Paris et la Chine font partie des leaders du sport cycliste. Avec une forte augmentation de la demande de vélos, les fabricants développent et améliorent des vélos de sport légers, des roues à forte adhérence, des freins solides et une conception aérodynamique, améliorant ainsi l’expérience cycliste.

Les principaux acteurs du marché mondial du vélo sont :

Groupe Accell

Cervélo

Les Industries Dorel inc.

Vélos géants

Merida Industries Co., Ltd.

Vélos Olympe

Scott Sports SA

Composants de vélo spécialisés, Inc.

Trek Bicycle Corporation

Entreprise de vélos Kona

