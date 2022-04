basse température Le marché des revêtements en poudre à basse température atteindra 4 271,5 millions USD d’ici 2028

La demande croissante pour le revêtement en poudre à basse température dans le secteur médical, ainsi que l’application accrue dans les meubles, stimuleront la croissance du marché.

Le marché mondial des revêtements en poudre à basse température devrait atteindre 4 271,5 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le revêtement en poudre à basse température se développe en raison de la préoccupation croissante pour un style de vie de luxe et de l’augmentation du niveau de vie dans les pays en développement.

Le revêtement en poudre à basse température est une technologie qui élimine pratiquement les flux de déchets dangereux associés à la peinture de revêtement conventionnelle. Ces déchets de flux dangereux comprennent les adjuvants de peinture inutilisés, les filtres de cabine contaminés, les solvants de nettoyage et les émissions atmosphériques. Il aide également à réduire les expositions et les responsabilités associées à l’utilisation de revêtements liquides. La méthode PC (revêtement en poudre) distribue une petite quantité de mélange de résines et de pigments sur un substrat.

Cependant, l’augmentation continue des prix des PC à basse température est un facteur majeur qui freine la croissance du marché mondial des PC à basse température.

Les principaux participants sont Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems, LLC, Jotun A/S, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, Teknos Group, Forrest Technical Coatings, Platinum Phase Sdn Bhd, Tulip Paints, Protech Powder Coatings Inc. et CIN Industrial Coatings, entre autres.

L’impact du COVID-19 :

le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. La demande plus faible des consommateurs pour les produits de style de vie et de bien-être en raison de l’imposition du confinement et des restrictions sociales aura un impact négatif sur la demande de cosmétiques et de certains additifs alimentaires. La pandémie de COVID-19 a paralysé diverses industries, ainsi que la construction publique. L’activité cessera plus probablement en raison de l’imposition du confinement et de la distanciation sociale, et les travaux s’arrêteront en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, de la résiliation des contrats pour contrôler les dépenses et de la pénurie de sous-traitants et de matériaux. Cependant, l’assouplissement des restrictions et les initiatives gouvernementales pour démarrer les activités économiques sur le marché des biens de consommation créent l’espoir d’une reprise imminente du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les revêtements en poudre à basse température respectent généralement les normes environnementales car ils ont une très faible concentration d’émission de composés organiques volatils (COV). Les avantages environnementaux offerts par ce produit, associés aux avantages de performance, le rendent désirable parmi les utilisateurs finaux.

Par type de résine, le segment du polyester domine le marché. Ce segment devrait enregistrer un TCAC impressionnant de 6,4 % au cours de la période de prévision. L’une des principales raisons pour lesquelles les formulations de polyester sont si populaires pour les résines dans les PC est qu’elles sont extrêmement durables. Cela les aide à conserver leur couleur et une finition brillante, même après une exposition aux intempéries.

Le segment des substrats non métalliques est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,9 % sur le marché global des PC à basse température. Le besoin de produits durables et innovants a poussé de nombreux fabricants de revêtements en poudre à développer des revêtements pour des substrats qui n’ont jamais été revêtus de poudre. De nouvelles applications de produits pour les revêtements en poudre à basse température sont en cours de développement. Ces matériaux de finition sont utilisés sur des substrats sensibles à la chaleur tels que le bois et les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), les plastiques, les composites, le verre et les pièces préassemblées.

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont sur le point d’afficher une croissance stable. En revanche, l’Amérique centrale et du Sud devrait connaître une croissance terne en raison de conditions économiques et de tendances de consommation relativement plus faibles.

Les acteurs opérant sur le marché ont entrepris plusieurs stratégies liées au marché ; par exemple, en mars 2019, PPG Industries, Inc. a lancé sa nouvelle gamme de produits de revêtements PPG ENVIROCRON Extreme Protection Edge lors du Powder Coating 2019 en Floride. Ce nouveau produit est une formulation de revêtement en poudre avancée en attente de brevet développée par PPG et améliorera ses offres globales de produits de revêtements en poudre.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des revêtements en poudre à basse température sur la base du type de résine, du type de substrat, de l’application, secteur d’utilisation finale et région :

