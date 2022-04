Bâtiments à énergie nette zéro (Nzebs) Aperçu de l’industrie du marché, tendances, taille, part, perspectives et analyse des opportunités, 2022-2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché des bâtiments à énergie nette zéro (Nzebs) . Le rapport sur le marché des bâtiments à énergie nette zéro (Nzebs) contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes, les moteurs et les opportunités du marché. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché Bâtiments à énergie nette zéro (Nzebs) . De plus, la base de données analyse et estime le marché Bâtiments à énergie nette zéro (Nzebs) à la fois au niveau mondial et régional.

Le marché mondial des bâtiments à énergie nette zéro (NZEB) devrait atteindre 36 milliards de dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Les bâtiments certifiés ZNE utilisent des technologies locales d’énergie renouvelable pour répondre à leur demande nette d’énergie au fil du temps. L’énergie est dérivée sur place de sources renouvelables plutôt que d’électricité, de gaz naturel ou de vapeur. Un bâtiment à énergie nette zéro (NZEB) est caractérisé comme « un bâtiment à très haute performance énergétique, dans lequel la quantité d’énergie requise doit être largement satisfaite par des sources renouvelables produites sur place ou à proximité.

Les facteurs influant

Les progrès technologiques croissants stimuleraient la demande de bâtiments à consommation énergétique nette zéro (NZEB). De plus, des politiques et des programmes rigoureux dans divers pays et des projets à énergie zéro négative (ZNE), y compris des collèges, des bâtiments institutionnels, des bureaux et des bâtiments publics, devraient alimenter la croissance du marché mondial des bâtiments à énergie nette zéro (NZEB).

Les préoccupations croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) à travers le monde sont un moteur majeur de la croissance des bâtiments à énergie nette zéro (NZEB) mondiaux. La croissance continue de l’industrialisation et de l’urbanisation a considérablement accru la nécessité de contrôler les émissions de gaz à effet de serre et de protéger l’environnement. En conséquence, le marché mondial des bâtiments à énergie nette zéro (NZEB) pourrait connaître des opportunités de croissance prometteuses au cours de la période de prévision. L’industrie de la construction a enregistré 35,0 % de la consommation mondiale d’énergie. Selon un rapport du World Green Building Council, l’industrie de la construction représente près de 40 % des émissions totales de dioxyde de carbone dans le monde,

Le marché devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision, les entreprises adoptant des objectifs définis et des lois axées sur la durabilité. Le public est devenu plus conscient de la faisabilité et de l’accessibilité des objectifs énergétiques nets zéro en raison des résultats positifs du grand nombre de projets utilisant de nouvelles technologies et méthodologies de conception. Les systèmes CVC sont l’un des composants les plus importants et les plus énergivores de la construction d’un bâtiment.

La conception critique de l’installation et les capacités d’achat limitées des panneaux solaires peuvent entraver l’adoption des ZNEB et les opérations réelles à énergie zéro. En conséquence, cela pourrait ralentir la croissance des bâtiments mondiaux à consommation énergétique nette zéro (NZEB).

Analyse géographique

De toutes les régions, l’Amérique du Nord a connu une adoption croissante rapide des bâtiments à consommation énergétique nette zéro (NZEB) alors que les gouvernements de la région se concentrent sur la réalisation de l’utilisation des énergies renouvelables. Elle est attribuée à l’objectif de réduction des émissions de GES. Les États-Unis ont un pourcentage plus élevé de bâtiments ZNE vérifiés et émergents que les autres pays. Des efforts sont déployés pour convertir les structures de la ville afin qu’elles soient presque sans énergie et vertes. Les réglementations régionales, les conseils, les concepteurs, les constructeurs et les entrepreneurs, les organismes, les ministères, les organisations, les fabricants et les fournisseurs de matériaux et d’équipements collaborent avec les architectes régionaux pour promouvoir des bâtiments auto-énergétiques appropriés.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le marché mondial des bâtiments à énergie nette zéro (NZEB) a observé une baisse significative pendant la période pandémique. La fermeture des activités de construction a été la principale raison de la baisse du marché. De plus, l’arrêt des activités industrielles a eu un impact énorme sur l’ensemble de l’industrie pendant la pandémie.

Segmentation du marché

Basé sur la construction

Résidentiel

Commercial

Basé sur l’équipement

Panneaux isolants

Systèmes d’éclairage

Systèmes CVC

Panneaux solaires photovoltaïques

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrents sur le marché

Daikin Industries Ltd

Xtratherm Limitée

Groupe Rockwool

Solatube International Inc.

Groupe Kingspan plc

Général électrique (GE)

Honeywell International Inc.

Schneider Electric

CertainTeed

Siemens SA

D’autres joueurs de premier plan

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché des bâtiments à énergie nette zéro (Nzebs) sont:

Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ?

Quelles sont ses principales stratégies et politiques ?

Quels facteurs influenceront le marché des bâtiments à énergie nette zéro (Nzebs) au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui animent et freinent le marché du marché Bâtiments à énergie nette zéro (Nzebs) ?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ?

Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

