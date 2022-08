avec un TCAC de 7,0 %, la taille du marché de la télésanté en Asie-Pacifique devrait atteindre 1 839,60 millions USD d’ici 2029

L’ensemble du rapport sur le marché de la télésanté en Asie-Pacifique peut être principalement classé en quatre domaines principaux qui sont la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Chacun de ces chapitres est étudié et analysé en détail pour formuler ce rapport d’étude de marché complet. Le rapport effectue l’étude du marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’état du marché, l’amélioration du marché, les développements clés, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Ainsi, le rapport de recherche sur le marché de la télésanté en Asie-Pacifique est très essentiel à bien des égards pour augmenter les activités et réussir.

Le marché de la télésanté en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’Asie-Pacifique croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 839,60 millions USD d’ici 2029 contre 1 078,29 millions USD en 2021. Besoin croissant de soins de santé numériques, meilleure analyse des conditions de santé et disponibilité d’experts ; sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-telehealth-market

Les principales entreprises présentes sur le marché de la télésanté sont Teladoc Health, Inc., Siemens Healthcare GmbH, Cisco Systems, Inc., Koninklijke Philips NV, IBM CORPORATION, Cerner Corporation, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Vidyo, Inc. (UNE FILIALE D’Enghouse Systems), Epic Systems Corporation, Tunstall Group, American Well, CareCloud, Inc., eClinicalWorks, AMD Asia-pacific Telemedicine, Appello, Care Innovations, LLC, Aerotel Medical Systems, ClearArch, Inc. et autres

Les moteurs de la dynamique du marché de la télésanté

augmentent les progrès des télécommunications

De nombreux codes de médecine numérique qui ont été largement adoptés par Medicare et les payeurs commerciaux sont utilisés par l’augmentation de la télémédecine. Au fur et à mesure que la technologie des télécommunications a progressé, les coûts ont diminué au cours de la dernière décennie, il y a eu une croissance constante de la télémédecine

Prévalence croissante des maladies et affections chroniques

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux prestataires à passer rapidement à la télémédecine, y compris les visites par téléphone et vidéo, évitant ainsi l’interruption des soins aux patients car de nombreuses maladies chroniques des patients ne sont pas bien contrôlées et que seulement 50 % des patients souffrant de maladies chroniques prendre leurs médicaments tels que prescrits.

Restreindre

Augmentation de la fraude en matière de soins de santé

La popularité généralisée de la télésanté avec les applications mobiles, le référentiel cloud, entre autres, est entravée en raison des problèmes liés à la confidentialité des données et à la fraude. La plupart des utilisateurs ne se sentent pas à l’aise avec un capteur basé sur l’IA qui enregistre chaque instant de leur vie

Occasion

Accroître le soutien gouvernemental

Le gouvernement soutient et promeut l’utilisation des applications numériques pour la santé et l’accompagnement. Depuis la crise du coronavirus, les solutions intelligentes, des tensiomètres personnels aux applications qui surveillent la santé et l’activité, sont devenues de plus en plus importantes dans les soins quotidiens

Défi

Barrières comportementales utilisant le système de surveillance à distance

Les médecins et les patients sont souvent confrontés à un manque de familiarité avec les nouvelles pratiques et n’abandonnent pas facilement les pratiques existantes (conventionnelles). Les personnes âgées peuvent également refuser d’utiliser les services de télésanté et de télémédecine en raison de leur méconnaissance de la technologie. Les barrières comportementales constituent un obstacle important à l’adoption de la télésanté et de la télémédecine.

Le rapport sur le marché de la télésanté fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-telehealth-market#

Impact post-COVID-19 sur le marché de la télésanté

Le COVID-19 a un effet positif sur le marché. Les fermetures et l’isolement pendant les pandémies ont augmenté la demande du marché pour éviter la contamination par le virus. De nombreux nouveaux produits et services ont été ajoutés au marché par les principaux acteurs du marché. L’isolement social augmente la prise de conscience concernant le marché de la télésanté et tout cela a augmenté la demande du marché pendant la pandémie

Étendue du marché de la télésanté et taille du marché

Le marché de la télésanté est segmenté en fonction du type, du mode de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Taper

Logiciel

Systèmes

Matériel

Télécommunication

Sur la base du type, le marché est segmenté en logiciels, systèmes, matériel et télécommunications.

Application

Consultation générale

Pathologie

Cardiologie

Opération

Gynécologie

Neurologie

Radiologie

Dermatologie

Ophtalmologie

Orthopédie

Les autres

Sur la base des applications, le marché est segmenté en consultation générale, pathologie, cardiologie, chirurgie, gynécologie, neurologie, radiologie, dermatologie, ophtalmologie, orthopédie et autres.

Mode de livraison

Mode de livraison basé sur le cloud

Mode de livraison basé sur le Web

Mode de livraison sur site

Sur la base du mode de livraison, le marché est segmenté en mode de livraison basé sur le cloud, mode de livraison basé sur le Web et mode de livraison sur site.

Utilisateur final

Télémédecine hospitalière

Télésanté des médecins

Télésanté à domicile.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en télésanté hospitalière, télésanté médicale et télésanté à domicile.

Analyse au niveau du pays du marché de la télésanté

Le marché de la télésanté est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, application, mode de prestation et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la télésanté sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

En 2022, l’Asie-Pacifique domine en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’augmentation de l’intégration des établissements de santé numériques avec les prestataires de soins. La Chine devrait croître en raison de l’augmentation de la plate-forme de prestation de soins de santé virtuelle pour les systèmes de dossiers de santé électroniques et les systèmes de thérapie des patients.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-telehealth-market

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

À quel taux de croissance le marché de la télésanté en Asie-Pacifique devrait-il croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029?

Quelle sera la valeur du marché de la télésanté en Asie-Pacifique à l’avenir?

Quel est le segment d’application du marché Asie-Pacifique de la télésanté?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché Asie-Pacifique Télésanté?

Liste des figures:

FIGURE 1 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DU MARCHÉ EN ASIE-PACIFIQUE PAR RAPPORT AU MARCHÉ RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DE LA RECHERCHE ENTREPRISES

FIGURE 6 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES ENTREVUES

FIGURE 7 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : GRILLE DE POSITIONNEMENT DU MARCHÉ DBMR

FIGURE 8 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DU MARCHÉ

FIGURE 9 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS DBMR

FIGURE 10 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : SEGMENTATION

FIGURE 11 LA DEMANDE CROISSANTE DE TÉLÉSANTÉ DANS LE MONDE ET L’INCIDENCE CROISSANTE DES MALADIES CHRONIQUES TIRENT LE MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2022 À 2029

FIGURE 12 LE SEGMENT DES LOGICIELS DEVRAIT REPRÉSENTER LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE EN 2022 ET 2029

FIGURE 13 MOTEURS, CONTRAINTES, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE

FIGURE 14 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR TYPE, 2021

FIGURE 15 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR TYPE, 2022-2029 (EN MILLIONS USD)

FIGURE 16 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR TYPE, TCAC (2022-2029)

FIGURE 17 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR TYPE, COURBE DE VIE

FIGURE 18 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR MODE DE PRESTATION, 2021

FIGURE 19 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR MODE DE PRESTATION, 2022-2029 (EN MILLIONS USD)

FIGURE 20 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR MODE DE PRESTATION, TCAC (2022-2029)

FIGURE 21 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR MODE DE PRESTATION, COURBE DE VIE

FIGURE 22 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR APPLICATION, 2021

FIGURE 23 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR APPLICATION, 2022-2029 (EN MILLIONS USD)

FIGURE 24 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR APPLICATION, TCAC (2022-2029)

FIGURE 25 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR APPLICATION, COURBE DE VIE

FIGURE 26 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR UTILISATEURS FINAUX, 2021

FIGURE 27 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR UTILISATEURS FINAUX, 2022-2029 (EN MILLIONS USD)

FIGURE 28 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR UTILISATEURS FINAUX, TCAC (2022-2029)

FIGURE 29 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR UTILISATEURS FINAUX, COURBE DE VIE

FIGURE 30 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : APERÇU (2021)

FIGURE 31 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR PAYS (2021)

FIGURE 32 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR PAYS (2022 & 2029)

FIGURE 33 MARCHÉ DE LA TÉLÉSANTÉ EN ASIE-PACIFIQUE : PAR PAYS (2021 & 2029)

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-mobile-cardiac-telemetry-mct-marke

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-mobile-cardiac-telemetry-mct-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mobile-cardiac-telemetry-mcat-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-mobile-cardiac-telemetry-mcat-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glucose-meters-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biofilms-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-immunohistochemistry-ihc-reagents-and-kits-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com