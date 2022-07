Avec un TCAC de 6,52 %, la taille du marché de la logistique pharmaceutique d’une valeur de 110,84 milliards USD d’ici 2028 Rapport sur les tendances et les prévisions de l’industrie par DBMR

Un rapport d’enquête complet sur le marché de la logistique pharmaceutique offre une fenêtre idéale sur l’industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Le rapport reconnaît et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Le marché de la logistique pharmaceutique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 110,84 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 6,52% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

Le meilleur rapport de recherche sur les entreprises mondiales a été structuré avec l'expertise et l'innovation d'une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d'analystes et de gestionnaires. Ici, le rapport de marché présente le profil de l'entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché 2021-2028 pour chaque entreprise.

Rapport sur le marché des principaux acteurs clés de la logistique pharmaceutique:

Agilité

Air Canada

PCI Pharma Services

Continental Cargo OÜ

CEVA Logistics

FedEx

KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED

LifeConEx

AGRO Merchants Group

United Parcel Service of America, Inc.

DSV

VersaCold Logistics Services

AmerisourceBergen Corporation

Kuehne+Nagel

YUSEN LOGISTICS CO, LTD.

Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd.

SF Express

Panalpina World Transport (Holding) Ltd.

H. Robinson Worldwide, Inc.

Les données sur les parts de marché de la logistique pharmaceutique sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Aperçu du marché de la logistique pharmaceutique :

La logistique pharmaceutique est une branche spécifique des services logistiques dans laquelle les prestataires de services se concentrent sur le stockage, le transport, la manipulation appropriée et la livraison des produits pharmaceutiques du lieu de fabrication au lieu souhaité. La logistique pharmaceutique a besoin que les services soient sélectionnés conformément à la réglementation des produits fournis par les autorités.

L’évolution rapide de l’inclinaison vers les médicaments biologiques fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché de la logistique pharmaceutique. En outre, l’augmentation des ventes et de la consommation de produits pharmaceutiques causée par la forte prévalence de maladies chroniques et la forte croissance de la population de patients cible devraient également stimuler la croissance du marché mondial de la logistique pharmaceutique. sur la période de prévision de 2021 à 2028. De même, l’amélioration de la vérification et de la sécurité des services en empêchant la distribution de médicaments contrefaits via la chaîne d’approvisionnement et la forte demande de services spécialisés à valeur ajoutée tels que le stockage à température contrôlée et la chaîne du froid sont également prévues. pour relancer la croissance du marché. En outre, l’augmentation de l’utilisation de la logistique du fret aérien pour la distribution longue distance et intercontinentale de précieux vaccins et médicaments devrait également agir comme un facteur important qui favorisera la croissance du marché de la logistique pharmaceutique.

La forte demande de médicaments en vente libre (OTC), l’augmentation rapide de l’importance de l’assistance accélérée dans le secteur de la santé et diverses initiatives gouvernementales devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché de la logistique pharmaceutique au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que la nécessité de services logistiques coordonnés et interconnectés avec un secret total dans la chaîne d’approvisionnement des produits pharmaceutiques limite la croissance du marché de la logistique pharmaceutique, alors que les produits inefficaces et la fluctuation des politiques de prix d’un endroit à l’autre à travers le monde peut défier la croissance du marché de la logistique pharmaceutique.

Ce rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la logistique pharmaceutique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la logistique pharmaceutique et taille du marché

Le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en fonction du type, du composant, de la procédure et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le segment type du marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en logistique de la chaîne du froid et en logistique hors chaîne du froid.

Sur la base des composants, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en composants de stockage, de transport et de surveillance. Le stockage a en outre été segmenté en entrepôt et conteneur réfrigéré. Le transport a en outre été segmenté en logistique de fret maritime, logistique de fret aérien, logistique terrestre et logistique intégrée. Les composants de surveillance ont en outre été segmentés en matériel et logiciel. Le matériel a en outre été sous-segmenté en capteurs, dispositifs RFID, télématiques et dispositifs de mise en réseau.

Sur la base de la procédure, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en systèmes de prélèvement, de stockage, de récupération et de manutention.

Sur la base des applications, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en chimie pharmaceutique, biopharmaceutique et pharma spécialisée.

Analyse au niveau du pays du marché de la logistique pharmaceutique

Le marché de la logistique pharmaceutique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, composant, procédure et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché de la logistique pharmaceutique en raison de la forte présence d’un grand nombre d’acteurs majeurs de l’industrie. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la croissance économique rapide des pays émergents tels que la Chine et l’Inde ainsi que de l’augmentation de la demande de médicaments due à la croissance de la population gériatrique. .

La section par pays du rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la logistique pharmaceutique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la logistique pharmaceutique, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché de la logistique pharmaceutique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logistique pharmaceutique

Le paysage concurrentiel du marché de la logistique pharmaceutique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la logistique pharmaceutique.

