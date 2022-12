Avec un TCAC de 53,7%, la taille du marché de la colle osseuse vaut 323 475,12 milliers de dollars en 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la colle osseuse est en croissance avec un TCAC de 53,7 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2030 et devrait atteindre 323 475,12 milliers USD d’ici 2030 37 653,15 milliers USD en 2025. Augmenter les avantages concurrentiels de la colle osseuse et une recherche solide et le développement de la colle osseuse sont les facteurs de croissance du marché.

L’augmentation des cas de fractures multiples devrait créer des opportunités pour les fabricants sur le marché mondial de la colle osseuse

Le marché de la colle osseuse vous fournit également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays dans l’industrie pharmaceutique avec les ventes de colle osseuse, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans les adhésifs médicaux et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de la colle osseuse.

Portée du marché mondial de la colle osseuse et taille du marché

Le marché de la colle osseuse est segmenté en fonction de l’application clinique, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en vertébroplastie, arthroplastie, orthopédie, blessures sportives, chirurgie maxillo-faciale, traumatologie et autres. Les segments vertébraux devraient dominer le marché car, selon la recherche, la gomme osseuse est utilisée dans le traitement de l’ostéoporose et l’incidence croissante de l’ostéoporose ainsi que l’augmentation des cas de fractures multiples et d’autres troubles liés aux os stimuleront le marché sur le ans.

L’augmentation des activités de recherche sur la colle osseuse à travers le monde est l’un des principaux facteurs de la demande croissante de colle osseuse. Par exemple, en septembre 2019, LaunchPad Medical, Inc. a reconnu l’approbation de la Food and Drugs Authority (FDA) pour démarrer une étude clinique pilote sur deux sites et 20 patients pour son biomatériau adhésif osseux (connu sous le nom de Tetranite). Avec cette approbation de la FDA, la société inspectera la sécurité et l’efficacité de la tétranite sur la stabilisation des implants dentaires pour les extractions dentaires. Par conséquent, ce facteur a conduit les fabricants à se tourner vers la colle osseuse. Actuellement, il n’y a pas de colle osseuse disponible sur le marché pour la consommation commerciale. Ainsi, le développement de la colle osseuse contribuera également aux besoins non satisfaits du marché de la colle osseuse. Cela se traduira en outre par une concentration continue des fabricants de colle osseuse sur le développement de colles osseuses.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et cliniques orthopédiques spécialisées. Les hôpitaux devraient dominer le marché en raison des conditions médicales orthopédiques et du nombre croissant d’hôpitaux. De plus, ces établissements de santé ont un nombre élevé de cas de traumatismes et de chirurgies orthopédiques en raison de la disponibilité de chirurgiens de santé qualifiés et d’une infrastructure d’établissements de santé bien établie.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes et ventes au détail. Le segment direct devrait dominer le marché en raison des offres à bas prix proposées par les fournisseurs. De plus, une grande partie de l’approvisionnement en produits est maintenue directement par le fabricant et pour ces raisons, ce segment est le leader de la période de prévision.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la colle osseuse jusqu’en 2030

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Portée du rapport :

Analyse et prévision de la taille du marché du marché mondial de la colle osseuse , en termes de valeur

Le rapport décrit, catégorise et prévoit l’industrie de la colle osseuse en fonction du type de produit, du fournisseur de services, des utilisateurs finaux et de l’application

Développements concurrentiels tels que les extensions, les progrès technologiques, les services et le cadre réglementaire au sein du marché mondial de la colle osseuse

Moteurs du marché et défis pour le marché de la colle osseuse

Profil détaillé des principaux acteurs avec leurs stratégies.

Questions profondes auxquelles répond ce rapport :

Quelle était la taille des opportunités de marché émergentes de la colle osseuse, du risque de marché et de l’aperçu du marché en valeur en 2022?

Quels facteurs affectent le degré de concurrence sur le marché émergent de la colle osseuse?

Quelle est la taille du marché émergent de la colle osseuse par rapport à ses homologues régionaux?

Quelles sont les évolutions du marché mondial et les prévisions de la taille du marché jusqu’en 2030 ?

Quelle sera la part du marché émergent du Bone Glue en 2030?

Quelle est la taille du marché Bone Glue dans différents pays du monde?

Les marchés sont-ils en croissance ou en baisse et le profil de l’entreprise, y compris l’analyse du portefeuille de produits, les revenus, l’analyse SWOT et les derniers développements de l’entreprise ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie de la colle osseuse?

Comment évoluent les différents groupes de produits ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Bone Glue?

Comment les marchés devraient-ils évoluer à l’avenir ?

