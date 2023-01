Barre omnibus en Amérique du Nord sur le marché EVSE Développements à venir, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales, principaux acteurs clés et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le jeu de barres nord-américain sur le marché EVSE devrait atteindre la valeur de 607 740,74 milliers de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision. Le segment de solution représente le plus grand segment d’offre de barres omnibus en Amérique du Nord sur le marché EVSE. Le rapport sur le marché des jeux de barres en Amérique du Nord dans EVSE couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

La demande croissante d’un système de transmission et de distribution électrique efficace et l’adoption croissante de barres omnibus laminées sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché. Cependant, le coût élevé de l’installation de la station de recharge pour véhicules électriques, la disponibilité de produits alternatifs moins chers et d’un système de distribution d’énergie alternatif peuvent entraver la croissance du marché.

barres omnibus en Amérique du Nord dans EVSE:

Ce rapport sur le marché North America Busbar in EVSE fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des barres omnibus en Amérique du Nord sur le marché EVSE, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

barres omnibus en Amérique du Nord sur le marché EVSE comprennent:

barres en Amérique du Nord sur le marché EVSE sont Siemens, MERSEN PROPERTY, nVent , ABB, TB&C, EG Electornics , Starline Holdings, LLC. (Filiale de Legrand), Eaton. Interplex Holdings Pte. Ltd., EAE ELECTRIC, Schneider Electric, TE Connectivity, Rogers Corporation, Electric Materials Company, Rittal GmbH & Co. KG, Lapp Connecto Oy, AMPHENOL, Tranect Engineering Group, Molex, AMERICAN POWER CONNECTION SYSTEMS, INC., MGSwitches , Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2022, nVent a annoncé un nouvel investissement stratégique dans Iceotope Technologies Ltd. et prévoit une collaboration renforcée par le biais d’un accord d’alliance stratégique. Cela permettra en outre à l’entreprise d’étendre son offre de produits et de conquérir le marché des utilisateurs existants.

En août, ABB a annoncé qu’elle avait signé un accord pour l’achat de l’activité moteurs NEMA basse tension de Siemens. Elle a des opérations de fabrication à Guadalajara, au Mexique, cette acquisition fournit un portefeuille de produits réputé, une clientèle nord-américaine de longue date et une équipe d’exploitation, de vente et de gestion expérimentée qui permettra à l’entreprise de se développer dans la région mentionnée avec le déjà clientèle existante.

Amérique du Nord dans les segments de marché EVSE :

Conducteur

Aluminium

Cuivre

Autres

Par puissance nominale

Batterie faible

Puissance moyenne (125A-800A)

Haute puissance (au-dessus de 800A)

Par type de produit

EVSE/ jeu de barres composite

de barres souple

barres à plusieurs conducteurs

barres à conducteur unique

Par placage

Étain

Nickel

Argent

Par longueur

2M à 3M

1M à 2M

Moins de 1 M

Plus de 3 millions

Par isolation

Revêtement en poudre époxy

ANIMAUX

PA12

PVC

PE

Par configuration

Fixé

Portable

Par application

Commercial

Résidentiel

Par type de véhicule

Véhicules électriques à batterie (BEV)

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Véhicule électrique hybride

Par canal de vente

Canal direct

Canal indirect

barres omnibus en Amérique du Nord EVSE

barres nord-américain sur le marché EVSE couvre des pays tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis dominent le marché en raison de la demande croissante d’un système de transmission et de distribution électrique efficace. De plus, les États-Unis ont été extrêmement réactifs à l’adoption de barres omnibus laminées et l’augmentation des investissements dans le réseau de recharge des véhicules électriques en même temps propulse la croissance du marché.

La section par pays du jeu de barres dans le rapport sur le marché EVSE fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des indicateurs importants utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales et l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Jeu de barres nord-américain sur le marché EVSE

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Amérique du Nord sur le marché EVSE , par types barres nord-américain sur le marché EVSE, par application barres nord-américain sur le marché EVSE, par utilisateur final barres nord-américain sur le marché EVSE, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

