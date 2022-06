Avec un TCAC de 6,1 %, les ventes du marché des câbles haute tension devraient augmenter de 47,8 milliards de dollars d’ici 2027

Dernière étude de marché sur le « marché des câbles haute tension jusqu’en 2027 par type (aérien, souterrain et sous-marin); & Utilisateur final (Industriel, Renouvelable et Infrastructure) ; – Global Analysis and Forecast », le marché des câbles haute tension devrait atteindre 47,8 milliards de dollars US d’ici 2027 contre 28,8 milliards de dollars US en 2018. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du secteur. le marché et ses évolutions.

Plusieurs efforts ont été déployés par les principaux acteurs du marché pour innover et lancer des câbles haute tension. General Cable Corporation a lancé des câbles haute tension sans plomb tandis que Nexans a lancé un nouveau câble d’alimentation haute tension avec un poids réduit pour la transmission de puissance. Les principaux acteurs ont adopté l’expansion et l’accord comme stratégies clés pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, Nexans a qualifié sa conception de câble d’alimentation XLPE de 420 kV pour une utilisation dans des profondeurs d’eau allant jusqu’à 550 mètres pour créer une connexion électrique à travers un fjord norvégien.

Paysage concurrentiel : marché des câbles haute tension : Dubai Cable Company – Ducab, Furukawa Electric Co., Ltd., Nexans SA, NKT A/S, Prysmian Group (General Cable Corporation), Siemens AG, Southwire Company, LLC, Sumitomo Electric Industries, Ltd., TELE-FONIKA Kable SA (TF Kable) et ZTT Group entre autres.

Au cours des dernières années, la popularité des énergies renouvelables a augmenté à un rythme impressionnant à l’échelle mondiale, attirant ainsi l’attention des sociétés de production d’électricité sur les ressources correspondantes. Selon les estimations de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la capacité globale d’énergie renouvelable a atteint environ 2 351 GW dans le monde à la fin de 2018, avec un taux de croissance annuel de 7 à 8 % en 2018. L’énergie solaire et éolienne a contribué 24 % et 20 %, respectivement, à la capacité globale d’énergie renouvelable. Au cours des dernières années, l’ajout de centrales électriques renouvelables a dépassé le nombre d’installations nettes de capacité d’énergie fossile et nucléaire dans le monde.

Selon les estimations de BloombergNEF (BNEF), en 2018, les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables et les carburants renouvelables s’élevaient à environ 288 milliards de dollars. De plus, ces investissements ont dépassé les investissements totaux dans la production d’énergie fossile et nucléaire. Les projets de production d’énergie solaire attirent la plupart des investissements dans les énergies renouvelables, et ils représentaient 139 milliards de dollars américains en 2018. Les investissements croissants dans les énergies renouvelables dans la production d’électricité, conduisant à leur déploiement croissant, devraient stimuler la demande de câbles haute tension dans le monde entier.

Le marché mondial du marché des câbles haute tension est segmenté en fonction de paramètres tels que le type, l’utilisateur final et la géographie. Sur la base du type, le segment souterrain domine fortement le marché des câbles haute tension et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision de 2019 à 2027. En outre, sur la base de l’utilisateur final, l’application industrielle des câbles haute tension a conduit le marché avec le maximum part de marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché s’associent aux petits et grands fabricants et à d’autres entreprises qui les aident à gagner du terrain auprès des clients

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

