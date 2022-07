Avec un TCAC de 6,1 %, le marché mondial des appareils de vente au détail intelligents devrait valoir 26 349,44 millions de dollars américains d’ici 2027, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partner, le marché mondial des appareils de vente au détail intelligents était évalué à 17 043,48 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 26 3349,44 millions de dollars américains d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 6,1 % en 2019-2027. La demande croissante de transport intelligent et l’utilisation croissante de l’animatronique et de la robotique sont les facteurs qui contribuent à l’expansion du marché.

L’utilisation croissante de la robotique et de l’animatronique est un autre facteur de croissance du marché. La robotique est le processus de construction, de conception et d’exploitation de robots, tandis que l’animatronique est la procédure d’exploitation et de fabrication de robots réalistes qui sont utilisés à plusieurs fins dans les films et les divertissements. Les robots fournissent plusieurs services tels que la collecte de données pour comprendre le comportement des clients, améliorer les services en magasin, améliorer la logistique et la livraison des marchandises et bien d’autres. De plus, la robotique est largement adoptée par les chaînes de vente au détail, ce qui constitue un autre aspect de la croissance croissante du marché.

Le segment de la vente au détail adopte rapidement le transport intelligent en raison de la demande croissante d’un système efficace de suivi des actifs en transit. Le transport intelligent surveille l’activité du conducteur, gère l’itinéraire, l’analyse de la consommation de carburant et la surveillance du véhicule. L’émergence croissante de solutions de transport intelligentes dans les secteurs de la logistique et du transport a encore alimenté le marché avec l’intégration de capteurs en temps réel pour collecter des données, envoyer des alertes pour optimiser les itinéraires de livraison, surveiller les performances et rationaliser les opérations logistiques. Le transport intelligent dans le commerce de détail permet aux utilisateurs de suivre les camions et d’améliorer les itinéraires à l’aide de la navigation GPS. L’adoption d’appareils intelligents dans le commerce de détail améliore la croissance du marché à l’échelle mondiale. Le gouvernement de Singapour a lancé l’initiative Smart Mobility 2020 qui vise à développer des systèmes de transport intelligents pour le secteur de la vente au détail.

Au contraire, le coût élevé du développement et de la maintenance des petits appareils de vente au détail entrave la croissance du marché mondial des petits appareils de vente au détail.

Basé sur la technologie, le marché est classé en affichage numérique, étiquettes intelligentes, paiements intelligents, chariots intelligents et autres. Le segment des étiquettes intelligentes a dominé le marché des appareils de vente au détail intelligents avec une part de 29,0 % et une valeur de 4 940,28 millions de dollars américains en 2019. Il est prévu que la part de marché passera à 28,5 % et sera évaluée à 7 504,23 millions de dollars américains d’ici 2027. On estime que le marché croîtra à un TCAC de 5,8 % entre 2019 et 2027.

Selon l’application, le marché mondial des petits appareils de vente au détail est segmenté en maintenance prédictive des équipements, gestion des stocks, cabine d’essayage intelligente, surveillance du trafic piétonnier, etc. En 2019, la maintenance prédictive des équipements a dominé la croissance du marché avec une part de marché de 42,1 % ; on estime qu’il obtiendra 40,6% de part de marché d’ici 2027. Il a amassé 7 174,48 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 10 690,99 millions de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 5,6% en 2019-2027.

Notre analyse régionale indique que l’Amérique du Nord a dominé le domaine en capturant une part de 34,25 % avec une valeur de 5 838,00 millions de dollars américains en 2019. Elle devrait en outre dominer le marché de 2019 à 2027 en représentant 33,56 % du marché, c’est-à-dire en dollars américains. 8 842,87 millions d’ici 2027. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique a affiché une croissance rapide de 6,9 ​​% CAGR. La valeur marchande de la région était de 3327,87 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 5467,51 millions de dollars américains d’ici 2027.

Analyse du marché des appareils de vente au détail intelligents : paysage concurrentiel et développements clés

Les principaux acteurs du rapport sur le marché mondial des petits appareils de vente au détail sont Intel Corporation; Groupe Samsung ; société NVIDIA ; LG Electronics ; Zebra Technologies Corporation ; Câpres Inc ; Panasonic Corporation ; Diebold Nixdorf, Incorporé ; PAX Global Technology Limited ; et SoftBank Robotics, entre autres.

En janvier 2021, Intel Corporation a lancé le nouveau logiciel Intel RealSense Touch Control (TCS) qui aide à convertir un kiosque tactile en systèmes sans contact.

En janvier 2020, le groupe Samsung a présenté une innovation au NRF 2020. La société a lancé des produits tels que des technologies de détection de comportement, des appareils mobiles et des solutions d’affichage pour le secteur de la vente au détail.

En mai 2020, NVIDIA Corporation a développé une nouvelle plate-forme EGX Edge AI pour les serveurs commerciaux prêts à l’emploi.

