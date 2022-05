Avec un TCAC de 4,9 %, le marché mondial des contraceptifs prématurés devrait accumuler 1 809,0 millions de dollars américains en 2025, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial du contrôle des naissances prématurées devrait amasser 1 809,0 millions de dollars américains d’ici 2025 contre 1 190,5 millions de dollars américains en 2017, en expansion à un TCAC de 4,9 % de 2018 à 2025. Nombre croissant de naissances prématurées et les initiatives de prévention des naissances prématurées sont les principaux facteurs contribuant à l’expansion du marché.

Il y a eu une augmentation progressive du nombre de naissances prématurées depuis quelques années. Cela peut être dû à un déclenchement précoce du travail ou à une césarienne. Les grossesses multiples, les infections et les maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle sont d’autres causes courantes de naissances prématurées. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une réduction des naissances prématurées a été observée de 2007 à 2014. En 2015, le faible poids à la naissance et les naissances prématurées représentaient environ 17 % des décès de nourrissons. Cependant, le nombre a augmenté en 2016, avec des différences raciales et ethniques. Aux États-Unis, 1 nouveau-né sur 10 est né avant terme.

Télécharger un exemple de copie PDF du marché du contrôle des naissances prématurées @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPMD00002026/

Les principaux acteurs qui formulent le paysage concurrentiel du marché mondial du contrôle des naissances prématurées sont CooperSurgical, Inc. ; Produits MedGyn, Inc. ; Integra LifeSciences Corporation ; Panpac Medical Corporation ; Dr Arabin GmbH & Co. KG; AMAG Pharmaceuticals, Inc. ; Ben Way Enterprises Sdn. Bhd. ; Société médicale personnelle ; Bioteque America, Inc. ; et Bliss GVS Pharma Limited.

Sur la base de la méthode de traitement, le marché mondial du contrôle des naissances prématurées est divisé en traitements et dispositifs pharmaceutiques. Parmi ceux-ci, le segment du traitement pharmaceutique représentait 55,6 % de la part de marché en 2017. Le segment a été évalué à 661,9 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre 1 041,9 millions de dollars US d’ici 2025, avec une croissance de 6,1 % CAGR au cours de la période de prévision. .

Un certain nombre d’organisations gouvernementales et non gouvernementales sont engagées dans la sensibilisation à la naissance prématurée dans divers pays du monde. Des organisations telles que le CDC ont mis en place des stratégies pour réduire les naissances prématurées. Ces stratégies comprennent la fourniture de services de santé avant et entre les grossesses ; déterminer la population à risque d’accouchement prématuré et fournir un traitement immédiat, décourageant les accouchements avant 39 semaines sans nécessité médicale ; et prévenir les grossesses non désirées en attendant au moins 18 mois entre les grossesses.

L’OMS travaille également à la sensibilisation au contrôle des naissances prématurées pour fournir des soins aux bébés prématurés et prévenir les naissances prématurées. Les soins maternels kangourou et les lignes directrices de l’OMS sur les soins prénatals sont deux initiatives stratégiques importantes. Les directives de l’OMS sur les soins prénatals fournissent des informations et recommandent des interventions clés pour prévenir les naissances prématurées, notamment des directives nutritionnelles, l’introduction d’échographies et l’augmentation des contacts avec les professionnels de la santé en cas d’urgence. D’autre part, le cadre réglementaire rigoureux entrave l’expansion du marché.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord détenait une part importante du marché mondial du contrôle des naissances prématurées en 2017. Le marché régional a été évalué à 448,1 millions de dollars américains en 2017 et devrait rapporter 718,2 millions de dollars américains d’ici 2025, se développant à un taux de croissance fulgurant de 6,3 % entre 2017 et 2025.

• En avril 2018, CooperSurgical Inc. a acquis les actifs de The LifeGlobal Group et de ses filiales. Le groupe LifeGlobal est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs de fécondation in vitro.

• En février 2018, AMAG Pharmaceuticals a reçu l’approbation de la FDA pour l’auto-injecteur sous-cutané Makena (injection de caproate d’hydroxyprogestérone) afin de réduire le risque d’accouchement prématuré chez certaines femmes à risque. L’auto-injecteur Makena prérempli offre une nouvelle option d’administration pour les patients et les fournisseurs et contient une aiguille non visible plus courte et plus fine par rapport à l’injection intramusculaire (IM) Makena. Ce lancement révolutionnaire devrait aider AMAG Pharmaceuticals à occuper une position de premier plan sur le marché mondial des contraceptifs prématurés.

Rapport de recherche sur le marché du contrôle des naissances prématurées à achat rapide @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPMD00002026/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Contacter

Samir Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876