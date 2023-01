Avec un TCAC de 7,3 %, la taille du marché des analyseurs de gaz dissous, le TCAC, l’analyse de l’industrie, les tendances, les principaux acteurs et les prévisions 2022-2030 || Doble Engineering Company, GE, Advanced Energy Industries, Inc., Qualitrol Company LLC

Avec un TCAC de 7,3 %, la taille du marché des analyseurs de gaz dissous, le TCAC, l’analyse de l’industrie, les tendances, les principaux acteurs et les prévisions 2022-2030 || Doble Engineering Company, GE, Advanced Energy Industries, Inc., Qualitrol Company LLC

Le rapport universel sur le marché des analyseurs de gaz dissous a été généré en gardant à l’esprit tous les besoins des entreprises pour une croissance commerciale réussie. De plus, la situation du marché aux niveaux mondial et régional est fournie par le biais de ce rapport sur le marché, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Cette information revêt une immense importance pour conduire une entreprise vers le succès. Les entreprises dépendent grandement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Par conséquent, un rapport exceptionnel sur le marché des analyseurs de gaz dissous est une excellente source qui implique des données de marché axées sur le client, de pointe et fiables.

Les données de marché analysées et évaluées dans le rapport de marché convaincant Analyseur de gaz dissous aident à atteindre les buts et objectifs commerciaux dans un délai prédéfini. Ce rapport d’étude de marché mondial englobe tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. En outre, le rapport propose un résumé complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son impact sur l’industrie. Pour préparer ce rapport d’activité, une analyse détaillée du marché est réalisée avec les contributions d’experts de l’industrie. Ainsi, le rapport d’étude de marché sur l’analyseur de gaz dissous effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.

Au cours de la période de prévision, les fabricants impliqués dans le marché des analyseurs de gaz dissous bénéficieront probablement de manière significative d’une sensibilisation accrue aux avantages des analyseurs de gaz dissous et des investissements dans la construction d’infrastructures de services publics. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des analyseurs de gaz dissous augmentera à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les analyseurs de gaz dissous:

Doble Engineering Company, GE, Advanced Energy Industries, Inc., Qualitrol Company LLC, Siemens, SDMyers, Vaisala, Weidmann Electrical Technology AG, Camlin Ltd, Hitachi Energy Ltd., SRI Instruments, MM Tech, HV Hipot Electric, MTE Meter Test Equipment AG, Ap2e, Yokogawa Electric Corporation, Sieyuan Electric Co., Ltd., Thermo Fisher Scientific, Drallim Industries Limited, Agilent Technologies entre autres.

Développement récent

En janvier 2020, SDMyers a annoncé une nouvelle relation de travail avec Camlin Power, un fabricant d’équipements de surveillance de transformateurs à distance. Cela apporte la dernière technologie de surveillance de 5 et 9 gaz. Cela a aidé l’entreprise à étendre sa présence sur le marché industriel nord-américain

Dynamique du marché mondial des analyseurs de gaz dissous

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

AUGMENTATION DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION À TRAVERS LE MONDE

L’industrie de la construction est un secteur important qui contribue davantage à la croissance économique du pays. Le secteur de la construction est également considéré comme une industrie axée sur l’investissement dans laquelle le gouvernement manifeste un grand intérêt. Ils concluent des contrats avec l’industrie de la construction pour construire des infrastructures dans les secteurs de la santé, des transports et de l’éducation.

PROGRÈS TECHNOLOGIQUES DANS LA PROTECTION DES TRANSFORMATEURS/RÉSEAU

L’analyse des gaz dissous (DGA) est l’une des technologies les plus efficaces dont disposent les gestionnaires d’actifs pour déterminer l’état de santé de leurs transformateurs. Il peut être utilisé pour découvrir les problèmes dès le début et les gérer au fur et à mesure que la maladie progresse. La quantité et la composition relative des gaz mesurés peuvent être utilisées pour classer les problèmes en développement. La surchauffe du papier (matériaux cellulosiques), la surchauffe du liquide diélectrique (huile minérale ou autre), l’activité de décharge partielle ou la formation d’arcs sont des exemples de problèmes. Ces derniers temps, de nombreuses entreprises proposent leur solution de réseau la plus récente et haut de gamme, la protection et la surveillance des transformateurs.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ DANS LES PAYS ÉMERGENTS EN RAISON DE L’URBANISATION RAPIDE

Les niveaux élevés de pollution de l’air obligent les habitants à consommer plus d’électricité, causant par la suite des problèmes environnementaux encore plus importants en augmentant les émissions de gaz à effet de serre. La demande d’électricité devrait encore augmenter en raison de la hausse des revenus des ménages, avec l’électrification des transports et du chauffage, et de la demande croissante d’appareils connectés numériquement et de climatisation. De plus, l’augmentation de la demande d’électricité est l’une des principales raisons pour lesquelles les émissions mondiales de CO2 du secteur de l’électricité ont atteint un niveau record ces dernières années. La demande d’électricité suit deux trajectoires uniques. Les améliorations de l’efficacité énergétique compensent considérablement la croissance future des économies avancées liée à l’augmentation de la numérisation et de l’électrification. Augmentation des revenus, augmentation de la production industrielle,

Opportunités

AUGMENTATION DE LA DEMANDE POUR DES TEMPS D’ARRÊT D’ALIMENTATION ZÉRO ET DES FLUCTUATIONS D’ALIMENTATION

Les coupures de courant inattendues entraînent non seulement des pertes de productivité de la machine, mais peuvent également causer des dommages imprévus aux conséquences graves. Divers problèmes surviennent en raison d’une défaillance du transformateur en raison de l’indisponibilité d’un analyseur de gaz dissous. Cela conduit à l’absence de temps d’arrêt nul dans divers secteurs.

ALLIANCES ET PARTENARIATS STRATÉGIQUES ENTRE ORGANISATIONS

La coordination et l’intégration de diverses technologies sont essentielles pour obtenir des environnements durables dans diverses industries. Pour cette raison, le gouvernement s’efforce également, par le biais de partenariats et d’acquisitions, d’accélérer l’utilisation appropriée des technologies existantes telles que les analyseurs de gaz dissous (DGA) et les systèmes de surveillance des transformateurs. Cela contribue non seulement à faire connaître et à tirer profit de l’organisation, mais crée également des possibilités pour un environnement durable. De plus, cela aide les deux entreprises à être reconnues sur le marché premium. Par conséquent, une augmentation des fusions et acquisitions entre organisations crée de nombreuses opportunités pour que le marché des analyseurs de gaz dissous se développe considérablement.

COÛT D’INSTALLATION TRÈS ÉLEVÉ

L’aspect le plus coûteux d’un analyseur de gaz dissous est la section d’installation, qui peut coûter autant ou plus que la technologie installée. Alors que certaines entreprises gèrent une grande partie de cela en interne, il y a encore des coûts de main-d’œuvre, des fournitures et des retards opérationnels à prendre en compte. De plus, la plupart des systèmes nécessitent un contrat de maintenance logicielle continu (SMA).

Défis

PERTURBATION DANS L’INDUSTRIE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

La guerre des semi-conducteurs, spécifiquement contestée par les technologies de l’information et de la communication (TIC), est l’un des plus grands problèmes mondiaux affectant les chaînes d’approvisionnement dans les industries spécialisées. La pandémie de Covid-19, qui a mis fin à la fabrication automobile tout en faisant monter en flèche la consommation mondiale d’électronique domestique, a été la principale cause du conflit. Cependant, la source du problème est antérieure au verrouillage mondial.

DÉFIS OPÉRATIONNELS ET DYSFONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

L’obtention et le maintien de performances continues et fiables dans les analyseurs de gaz dissous dépendent essentiellement de la conception, de l’application, du fonctionnement et de la maintenance appropriés du transformateur et de l’équipement DGA. Bien que l’utilisation de la DGA présente de nombreux avantages, le principal problème est qu’elle nécessite beaucoup de temps pour effectuer un test et qu’elle est coûteuse. L’opérateur DGA est confronté à de nombreux autres défis. Il nécessite également un étalonnage fréquent avec le système et le gaz auxiliaire pour effectuer la tâche, ce qui coûte très cher.

Basé sur les segments du marché de l’industrie des analyseurs de gaz dissous:

Taper

Avertisseurs de fumée

Alerte Précoce Surveillance DGA

Surveillance DGA complète

Services de laboratoire

Logiciel de base de données

Appareils DGA portables

Type de gaz

Monogaz

Multi-Gaz

Technologie

Chromatographie des gaz

Spectroscopie photoacoustique

Autres

type de produit

En ligne

Portable

Utilisation en laboratoire

Type d’extraction

Extraction sous vide ou méthode de rack

Extraction d’espace de tête

Méthode de la colonne d’extraction

Puissance nominale

100 – 500 MVA

501-800 MVA

801-1200 MVA

Le rapport sur le marché des analyseurs de gaz dissous répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Analyseur de gaz dissous générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Analyseur de gaz dissous?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global Analyseur de gaz dissous?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Analyseur de gaz dissous?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Analyseur de gaz dissous pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché Analyseur de gaz dissous?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché Analyseur de gaz dissous?

Pourquoi acheter ce rapport ?

Analyse régionale du marché Analyseur de gaz dissous:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

