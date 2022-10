Avec un TCAC de 6,85%, le marché de la pathologie anatomique est évalué à 31,70 milliards USD au cours de la période de prévision 2029

Le rapport sur le marché de la pathologie anatomique avec ses études de marché aide à anticiper le prochain mouvement des concurrents tout en maintenant les entreprises dans une meilleure position pour éviter tout dommage éventuel de leur côté. Les études de marché peuvent aider à identifier les marchés et les zones géographiques où les entreprises peuvent se développer. Cela peut également aider à investir dans des idées qui ont le plus de potentiel de réussite en fonction de ce que les clients recherchent et des lacunes du marché. Pour toute entreprise de vente au détail, la réalisation d’études de marché peut être utile pour déterminer les emplacements où le magasin peut tirer le meilleur parti.

La pathologie numérique a permis aux pathologistes de travailler à distance, augmentant leur productivité globale et les aidant à traiter les arriérés de cas. Au cours des dernières années, l’adoption de ces technologies a augmenté. L’utilisation clinique accrue des biomarqueurs permet aux pathologistes de déterminer la pathogenèse de la maladie au niveau moléculaire et guide davantage la prise de décision clinique, améliorant ainsi les résultats pour les patients.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la pathologie anatomique était évalué à 18,66 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 31,70 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,85 % au cours de la période de prévision. La hausse des cas de cancer offre des opportunités de croissance au marché. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

L’anatomopathologie est une spécialité médicale qui nécessite l’examen microscopique, macroscopique, biochimique, immunologique et moléculaire des organes et des tissus afin de diagnostiquer une maladie. La pathologie chirurgicale a considérablement évolué ces dernières années, passant d’un ancien examen du corps entier (autopsie) aux techniques modernes nécessaires au diagnostic et au pronostic du cancer pour guider la prise de décision thérapeutique en oncologie.

Dynamique du marché de la pathologie anatomique

Conducteurs

La hausse des cas de cancer

Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde, représentant 10 millions de décès d’ici 2020. Le cancer représente environ un sixième de tous les décès dans le monde. En 2020, 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés, et ce nombre devrait atteindre 30,2 millions d’ici 2040. Cette augmentation de l’incidence du cancer peut être attribuée à la croissance de la population gériatrique ainsi qu’à la population globale.

L’augmentation de l’adoption d’équipements de pathologie de pointe

L’utilisation généralisée d’équipements de pathologie avancés tels que les systèmes de coloration, l’imagerie brute et les microscopes numériques est sur le point d’améliorer considérablement les pratiques anatomo-pathologiques. Les solutions d’imagerie numérique surpassent les techniques traditionnelles en termes de spécificité et de précision, ce qui augmente l’adoption des services sur le marché de l’anatomopathologie.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché de l’anatomopathologie.

Opportunités

Dans les essais de médicaments oncologiques, les produits et services d’anatomopathologie sont utilisés pour analyser les données quantitatives, détecter les structures morphologiques, détecter les marqueurs pharmacodynamiques et comprendre les mécanismes des médicaments. Il stratifie également les sujets d’essai en fonction des réponses tissulaires aux médicaments. Les diagnostics tissulaires permettent des essais et des études rétrospectives efficaces en réduisant le coût et le temps impliqués dans ces processus.

Portée du marché mondial de la pathologie anatomique

Le marché de la pathologie anatomique est segmenté en fonction des produits et services, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit et service

Instrument

Consommables

Application

Diagnostic de la maladie

Découverte et développement de médicaments

Autres applications

Utilisateur final

Laboratoires de pathologie

Instituts de recherche

Hôpitaux

Les autres

Analyse / aperçus régionaux du marché de la pathologie anatomique

Le marché de la pathologie anatomique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits et services, applications et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la pathologie anatomique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

En raison de la présence d’acteurs majeurs et d’initiatives gouvernementales de soutien concernant les programmes de formation pathologique, l’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus. En raison de politiques de remboursement favorables aux États-Unis, la mise en œuvre croissante de procédures liées au diagnostic tissulaire dans le dépistage des maladies facilite la croissance du marché régional. Le marché de l’Asie-Pacifique est en expansion en raison de la demande croissante de modalités d’imagerie avancées, d’une augmentation des meilleures installations de soins aux patients et de plusieurs laboratoires de pathologie franchisant leur présence. La présence d’agences publiques en Chine, comme la Pathology Branch de la Chinese Medical Association, qui vise à accompagner les projets de pathologie, contribue également à la croissance rapide du marché APAC.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pathologie anatomique

Le paysage concurrentiel du marché de la pathologie anatomique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la pathologie anatomique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’anatomopathologie sont

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Abbott (États-Unis)

Méthodologie de recherche: marché mondial de la pathologie anatomique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

