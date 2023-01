Batteries AGM pour voitures Taille du marché, 17 171,09 millions USD, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2030 || Batterie Fullriver, East Penn Manufacturing Company, Robert Bosch LLC,

Le rapport de recherche mondial sur le marché des batteries AGM pour voitures 2022-2029 met en évidence diverses opportunités de croissance, les tendances de développement commercial et les défis de l’industrie. Il donne une analyse complète des principaux segments de l’industrie qui comprend le type, l’application et les régions. En outre, le rapport comprend l’analyse des principaux fabricants avec les revenus de l’industrie, le statut CAGR, les nouveaux plans d’investissement et les développements commerciaux dans tous les pays. Le rapport sur le marché des batteries AGM pour voitures donne également des informations qualitatives et quantitatives sur les facteurs macro et microéconomiques avec une analyse SWOT.

Le rapport sur le marché des batteries AGM pour voitures offre un outil précieux pour évaluer les dernières statistiques du marché et le scénario de marché. Le rapport présente les stratégies et la méthodologie de recherche suivies pour clarifier les aspects de l’industrie. Ce rapport analyse la vue d’ensemble dynamique du marché mondial, les opportunités de croissance, une performance du marché qui conduira à la rentabilité. Dans la suite, il couvre les innovations et les développements. Le rapport aide également à offrir des informations importantes qui aident les experts de l’industrie, les chefs de produit, les PDG et les dirigeants d’entreprise à rédiger leurs politiques sur divers paramètres.

Data Bridge Market Research analyses that the global AGM batteries for cars market is expected to reach a value of USD 17,171.09 million by 2030, at a CAGR of 4.8% during the forecast period. The global AGM batteries for cars market report also covers pricing analysis, patent analysis, and technological advancements in depth.

Top Key Players Mentioned in the AGM Batteries for Cars Market Research Report:

Fullriver Battery, East Penn Manufacturing Company, Robert Bosch LLC, FIAMM Energy Technology S.p.A., ACDelco, Guangdong Aokly Group Co.,Ltd., XS Power Batteries, VMAX USA, Mighty Max Battery, ENERSYS, XINFU TECHNOLOGY (CHINA) CO., LIMITED, Clarios, Braille Battery, Power Sonic Corporation, RENOGY, Exide Technologies, leoch International Technology Limited Inc., Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co. Ltd., Universal Power Group, Zeus Battery Products, and Duracell Automotive among others.

Recent Development

In July 2022, Exide Technologies launched all battery range automotive brochures. This brochure includes all the information related to automotive batteries and related products. It will help customers and distributors to know the company’s offerings. Hence, it is expected to create a good impact on the growth of global AGM batteries for cars market.

In May 2020, Power Sonic Corporation launched models of small high rate lithium batteries (PSL-SH) and 16 models of series collection capable lithium batteries (PSL-SC). This new product innovation in the battery segment enhanced the growth of the company as well as the global AGM batteries for cars market.

Global AGM Batteries for Cars Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints, and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

Rising demand for AGM batteries in the automobile sector

AGM batteries are being used in a growing number of new vehicles not only because of their increased longevity but also because they perform better with high electrical loads and stop/start systems. Over the next couple of years, up to 40 percent of new cars may be equipped with fuel-saving stop/start systems and AGM batteries. AGM batteries are a great choice for high-end and advanced fuel-efficient vehicles with high power demands and for people who seek greater reliability and longer life in auto batteries. Powerful electronic features such as GPS, heated seats, and audio systems all add to the demand for more power from the battery. An AGM battery can withstand long standstill times, as with this technology, layering cannot occur in the electrolyte, which is bound in the separator, so there is less sulfurization. This suggests that an AGM battery is easier to recharge than a wet battery after a long standstill period. Thus, due to the high period longevity and good performance of AGM batteries, the demand for AGM batteries in the automobile sector has increased significantly.

Superior characteristic of AGM batteries

AGM batteries are resistant to vibration, sealed, non-spillable, and are maintenance-free. AGM batteries offer better cycling performance, minimal gassing, and acid leakage when compared with conventional lead-acid batteries. The result of all the features of AGM technology is superior life performance. Over their lifespan, AGM batteries can start an engine more than 60,000 times. That is more than three times the starts one gets out of a conventional battery, and AGM batteries recharge faster than typical batteries. One of the biggest pros of going with AGM batteries is that they are known as maintenance-free batteries. The AGM has a lower self-discharge rate that lasts much longer than the flooded lead-acid batteries. The AGM has a lifespan of up to seven years if well maintained, much compared to other batteries that last for three to five years. Therefore, the AGMs last longer and will serve better than any other batteries.

Opportunity

Increasing demand for AGM batteries in sound system

The AGM battery is an excellent battery choice for car electrical systems, and its demand is increasing among people, especially for car sound systems. It is designed to hold a large amount of power, making it ideal for cars that are used for long-distance travel. As there are two things to be considered by consumers when buying a new battery for a vehicle which are cranking power and reserve capacity; If a consumer needs a powerful battery that is capable enough for all the electrical applications in the car (climate-controlled seats, powered lift gates, and accessory lighting among other), it is recommended to have an AGM battery for the vehicle by an expert.

Restraint/Challenge

High cost associated with AGM batteries

The AGM battery has a smaller tolerance to overcharging and high voltages when compared to flooded batteries. AGM batteries are higher expensive than traditional batteries as they cost high to manufacture. As technology going to advance, vehicles need more and more power to operate all of these new features. In Consumer Reports battery ratings, AGM batteries cost 40 to 100 percent more than traditional batteries. The main disadvantage of an AGM battery is the up-front cost when compared to a traditional flooded lead-acid battery. In AGM batteries, glass mats are used. Glass mats are extra-level coating on lithium ion rods and lead acid rods. This extra coating offers extra cost for the AGM battery manufacturer. Hence, the cost of AGM batteries increases. This higher cost of AGM batteries, as compared to other types of batteries, is expected to act as a restraint for the market.

Based on the AGM Batteries for Cars Industry Market Segmentations:

BY TYPE

Stationary

Motive

On the basis of type, the market is segmented into stationary and motive.

BY VOLTAGE

Less than 10 volts

10 volts to 12 volts

Above 12 volts

On the basis of voltage, the market is segmented into less than 10 volts, 10 volts to 12 volts, and above 12 volts.

BY ENGINE TYPE

IC engines

Electric vehicles

On the basis of engine type, the market is segmented into IC engines and electric vehicles

BY SALES CHANNEL

OEM

Aftermarket

On the basis of sales channel, the market is segmented into OEM and aftermarket

BY VEHICLE TYPE

Passenger cars

Electric cars

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et voitures électriques.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

Analyser et étudier les ventes, la valeur, le statut (2017-2021) et les prévisions (2022-2029) du marché mondial des batteries AGM pour voitures.

Se concentre sur les principaux fabricants du marché Batteries AGM pour voitures, pour étudier les ventes, la valeur, la part de marché et les plans de développement à l’avenir.

Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché, analyse SWOT.

Définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région.

Analyser le potentiel et les avantages du marché mondial et des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Le rapport de recherche sur le marché des batteries AGM pour voitures fournit une vue complète des principaux acteurs ainsi que des données statistiques et consolide une image significative de l’exécution par une partie des détenteurs du marché mondial. Des recherches primaires et secondaires sont menées dans ce rapport pour obtenir les dernières réglementations gouvernementales, les informations sur le marché et les données du secteur, ainsi que leurs études de marché approfondies, le développement historique du marché et des informations sur leurs concurrents sur le marché, notamment (comptabilité et gestion, sécurité et surveillance, gestion hôtelière, analyses, suivi des joueurs, gestion des médias, marketing et promotions)

Analyse régionale du marché Batteries AGM pour voitures:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Table des matières

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des batteries AGM pour voitures, par type de déploiement

7 Marché mondial des batteries AGM pour voitures, par taille d’entreprise

8 Marché mondial des batteries AGM pour voitures, par canal de vente

9 Marché mondial des batteries AGM pour voitures, par application

10 Marché mondial des batteries AGM pour voitures, par région

11 Marché mondial des batteries AGM pour voitures, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

