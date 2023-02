Avec un TCAC de 8,5 %, la taille du marché de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique est projetée d’ici 2029 – Rapport de recherche sur le marché du pont de données

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 26 096,82 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique comprennent :

Cisco Systems, Inc.

Siemens

General Electric

Société IBM

Société intel

CTP

Honeywell International Inc.

NEC Corporation

Rockwell Automation, Inc.

ABB

SAP SE

Texas Instruments Incorporé

Robert Bosch GmbH

Emerson Electric Co.

Microsoft

KUKA SA

Sigfox Partner Network (une filiale d’UnaBiz)

Wipro

Arm Limited (une filiale de Softbank Group Corp.)

Huawei Technologies Co., Ltd.

Développement récent

En mars 2022, Cisco Systems, Inc. a développé une plate-forme avancée de centre de contrôle IoT pour aider à améliorer la fiabilité du service et réduire les coûts opérationnels. Ce développement aidera l’entreprise à diversifier son portefeuille de solutions et à proposer des solutions de meilleure qualité

En avril 2022, Arm Limited a introduit deux nouvelles solutions, Arm Cortex-M85 et Cortex-A. Ces nouveaux produits et solutions aideront l’entreprise à offrir de meilleures solutions aux clients, à attirer de nouveaux clients et à accélérer la croissance des revenus.

Dynamique du marché de l’IoT industriel

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation de l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans l’industrie des utilisateurs finaux

La popularité de l’IA et du ML augmente d’année en année dans divers secteurs tels que la fabrication, la santé, l’énergie, le pétrole et le gaz, et bien d’autres. La plupart de ces industries adoptent la technologie pour augmenter l’efficacité du travail, automatiser le processus de prestation de services et moderniser les offres qui ont acquis un rôle important dans la concurrence avec les concurrents sur le marché. Ainsi, la tendance à la hausse de l’adoption de l’IA et du ML est un moteur majeur de la croissance du marché de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique.

Accélération de la mise en œuvre de capteurs et de systèmes de contrôle distribués dans les opérations commerciales

L’adoption de capteurs et d’un système de contrôle distribué aidera à contrôler et à gérer le processus de travail et à automatiser le processus de gestion pour tous les processus industriels. Ainsi, la demande de mise en œuvre de capteurs et de DCS dans diverses opérations commerciales augmentera chaque année. Ainsi, à l’échelle mondiale, le besoin de capteurs et de DCS augmente en raison de divers avantages associés à la mise en œuvre. Et favorise la croissance du marché de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique et agit comme un moteur de la croissance du marché.

Augmentation du besoin de solutions et de services de données en temps réel

Les solutions de données en temps réel nécessitent une large gamme d’appareils électroniques, et la demande d’appareils IoT devrait augmenter principalement car pour prendre en charge l’analyse des données en temps réel dans les opérations commerciales pour soutenir la compréhension rapide des données et guider les décisions de livraison produits ou services aux clients. Ainsi, il existe une forte demande pour l’adoption de solutions en temps réel, qui impliquent directement l’utilisation d’appareils IoT pour les industries. Par conséquent, il devrait être un moteur majeur de la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Manque de main-d’œuvre qualifiée et de sessions de formation

L’adoption de solutions IoT pour les industries n’est ni simple ni rapide ; il s’agit d’une visualisation détaillée et d’une méthode adéquate d’automatisation du secteur. Par conséquent, les utilisateurs finaux ont besoin de plus de temps et de travail pour adopter les solutions et former les employés à comprendre le fonctionnement et la maintenance.

Probabilité plus élevée de vol d’appareils et de violations de données

La fiabilité du climat informatique suggère d’obtenir les ressources, l’organisation et les informations de l’usine créées par ces gadgets associés. La fiabilité est plus responsable de l’adoption de la numérisation dans les opérations commerciales ; cependant, il existe une forte probabilité de désavantages en matière de sécurité.

Augmentation des complexités techniques en raison des progrès technologiques au jour le jour

Flexible security is one thought for giving medical care, instruction, and lodging help, whether somebody is officially utilized. Furthermore, action records can back deep-rooted training and laborer retraining. Regardless of how individuals decide to invest energy, there should be ways for individuals to live satisfying lives irrespective of whether society needs fewer specialists. Thus, continuous technological advancement will lead to constant employee training and hinder the market growth.

Key Market Segments:

By Technology

Sensors

Industrial Robotics

Cameras

Distributed Control System

GPS/GNSS

Networking Technology

RFID

Interface Board

Condition Monitoring

Yield Monitoring

Smart Meters

Smart Beacon

Dispositif de contrôle de débit et d’application

Guidage et pilotage

Étiquette de rayon électronique

Par demande

SCADA

SEM

PLM

Système de gestion de la distribution

Système de gestion du transport en commun

Système de gestion des pannes

Logiciel de visualisation

Surveillance à distance des patients

Logiciel de gestion de vente au détail

Système de gestion agricole

Autres

Par connectivité

Filaire

Sans fil

Hybride

Par utilisation finale

Fabrication

Transport & Logistique

Énergie

Gaz de pétrole

Métal et exploitation minière

Soins de santé

Détail

Agriculture

Autres

Marché de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique, par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certaines des questions clés auxquelles répondent ces rapports sur le marché de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique :

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée au Moyen-Orient et en Afrique IdO industriel ?

Quels tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement de l’IoT industriel mondial au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quelles sont les opportunités et les menaces de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique ?

Table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02: Portée du rapport sur le marché de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique

Partie 03: Paysage du marché mondial de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique

Partie 05: Segmentation du marché mondial de l’IoT industriel au Moyen-Orient et en Afrique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

