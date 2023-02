Avec un TCAC de 26,30% , le marché des systèmes de surveillance active de la santé dépassera 12389,2 millions USD d’ici 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de surveillance active de la santé était évalué à 12389,2 millions USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 80217,67 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 26,30% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Le rapport d’étude de marché Global Active Health Monitoring System récemment publié propose une étude définitive de l’orientation que l’industrie est susceptible de suivre dans les années à venir, permettant aux entreprises de garder une longueur d’avance. Les dernières pratiques de recherche sont utilisées pour conserver des données provenant de sources primaires et secondaires crédibles afin de fournir une compréhension claire de ce marché. Un résumé des performances du marché Système de surveillance active de la santé au cours de la période de prévision a été présenté dans le rapport. L’étude comprend des détails concernant le taux de croissance et les moteurs de croissance ainsi que les contraintes de cette industrie verticale. Des informations sur les opportunités de croissance dans l’industrie sont également documentées dans le rapport.

Analyse du marché du système de surveillance active de la santé :

Ce rapport sur le marché du système de surveillance active de la santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du système de surveillance active de la santé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché du système de surveillance active de la santé comprend:

Faurecia (France)

Tata Elxsi (Inde)

Solutions critiques (Inde)

PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis)

Plessey (Royaume-Uni)

Qualcomm Technologies, Inc (États-Unis)

Acellent Technologies, Inc. (ETATS-UNIS)

FLEX LTD (Inde)

NXP Semiconductors (Pays-Bas)

Analog Devices, Inc. (États-Unis)

GENTEX CORPORATION (États-Unis)

Cadillac (États-Unis)

HARMAN International (États-Unis)

MOBIS INDIA LIMITED (Corée du Sud)

OMRON Corporation (Japon)

Visage Technologies (Suède)

Développement récent

En juillet 2022, Glofox a annoncé son accord avec les studios 9Round. Dans le cadre de cet accord, la société fournit sa plate-forme d’exploitation et de gestion aux studios 9Round sur plus de 20 marchés, avec une croissance qui devrait s’étendre à 15 marchés au cours des deux à trois prochaines années. La société génère des revenus et vise une expansion internationale sur le marché mondial des systèmes de surveillance active de la santé

En avril 2022, Virtuagym a annoncé l’amélioration de sa plateforme d’entraînement en introduisant une plateforme vidéo dans le secteur du fitness. Ce développement aidera l’entreprise à offrir des solutions meilleures et diversifiées aux clients, améliorant ainsi la valeur de la marque sur le marché.

Dynamique du marché mondial du système de surveillance active de la santé

Conducteurs

Les avancées du secteur automobile

Les progrès croissants dans le secteur automobile devraient entraîner la croissance du système de surveillance active de la santé. Ce système contribue à améliorer les conditions de conduite en toute sécurité et devrait également aider le conducteur s’il perd connaissance. Ce système aide à contrôler le véhicule et à écarter le véhicule, et à informer l’établissement médical le plus proche. Cela devrait stimuler la demande de système de surveillance active de la santé dans le secteur automobile et stimuler le taux de croissance du marché.

Développement de véhicules autonomes et semi-autonomes

Assurer la fiabilité et la sécurité des véhicules semi-autonomes et autonomes est vital en cas de dysfonctionnement du système. La sensibilisation accrue et l’adoption de systèmes de sécurité automobile avancés dans les véhicules autonomes et semi-autonomes ont entraîné l’installation de systèmes de sécurité avancés, tels que des systèmes de surveillance active de la santé. L’installation de ces systèmes est avantageuse pour protéger les passagers des morts et des accidents de la route. Ainsi, la croissance des véhicules semi-autonomes et autonomes devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Augmentation de la demande et des ventes de véhicules électriques (VE)

Les ventes de véhicules électriques (VE) augmentent rapidement en raison de la prise de conscience croissante des subventions et programmes gouvernementaux et de la protection de l’environnement. La prise de conscience concernant l’effet des véhicules à essence sur l’environnement a généré une énorme demande de véhicules électriques dans le monde. Les initiatives gouvernementales, telles que l’amélioration de l’infrastructure de recharge, les subventions, les subventions et l’augmentation de l’autonomie des véhicules, contribuent à promouvoir l’adoption des véhicules électriques (VE). Ainsi, l’augmentation des ventes et la demande croissante de véhicules électriques permettront aux constructeurs de disposer de fonctionnalités plus avancées du système de surveillance active de la santé pour les véhicules électriques. Par conséquent, l’augmentation des ventes de véhicules électriques devrait stimuler la demande de produits et créer de nombreuses opportunités pour les acteurs du marché sur le marché mondial des systèmes de surveillance active de la santé au cours de la période de prévision.

Contraintes

Préoccupations relatives à la protection des données et à la vie privée

Le système de surveillance active de la santé a besoin d’installations et d’infrastructures modernes, qui doivent encore être développées dans la plupart des régions du globe. Le manque d’installations et d’infrastructures, associé aux problèmes de protection des données et de confidentialité, est un problème majeur qui devrait entraver le marché des systèmes de surveillance active de la santé au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché mondial du système de surveillance active de la santé :

Emplacement

Tableau de bord du siège du conducteur

Composant

Capteurs

Système d’infodivertissement

Autres

Type de déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Application

Impulsion

Niveau de sucre dans le sang

Pression artérielle

Autres

Canal de vente

FEO

Marché secondaire

Type de véhicule

Véhicule de tourisme

Véhicule commercial

Analyse au niveau du pays du marché du système de surveillance active de la santé

Les pays couverts par le rapport de marché du système de surveillance active de la santé sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante de technologies de pointe et de conception et développement de logiciels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport sur le marché du système de surveillance active de la santé répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Système de surveillance active de la santé générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Système de surveillance active de la santé?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de Système de surveillance active de la santé?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Système de surveillance active de la santé?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Système de surveillance active de la santé pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché Système de surveillance active de la santé?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché du système de surveillance active de la santé?

Table des matières: marché mondial du système de surveillance active de la santé

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial du système de surveillance active de la santé, par type de déploiement

7 Marché mondial des systèmes de surveillance active de la santé , par taille d’entreprise

8 Marché mondial des systèmes de surveillance active de la santé, par canal de vente

9 Marché mondial du système de surveillance active de la santé, par application

10 Marché mondial du système de surveillance active de la santé, par région

11 Marché mondial du système de surveillance active de la santé, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

