avec un TCAC de 33,3 %, la taille du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devrait atteindre 5 995,46 millions USD d’ici 2029

Avec un rapport d’étude de marché international sur les dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) , les meilleures opportunités du marché sont mises en évidence ainsi que les informations bien organisées pour favoriser la croissance du marché. Les perspectives de l’industrie, les facteurs de succès critiques, la dynamique de l’industrie, la définition du marché, les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché, l’analyse de la chaîne de valeur, les développements clés, les perspectives des applications et de la technologie, l’analyse au niveau régional ou national et le paysage concurrentiel sont les éléments clés couverts dans ce rapport. Le rapport crédible sur le marché Dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) contient des données historiques ainsi que des prévisions futures et une analyse détaillée du marché aux niveaux mondial et régional.

En outre, l’analyse des concurrents est très bien effectuée dans le rapport à grande échelle sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) qui prend en compte des aspects vitaux des principaux acteurs du marché tels que les points forts et faibles des concurrents et l’analyse de leurs stratégies. par rapport au produit et au marché. Ces détails sur le paysage concurrentiel jouent un rôle très important dans la décision sur les enrichissements requis dans le produit déjà sur le marché ou le futur produit. Ce rapport de marché a été rédigé après une compréhension approfondie de l’environnement commercial qui répond le mieux aux exigences du client. Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) de premier ordreLe rapport d’activité fournit des estimations sur le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), qui était de 365,07 millions USD en 2021, atteindrait 1815,29 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 22,20% au cours de la période de prévision 2022 jusqu’en 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) est devenue une option de traitement viable pour le glaucome. Le seul traitement établi pour la progression du glaucome consiste à réduire la pression intraoculaire (PIO). Des méthodes non chirurgicales (médicaments topiques ou thérapie au laser) et chirurgicales ont généralement été utilisées pour y parvenir (trabéculectomie ou dispositifs de drainage du glaucome).

Définition du marché

L’acronyme chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) fait référence à la chirurgie micro-invasive du glaucome, une procédure utilisée pour traiter le glaucome. C’est une avancée révolutionnaire dans le traitement du glaucome léger à modéré. C’est une alternative aux médicaments précédemment prescrits, et cela évite également les risques liés à la chirurgie traditionnelle. Ces techniques visent à réduire la pression intraoculaire de l’œil afin de prévenir les lésions du nerf optique. Par rapport à la chirurgie traditionnelle, ces techniques sont beaucoup plus sûres et ont un temps de récupération beaucoup plus court.

Dynamique du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

La transition rapide de la médecine du glaucome vers des procédures de glaucome mini-invasives et le développement de produits technologiquement améliorés ont augmenté la demande de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) par rapport à l’année précédente. En outre, la demande de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) a augmenté à la suite des mesures gouvernementales de sensibilisation à la prévention de la cécité.

Augmentation de la survenue de troubles ophtalmiques

Le marché mondial des équipements de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est stimulé par des facteurs tels que la croissance de la population gériatrique et la cécité qui en résulte. Les deux maladies oculaires liées à l’âge les plus courantes, la cataracte et le glaucome, sont les principales causes de cécité chez les personnes âgées. En outre, la demande croissante de traitement combiné du glaucome et de la cataracte en raison des avancées technologiques dans les dispositifs et de la sensibilisation accrue des patients aux opérations mini-invasives stimule la croissance du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

Augmentation de l’incidence du glaucome dans le monde

En outre, les principales entreprises du marché du traitement ophtalmique concentrent leurs efforts sur le développement d’un stent de dispositif de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour une thérapie plus efficace. En conséquence, la demande de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devrait augmenter.

Opportunités

Le marché devrait augmenter en raison d’une augmentation de la population âgée mondiale, ainsi que d’une augmentation de la prévalence du glaucome, d’une augmentation de la demande de procédures combinées de glaucome et de cataracte, et d’un changement d’attention des grandes entreprises vers le développement de endoprothèses pour dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). De plus, AbbVie a acheté Allergan plc en 2019 pour des produits de soins oculaires tels que xen, durysta, ozurdex et refresh/optive. Avec ces améliorations significatives, les acteurs régionaux visent à prendre pied sur le marché des dispositifs mini-invasifs de chirurgie du glaucome. En conséquence, à mesure que de plus en plus de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) sont adoptés, le marché se développe.

Contraintes/Défis

Le coût élevé des opérations chirurgicales est dû aux règles strictes des instruments de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Cependant, un remboursement insuffisant et une pénurie de praticiens qualifiés et qualifiés sont deux problèmes qui pourraient entraver la croissance du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

Ce rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse d’import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes d’émergence poches de revenus, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

La pandémie de COVID-19 est une crise mondiale de santé publique qui devrait avoir une influence négative sur le marché des équipements de chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS). Pour la chirurgie du glaucome, les spécialistes du glaucome privilégient l’opération de trabéculectomie. L’injection d’iStent, suivie de XEN et de Preserflo, était l’opération de dispositif de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) la plus régulièrement réalisée avant la pandémie de COVID-19 dans la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS). Bien que la trabéculectomie soit toujours la chirurgie du glaucome établie la plus courante, elle est pratiquée avec moins de fréquence pendant la pandémie de COVID-19 en raison du nombre réduit de visites et de traitements postopératoires.

Développement récent

En avril 2020, Allergan plc a annoncé l’approbation par la NMPA du stent en gel XEN d’Allergan pour les patients souffrant de glaucome réfractaire. Comme il s’agit du premier produit à obtenir l’approbation en Chine, cela entraînera une augmentation de la génération de revenus.

Portée du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en fonction de la cible, du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Cible

Réseau trabéculaire

Espace suprachoroïdien

Les autres

Produit

Endoprothèses MIGS

Shunts MIGS

AUTRES (TRABECTOME/MICRO-IMPLANTS/MICRO-CATHETERS)

Utilisateur final

Hôpitaux ophtalmologiques

Cliniques d’ ophtalmologie

Centres de chirurgie ambulatoire

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) sont :

Glaukos Corporation (États-Unis)

Ivantis Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

Ellex (États-Unis)

Alcon (Suisse), BVI (États-Unis)

Johnson and Johnson Surgical Vision Care Inc. (États-Unis)

Technologie microchirurgicale (États-Unis)

Molteno Ophthalmic Ltd. (Nouvelle-Zélande)

New world Medical Inc. (États-Unis)

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)

Sight Scientific (États-Unis)

Bausch & Lomb Incorporé. (Canada)

NeoMedix Healthcare India Pvt. Ltd. (États-Unis)

IOPtima (Israël)

Analyse/aperçus régionaux du marché Dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, cible, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome ( MIGS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la forte adoption des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour le traitement du glaucome dans la région et en Amérique du Nord en raison d’une augmentation de la recherche et du développement ainsi que des études cliniques dans la région Parce que de l’adoption croissante des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour abaisser la PIO chez les patients difficiles à traiter, les États-Unis dominent le marché et stimulent la croissance en Amérique du Nord.

La Chine domine le marché de l’Asie-Pacifique en raison de l’incidence croissante du glaucome et de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation à l’inhibition de la cécité ainsi qu’à la prise de conscience croissante du traitement du glaucome par des procédures chirurgicales micro-invasives.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), l’impact de la technologie utilisant courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

