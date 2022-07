Batteries industrielles Principaux fabricants du marché, taille, scénario commercial, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2030

La taille du marché mondial des batteries industrielles a atteint 17,0 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,0 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

La demande croissante de batteries lithium-ion de l’industrie automobile est un facteur majeur de croissance des revenus du marché. La demande croissante de batteries industrielles pour alimenter les maisons, les bâtiments, les machines et équipements sur les chantiers de construction est également un facteur de croissance des revenus du marché. Par exemple, l’Australie-Méridionale abrite la plus grande installation de batteries lithium-ion et est alimentée par Tesla. Il a une capacité de 100 mégawatts qui alimente 30 000 foyers. Elle a également annoncé 50%, ce qui portera sa capacité à 150 MW.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1060

Une tendance émergente dans le stockage de batteries à grande échelle consiste à déployer des batteries centralisées dans un quartier pour stocker l’énergie excédentaire générée par des centrales de production distribuées localement, telles que le PV solaire sur le toit et les autres. Ces systèmes de stockage par batterie sont connectés au réseau de distribution et peuvent être directement contrôlés par le gestionnaire du réseau de distribution.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des batteries industrielles est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux acteurs du marché sont EnerSys, Exide Industries Ltd., LG Chem, C&D Technologies, Inc., SK Innovation Co., Ltd., GS Yuasa International Ltd., Robert Bosch GmbH, SAMSUNG SDI Co., LTD., Solid Power , Inc., le groupe Amara Raja, Rolls Battery et Saft.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1060

Emergen Research a segmenté le marché mondial des batteries industrielles en fonction du type de produit, du type de batterie, de l’utilisation finale et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Lithium-Ion

Plomb-acide

Nickel-Métal Hydrure

Nickel-Cadmium

Autres

Type de batterie Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Batterie principale

secondaires

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Automobile

Telecom & Data Communication

Grid-Level Energy Storage

Power Supply/Backup

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/industrial-batteries-market

Principales informations présentées dans le rapport:

du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial des batteries industrielles

revenuspar les acteurs clés et les nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des acteurs clés, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances récentes et opportunités

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché Batteries industrielles, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des batteries industrielles dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/industrial-batteries-market

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports :

marché des capteurs cérébraux sans fil https://www.emergenresearch.com/industry-report/wireless-brain-sensor-market

marché des ultrasons animaux https://www.emergenresearch.com/industry-report/animal-ultrasound-market

marché des bâtiments intelligents https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-buildings-market

marché des réseaux coaxiaux à fibre hybride https://www.emergenresearch.com/industry-report/hybrid-fiber-coaxial-network-market

Marché des navires de surface autonomes maritimes https://www.emergenresearch.com/industry-report/maritime-autonomous-surface-ships-market

Marché du magnétron industriel https://www.emergenresearch.com/industry-report/industrial-magnetron-market

marché des logiciels de simulation https://www.emergenresearch.com/industry-report/simulation-software-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-industrial-batteries-market