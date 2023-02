Avec un TCAC de 7,40%, les principaux moteurs du marché de la sécurité aérienne, la taille, la part, les applications et l’analyse des opportunités

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée » Global Aviation Security Market » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Pour assurer le succès de l’entreprise, l’adoption d’un tel rapport d’étude sur le marché mondial de la sécurité aérienne est l’une des clés essentielles. Étude de marché découvre les conditions générales du marché tout en travaillant sur ce rapport. Il détermine également le marché potentiel pour un nouveau produit à lancer et évalue la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible. De plus, il reconnaît les types de consommateurs, leur réponse et avis sur les produits, et leurs réflexions sur l’amélioration d’un produit.Le rapport convaincant sur la sécurité aérienne estime également la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits.

Le marché mondial de la sécurité aérienne était évalué à 12717,07 millions USD en 2021 et devrait atteindre 22512,38 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,40% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le dépistage par rayons X devrait connaître une croissance dans le segment des technologies en raison de la détection facile des sacs. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Analyse du marché de la sécurité aérienne :

Ce rapport sur le marché de la sécurité aérienne fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la sécurité aérienne, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché de la sécurité aérienne comprend:

3M (États-Unis)

(Irlande)

Société Lockheed Martin. (NOUS)

Société Raytheon. (NOUS)

(NOUS)

Société Northrop Grumman. (NOUS)

Booz Allen Hamilton Inc (États-Unis)

Systèmes BAE. (ROYAUME-UNI)

General Dynamics Corporation (États-Unis)

AeroVironment, Inc. (États-Unis)

Airbus SAS (France)

Anixter Inc. (États-Unis)

Propriété intellectuelle AT&T (États-Unis)

Avigilon Corporation (Canada)

Cisco Systems, Inc. (États-Unis)

L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)

Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)

Dynamique du marché de la sécurité aérienne

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Développement de technologies avancées

L’augmentation des niveaux d’investissement pour le développement de technologies avancées et innovantes telles que l’IoT, l’apprentissage automatique et l’IA à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la sécurité aérienne.

Augmentation des cyberattaques

L’augmentation du nombre de cyberattaques incitant les industries à recourir à la gestion de bases de données, aux systèmes de détection de fraude et à la cybersécurité accélère le marché.

Augmentation de la demande d’un contrôle efficace de l’immigration

L’augmentation de la demande d’un contrôle efficace de l’immigration influence davantage le marché. En outre, l’adoption de solutions telles que le contrôle d’accès, les dispositifs de filtrage, les bornes de sécurité périmétrique, la cybersécurité, la surveillance et les systèmes de localisation en temps réel stimule davantage le marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché de la sécurité aérienne.

Opportunités

En outre, l’avancement des infrastructures innovantes offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, amener l’IA aux appareils de pointe élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé au déploiement devrait entraver la croissance du marché. En outre, la présence de réglementations gouvernementales devrait défier le marché de la sécurité aérienne au cours de la période de prévision 2022-2029.

Segmentation du marché mondial de la sécurité aérienne :

Système

Clôture de périmètre

Contrôle d’accès

Surveillance numérique

Contrôle des passagers et du fret

Les technologies

Sécurité du périmètre de l’aéroport

Dépistage aux rayons X

Systèmes de détection d’explosifs (EDS)

Détection de traces d’explosifs (ETD)

Détection biologique, radioactive et nucléaire

Imagerie à ondes millimétriques

Dépistage canin

Application

Aéroports

Compagnies aériennes

Transitaires

Douanes

Fournisseurs de services de sécurité

Analyse au niveau du pays du marché de la sécurité aérienne

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la sécurité aérienne sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante de technologies de pointe et de conception et développement de logiciels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport sur le marché de la sécurité aérienne répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Sécurité aérienne générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Sécurité aérienne?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de la sécurité aérienne?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché de la sécurité aérienne?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché de la sécurité aérienne pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées sur le marché de la sécurité aérienne ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché de la sécurité aérienne ?

Table des matières : Marché mondial de la sécurité aérienne

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial de la sécurité aérienne, par type de déploiement

7 Marché mondial de la sécurité aérienne , par taille d’entreprise

8 Marché mondial de la sécurité aérienne, par canal de vente

9 Marché mondial de la sécurité aérienne, par application

10 Marché mondial de la sécurité aérienne, par région

11 Marché mondial de la sécurité aérienne, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

