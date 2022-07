Avec un TCAC de 3,3 %, le marché mondial de l’alimentation animale devrait générer 548 936,55 millions de dollars américains d’ici 2027, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial de l’alimentation animale était évalué à 406 640,10 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 548 936,55 millions de dollars américains d’ici 2027, augmentant à un taux de croissance annuel exceptionnel de 3,3 % de 2019 à 2027. l’augmentation de la production animale industrielle et la demande croissante d’aliments pour animaux riches en protéines sont les facteurs critiques crédités pour l’expansion du marché.

La production animale industrielle a été considérablement transformée en raison de l’avènement technique de la vaccination animale. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), plus de la moitié du porc et de la volaille dans le monde, environ 2/3 des œufs et 1/10 du bœuf et de la viande proviennent de l’élevage industriel. Ce développement mondial a fait bondir la demande de produits alimentaires d’origine animale nutritifs. La production industrielle de mouton, de bœuf, de porc et de volaille a dépassé les méthodes traditionnelles de pâturage et de production agricole mixte. La disponibilité de produits laitiers et carnés à bas prix a accru la consommation, contribuant ainsi à la croissance de l’activité d’élevage industriel.

L’industrialisation de l’élevage a stimulé la demande de produits alimentaires pour animaux riches en protéines. Le bétail élevé industriellement est donné aux animaux pour les aider à prendre du poids et éventuellement à produire de la viande riche en protéines. La teneur en protéines des aliments pour animaux est une excellente source d’énergie, de calcium, de phosphore et d’acides aminés essentiels. L’alimentation nutritive comprend généralement des farines de plumes, des farines de poisson, des farines d’os, des farines de sang, etc. Le bétail et les animaux de ferme contribuent de manière significative à la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale. La demande croissante d’aliments pour animaux riches en protéines a propulsé la croissance du marché mondial des aliments pour animaux.

Au contraire, les règles et réglementations strictes mises en œuvre sur l’élevage limitent la croissance du marché mondial des aliments pour animaux.

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en granulés, miettes, purées et autres ; dont le segment des granulés occupait à lui seul 49,9% de part de marché en 2018, amassant 202 888,97 millions de dollars US. Plus tard, il devrait rapporter 279 063,25 millions de dollars américains d’ici 2027, augmentant à 3,5 % le TCAC au cours de la période de prévision.

Comme pour le bétail, le marché des aliments pour animaux est divisé en volaille, ruminants, porcs, aquaculture et autres. Parmi ceux-ci, le segment de la volaille détenait 46,5 % de part de marché en 2018. Il valait 189 286,13 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 262 872,43 millions de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 3,6 % tout au long de la période de prévision.

Géographiquement, le marché de l’alimentation animale en Asie-Pacifique a dominé avec une part de marché de 34,7 %. Le marché de l’alimentation animale en Asie-Pacifique valait 140 947,68 millions de dollars américains en 2018 et devrait rapporter 188 285,24 millions de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 3,2 % pour la période de prévision. Cependant, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide avec le TCAC le plus élevé de 3,6 % au cours de la période de prévision. Il s’élevait à 85 635,32 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 118 570,29 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sur le marché mondial des aliments pour animaux sont Archer-Daniels-Midland Co; Cargill, Inc. ; Charoen Pokphand Foods PCL ; Evonik Industries SA ; ForFarmers SA ; Guangdong Haid Group Co Ltd ; Terre O’Lakes, Inc. ; New Hope Group Co., Ltd ; Nutreco NV ; et Fermes Perdue.

En novembre 2019, Archer-Daniels-Midland a lancé sa nouvelle usine d’aliments pour le bétail au Vietnam. Cette nouvelle installation a renforcé l’investissement croissant de l’entreprise. L’usine est dédiée à la nutrition animale au Vietnam.

En novembre 2019, Cargill Inc a investi 34 millions de dollars US dans l’agrandissement de son centre de nutrition et de santé animale au Texas. Il est idéalement situé pour servir les propriétaires de magasins d’alimentation et les clients de l’alimentation bovine avec un coût de transport minimal.

En octobre 2019, Nutreco NV a acquis la société sud-africaine de prémélanges Animal Nutrition and Health (ANH). L’acquisition a accéléré les activités de l’entreprise en Afrique du Sud et assuré l’introduction de produits de pointe dans davantage de fermes du pays.

En juillet 2019, Evonik Industries a signé un accord de recherche avec Perstorp AB pour développer de nouveaux produits de nutrition animale et explorer de futures options de partenariat commercial.

